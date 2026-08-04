25 साल का रैय्यान (बदला हुआ नाम) पिछे दस सालों से सिगरेट,बीड़ी और वेप पीने का आदि है। दिन में 12-15 सिगरेट वो आराम से पी लेता है। दिन की शुरुआत सिगरेट से होती है और रात भी इसी नशे के साथ गुजर जाती है। अगर रैय्यान की फिजीक की बात करें, तो उसका शरीर दुबला-पतला है। खाने-पीने में दिलचस्पी कम है। जो भी खाता है उसमें तला-भुना,ऑयली फूड,जंक फूड शामिल है। रैय्यान रोज की तरह ही एक दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, रूटीन के हिसाब से बाथरूम में सिगरेट पी फिर नाश्ता करके ऑफिस के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसे बेहद तेजी से चेस्ट में दर्द हुआ और वो बाइक से उतरा और कुछ देर खड़ा हो गया और उसने उसी दर्द की हालत में एक सिगरेट और फूंक डाली। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसने अपने भाई को लोकेशन भेजी और उसके आने पर तुरंत अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचने तक वो छाती के दर्द से तड़प रहा था, डॉक्टरों ने बताया उसे मेजर हार्ट अटैक आया है। रैय्यान और उसकी फैमिली हैरान हो गए। डॉक्टरों ने आनन-फानन में उसका इलाज शुरु किया और कुछ ही देर में उसको दो स्टंट लगाने पड़े। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की वजह सिगरेट को बताया। अब सवाल ये उठता है कि सिगरेट में मौजूद निकोटिन कैसे-कैसे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या सिगरेट पीने से लंग्स को खतरा है या फिर बॉडी के दूसरे अंगों को भी खतरा है।

सी.के. बिड़ला अस्पताल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में निदेशक, कार्डियक साइंसेज (हृदय रोग विभाग) के डॉक्टर अंशुल कुमार जैन ने बताया कम उम्र में हार्ट अटैक के लिए सिगरेट पूरी तरह जिम्मेदार है। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में ही स्मोकिंग करता है तो यह हार्ट अटैक का प्रमुख कारण हो सकता है। इसलिए धूम्रपान तुरंत बंद करना जरूरी है। धूम्रपान छोड़ने में मानसिक दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर ने बताया हार्ट अटैक के लिए और भी कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे शारीरिक गतिविधियों की कमी, लंबे समय तक बैठकर काम करना, एक्सरसाइज नहीं करना, फास्ट फूड व प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना शामिल है।

सिगरेट का धुआ कैसे फेफड़ों और बॉडी के बाकी अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है?

CK Birla Hospital, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में श्वसन रोग (रेस्पिरेटरी मेडिसिन) विभाग के निदेशक, डॉ. विकास मित्तल ने बताया जब भी सिगरेट, हुक्का या वेप (Vape) की बात आती है, तो अधिकतर लोग इसे केवल फेफड़ों के कैंसर या सांस की बीमारी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि धुएं का यह हर एक कश आपके दिल की धड़कनों पर भी भारी पड़ता है। डॉक्टर विकास ने बताया धूम्रपान और ई-सिगरेट (वेपिंग) फेफड़ों के साथ-साथ आपके दिल की धमनियों को भी सख्त कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा दोगुना हो जाता है। अगर आप या आपका कोई प्रियजन इस लत से जूझ रहा है, तो घबराने के बजाय सही रास्ता चुनना जरूरी है।

तंबाकू का धुआं फेफड़ों पर सबसे पहला असर कैसे डालता है?

तंबाकू के धुएं में निकोटीन के अलावा करीब 7,000 तरह के केमिकल्स होते हैं। इनमें कई ऐसे रसायन होते हैं जो कैंसर पैदा कर सकते हैं। धूम्रपान करने पर ये जहरीले रसायन फेफड़ों के जरिए खून में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये रक्त वाहिकाओं (ब्लड वेसल्स) को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सूजन (Inflammation) और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। यही लगातार होने वाली सूजन धीरे-धीरे फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और कई गंभीर बीमारियों की शुरुआत करती है।

तंबाकू की वजह से कौन-कौन सी सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है?

