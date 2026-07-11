आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान और शारीरिक सक्रियता की कमी के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं बेहद आम हो गई हैं। खासकर पुरानी कब्ज , गैस और अपच जैसी दिक्कतें न सिर्फ मानसिक सेहत पर असर करती हैं, बल्कि लंबे समय में शरीर में टॉक्सिन्स भी बढ़ाने लगती हैं। ऐसे में अक्सर लोग बिना सोचे-समझे दवाओं या चूर्ण का सहारा लेने लगते हैं, जिसके सेहत पर कई तरह के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारी फ्रिज में मौजूद कुछ फल ऐसे हैं जो हमारी क्रॉनिक कब्ज की परेशानी से निजात दिलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ICMR के तहत काम करने वाली संस्था NIN यानी राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भारतीय डाइटरी गाइडलाइंस में कुछ फलों पर विस्तृत न्यूट्रिशन डेटा और रिसर्च साझा की है जो कब्ज का इलाज करते हैं और पाचन को दुरुस्त करते हैं।

WHO ने भी वैश्विक स्तर पर क्रोनिक बीमारियों जैसे पेट का कैंसर, मोटापा और कमजोर मेटाबॉलिज्म से बचने के लिए फलों के सेवन का पाचन पर असर के वैज्ञानिक प्रमाण पेश किए है। WHO के अनुसार, एक वयस्क को रोजाना कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां खानी चाहिए। इसमें सेब, संतरा और पपीता जैसे फाइबर युक्त फल शामिल करने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पाचन संबंधी कैंसर का खतरा 19% तक कम हो जाता है। आइए जानते हैं कि क्रोनिक कब्ज को कंट्रोल करने में कौन-कौन से ऐसे रिसर्च बेस्ड फल है जो मदद कर सकते हैं। कौन से फल पाचन को सपोर्ट करते हैं और बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

पपीता: पाचन सुधारने वाला सुपरफूड

पपीता पाचन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद पपेन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, जबकि फाइबर आंतों की कार्यप्रणाली बेहतर बनाता है। विटामिन A और C से भरपूर यह फल इम्यूनिटी भी मजबूत करता है। सुबह सीमित मात्रा में पपीता खाने से कब्ज और अपच की समस्या में राहत मिल सकती है। ICMR-NIN की रिसर्च के अनुसार पपीते में मौजूद कैरोटेनॉयड्स, फाइबर व विटामिन C शरीर में फ्री-रेडिकल्स को खत्म कर आंतों की अंदरूनी परत (Gut Lining) को मजबूत करते हैं।

तरबूज: शरीर को हाइड्रेट रखने वाला फल

तरबूज में पानी की मात्रा लगभग 90 प्रतिशत होती है, इसलिए यह गर्मी और उमस में शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसका सेवन शरीर में तरल संतुलन बनाए रखता है और ताजगी का एहसास कराता है। हल्का और आसानी से पचने वाला यह फल पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं डालता। NIN की भारतीय खाद्य संरचना तालिका के अनुसार, तरबूज का लाइकोपीन (Lycopene) एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो पाचन तंत्र की सूजन (Inflammation) को कम करता है।

सेब: फाइबर से भरपूर हेल्दी विकल्प

सेब में मौजूद घुलनशील फाइबर पेक्टिन पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है और मल त्याग को आसान बनाता है। छिलके सहित सेब खाने से फाइबर की मात्रा अधिक मिलती है, जिससे पेट लंबे समय तक स्वस्थ और संतुष्ट महसूस करता है।

अनानास: एंजाइम से भरपूर पाचन साथी

अनानास में पाया जाने वाला ब्रोमेलेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन को आसान बनाता है। यह पेट में भारीपन और भोजन के बाद होने वाली असहजता को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही, इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत रखने में सहायक माने जाते हैं।

संतरा: विटामिन C और फाइबर का बेहतरीन स्रोत

संतरा विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल है। इसका नियमित सेवन पाचन तंत्र को सक्रिय रखने और शरीर को तरोताजा महसूस कराने में मदद करता है। फाइबर आंतों की सफाई में सहायक होता है, जबकि विटामिन C रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। किसी भी फल का सेवन आपकी उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और मेडिकल कंडीशन के अनुसार अलग-अलग प्रभाव डाल सकता है। यदि आपको डायबिटीज, किडनी रोग, पाचन संबंधी बीमारी या किसी अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या पंजीकृत डायटीशियन की सलाह अवश्य लें। यह सामग्री चिकित्सा परामर्श का विकल्प नहीं है।