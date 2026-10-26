दिनभर की भागदौड़, घंटों खड़े रहकर काम करना और लगातार चलने-फिरने से शाम होते-होते पैर थककर चूर हो जाते हैं। कई बार पैरों में दर्द, भारीपन और मांसपेशियों में खिंचाव इतना बढ़ जाता है कि रात को चैन की नींद तक नहीं आती। अगर आप भी रोजाना इस परेशानी से जूझते हैं, तो सोने से पहले एक आसान घरेलू नुस्खा आजमा सकते हैं। हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा सादा नमक मिलाकर 10-15 मिनट तक पैर डुबोकर रखने को फुट सोकिंग (Foot Soaking) कहते हैं। गुनगुना पानी मांसपेशियों को आराम देने और पैरों की थकान कम करने में मदद कर सकता है।

पोस्चर एवं रीढ़ की हड्डी के अलाइनमेंट विशेषज्ञ और कायरोप्रैक्टर (Chiropractor) डॉ. हरीश ग्रोवर ने बताया अगर आपने गर्म पानी की बाल्टी में सादा नमक डालकर उसमें पैर डुबो लिए और साथ ही कोल्ड पैक को गर्दन पर लगा लिया तो आपको दो फायदे एक साथ होंगे। आपको गर्दन दर्द से आराम मिलेगा और पैर का दर्द भी दूर होगा। अगर आप गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट डालकर पैरों की सिकाई करते हैं तो आपकी पिंडलियों को आराम मिलेगा, साइटिका का दर्द कंट्रोल होगा और रात को सुकून की नींद भी आएगी।

एप्सम सॉल्ट (Epsom Salt) एक तरह का खनिज नमक है जो दिखने में साधारण सफेद नमक जैसा होता है, लेकिन खाने वाले नमक से बिल्कुल अलग है। इस पानी में पैरों को डालकर 15 मिनट तक रखने से पैरों की थकान दूर होती है, तनाव कम होता है,कब्ज भी दूर होती है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। आइए जानते हैं कि रोजाना गर्म पानी में पैरों को डुबोकर रखने से बॉडी को कौन कौन से फायदे होते हैं।

गुनगुने पानी में पैर डुबोने से क्या होता है ?

योग जर्नी की मधु चौधरी ने एक वीडियो में बताया कि दिनभर की थकान, पैरों में दर्द और मांसपेशियों की जकड़न से राहत पाने के लिए गुनगुने पानी में पैर डुबोना एक आसान घरेलू उपाय है। पानी में तीन चीजें मिलाकर सिर्फ 10 मिनट तक पैर डुबोने और उसके बाद तलवों की मालिश करने से शरीर को आराम मिल सकता है। इस तरह पानी में पैरों को डूबोने से शरीर को डिटॉक्स करने और कई बीमारियों को दूर करने में मदद मिलती है। लंबे समय तक चलने या खड़े रहने से पैरों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। गुनगुने पानी की गर्माहट मांसपेशियों को आराम देती है, जिससे हल्के दर्द, अकड़न और थकान से अस्थायी राहत मिल सकती है।

गुनगुने पानी में पैर डुबोने से पैरों की सतही रक्त वाहिकाएं फैलती हैं, जिससे उस हिस्से में ब्लड फ्लो अस्थायी रूप से बढ़ सकता है। गुनगुने पानी में पैर डुबोकर कुछ देर आराम से बैठने से शरीर रिलैक्स महसूस कर सकता है। यह आदत दिनभर के तनाव और मानसिक थकान को कम महसूस करने में मदद कर सकती है। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में पैर डुबोना नींद की गुणवत्ता सुधारने में मददगार हो सकता है। कुछ छोटे अध्ययनों में गर्म फुट बाथ से नींद में सुधार देखा गया है।

गुनगुने पानी में मिलाएं तीन चीजें

मधु चौधरी के मुताबिक सबसे पहले आधी बाल्टी हल्का गुनगुना पानी लें। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि पैर आसानी से उसमें रख सकें। अब इसमें दो चम्मच सेंधा नमक मिलाएं। गुनगुना पानी मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकता है और नमक मांसपेशियों की जकड़न दूर करने में मदद करेगा। इस पानी में दो चम्मच सिरका मिलाएं। सिरका शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करने, एसिडिटी कम करने और पाचन सुधारने में मदद करता है। इसके साथ ही पानी में एक इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके मिलाएं। दस मिनट तक पानी में पैर डुबोकर रखें। यह उपाय दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन रात को सोने से पहले करना ज्यादा बेहतर है। पैर सुखाने के बाद तलवों की मालिश करें।पैरों की उंगलियों और उनके बीच के हिस्सों पर भी हल्के हाथों से मसाज करें। इससे पैरों को आराम मिलेगा।

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

डायबिटीज के कारण पैरों की संवेदना कम होने लगती है ऐसे लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ये नुस्खा नहीं अपनाएं। पैरों में घाव, स्किन इंफेक्शन या ब्लड सर्कुलेशन की गंभीर समस्या होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के फुट सोकिंग नहीं करनी चाहिए। पानी ज्यादा गर्म न रखें और पैर भिगोने के बाद उंगलियों के बीच की स्किन अच्छी तरह सुखाएं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी योग जर्नी के वीडियो में बताए गए घरेलू उपाय पर आधारित है। वीडियो में किए गए डिटॉक्स और बीमारियां ठीक होने के दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं। लगातार दर्द, सूजन या सुन्नपन होने पर डॉक्टर से सलाह लें।