धूम्रपान करने वालों में सबसे ज्यादा खतरा इन बीमारियों का होता है

सीओपीडी (COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease), जिसका सबसे बड़ा कारण तंबाकू का धुआं है।

क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें लंबे समय तक खांसी और बलगम की समस्या बनी रहती है।

पहले से अस्थमा के मरीजों में अटैक बढ़ सकते हैं।

निमोनिया और टीबी (Tuberculosis) जैसे संक्रमणों का खतरा भी बढ़ जाता है।

लंबे समय तक धूम्रपान करने से फेफड़ों के कैंसर का जोखिम काफी बढ़ जाता है।

हुक्का,वेप कैसे सेहत के लिए बन रहे हैं खतरा

सिगरेट ही नहीं, बीड़ी, हुक्का, ई-सिगरेट और गुटखा भी सेहत को नुकसान पहुंचाता हैं। हुक्का, जिसमें तंबाकू जलाया जाता है, उससे भी हानिकारक केमिकल्स बनते हैं। वहीं वेपिंग (ई-सिगरेट) में पारंपरिक सिगरेट जितने सभी केमिकल्स नहीं होते, लेकिन यह कुछ लोगों में अचानक गंभीर फेफड़ों की चोट (Acute Lung Injury) का कारण बन सकती है। इसके लंबे समय के नुकसान पर अभी अध्ययन जारी हैं। गुटखा, खैनी और चबाने वाला तंबाकू सीधे फेफड़ों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन मुंह, जीभ, मसूड़ों, दांत और भोजन नली के कैंसर का खतरा काफी बढ़ा देते हैं। भारत में ओरल कैंसर का सबसे बड़ा कारण चबाने वाला तंबाकू है।

COPD क्या है और इसका तंबाकू से क्या संबंध है?

क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) फेफड़ों की एक गंभीर और लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है, जिसमें सांस की नलियां संकरी हो जाती हैं और सांस लेने में परेशानी होती है। तंबाकू का धुआं इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसकी शुरुआत अक्सर बार-बार खांसी, बलगम और सांस फूलने जैसे लक्षणों से होती है। अगर समय रहते धूम्रपान नहीं छोड़ा जाए तो बीमारी धीरे-धीरे गंभीर होती जाती है।

क्या तंबाकू छोड़ने के बाद फेफड़े खुद को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं?

फेफड़ों में खुद को रिपेयर करने की अच्छी क्षमता होती है। धूम्रपान छोड़ने के 6–9 महीनों में पुरानी खांसी और बलगम में सुधार आने लगता है। लगभग एक साल के अंदर फेफड़ों की एयरवेज में मौजूद सूजन कम होने लगती है और उनकी सफाई करने वाली सीलिया (Cilia) बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं। 1 साल बाद हार्ट अटैक का खतरा लगभग 50% तक कम हो सकता है। 5 साल बाद स्ट्रोक का खतरा और मुंह, गले व भोजन नली के कैंसर का जोखिम लगभग 50% तक घट सकता है। सिगरेट छोड़ने के 10 साल बाद फेफड़ों के कैंसर का खतरा लगभग आधा रह जाता है। अगर सिगरेट की लत छोड़े 15 साल हो गए तो हार्ट अटैक का खतरा लगभग उस व्यक्ति के बराबर हो सकता है जिसने कभी धूम्रपान नहीं किया।

कितने वर्षों तक स्मोकिंग करने से लंग्स कैंसर का खतरा बढ़ता है?

धूम्रपान का नुकसान धीरे-धीरे जमा होता है। डॉक्टर इसके लिए Pack-Year का इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 20 वर्षों तक रोज एक पैकेट सिगरेट पीता है या 10 वर्षों तक रोज दो पैकेट पीता है, तो इसे 20 Pack-Year माना जाता है। ऐसे लोगों में फेफड़ों के कैंसर, COPD और अन्य गंभीर फेफड़ों की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है।

किन शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

अगर किसी व्यक्ति को लगातार या बार-बार खांसी, लंबे समय तक बलगम, सांस फूलना, अस्थमा के अटैक बढ़ना या बार-बार निमोनिया और फेफड़ों का संक्रमण हो रहा है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। खासकर लंबे समय से धूम्रपान करने वालों को ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत पल्मोनोलॉजिस्ट से जांच करानी चाहिए।

तंबाकू छोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?

तंबाकू छोड़ने का सबसे असरदार तरीका दवा और काउंसलिंग का कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर सबसे पहले मरीज की तंबाकू छोड़ने की इच्छा का आकलन करते हैं। इसके बाद 5A मॉडल (Ask, Advise, Assess, Assist और Arrange) अपनाया जाता है। तंबाकू की लत छुटाने के इलाज में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी (गम, पैच), जरूरत पड़ने पर दवाएं और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) शामिल होती है। डॉक्टर के अनुसार, केवल अपनी इच्छा से तंबाकू छोड़ने पर सफलता की दर 20% से कम रहती है, जबकि दवा और काउंसलिंग के साथ यह 60–80% तक पहुंच सकती है।

डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई जानकारी और सुझाव केवल सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता और विशेषज्ञों की राय पर आधारित हैं। इन्हें किसी चिकित्सीय सलाह (Medical Advice), निदान या उपचार के विकल्प के रूप में न लें। धूम्रपान छोड़ने या स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए अपने डॉक्टर या प्रमाणित चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।