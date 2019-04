बर्फ से सिकाई के साथ ही इन उपायों से कम कर सकते हैं एड़ी की मोच मोच

How to get rid of Ankle Sprain: एड़ी में मोच की समस्या हो जानें की वजह से लोगों को कई असहजता का सामना करना पड़ता है। एड़ी में मोच की समस्या तब होती है जब अचानक से एड़ी या पैर मुड़ जाती है। इस वजह से एड़ी में दर्द और सूजन आ जाती है। एड़ी में मोच आने के कारण चलने में भी कठिनाई होती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए लोग पेन किलर या स्प्रे का सहारा लेते हैं। लेकिन कुछ घरेलू उपायों की मदद से भी आप पैरों में आई मोच को कम कर सकते हैं और दर्द और सूजन से भी छुटकारा पा सकते हैं।

बर्फ से सिकाई:

एक कपड़े में बर्फ को लपेटकर 15-20 मिनट तक प्रभावित हिस्से पर सिकाई करें। जल्द आराम के लिए आप हर एक घंटे पर इसको दोहराएं। बर्फ में मौजूद सूदिंग इफेक्ट दर्द और सूजन से राहत दिलाता है।

हल्दी और नमक का लेप:

हल्दी में एक चुटकी नमक मिलाएं और उसका पेस्ट बनाकर प्रभावित हिस्से पर लगाकर 20-25 मिनट तक छोड़ दें। अब पानी से धो लें। हल्दी में मौजूद कुरकुमिन नामक तत्व आपको दर्द और सूजन से राहत दिलाता है। साथ ही एंटी-इंफ्लेमेट्री गुण दर्द को कम करता है।

गुलाब जल:

गुलाब जल त्वचा में निखार लाने के साथ-साथ एड़ी के मोच की समस्या को भी कम करता है। गुलाब जल में मौजूद एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेट्री गुण दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। गुलाब जल को प्रभावित हिस्से पर लगाने से आपको आराम महसूस हो सकता है।

आराम करें:

एड़ी में मोच आने पर आपको सबसे पहले आराम करना चाहिए। आराम करने से आपको दर्द से आराम मिलेगा और सूजन भी कम हो जाएगी। इसके अलावा किसी भारी सामान को उठाने से बचें।

