पेट से गैस रिलीज होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हर इंसान दिन में 14 से 21 बार गैस छोड़ता है। गैस रिलीज होने का मतलब ये नहीं है कि बदबूदार गैस रिलीज हो। हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया खाने के कुछ हिस्सों को फर्मेंट करते हैं। इस प्रक्रिया में गैस बनती है जिसमें कभी-कभी हल्की बदबू भी हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनके फार्ट (पाद या फ्लैटुलेंस) में बदबू आती है।

गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर के डॉ. वीके मिश्रा के मुताबिक पाद में बदबू आने की एक प्रमुख वजह सल्फर युक्त कंपाउंड होते हैं। ये कंपाउंड्स कम मात्रा में भी काफी तेज गंध पैदा कर सकते हैं। डाइट में कुछ फूड्स जैसे अंडे, कई तरह के मांस का सेवन, प्याज, लहसुन और सल्फर युक्त सब्जियों का ज्यादा सेवन पेट में बदबूदार गैस बना सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी खाद्य पदार्थ सेहत के लिए खराब हैं या इन्हें पूरी तरह खाना बंद कर देना चाहिए। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि पेट में बदबूदार गैस डिस्चार्ज होने के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इस परेशानी को कैसे कंट्रोल करें।

पेट में बदबूदार गैस के लिए कौन कौन से कारण हैं जिम्मेदार?

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स

कुछ लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस की समस्या होती है। ऐसी स्थिति में शरीर दूध और डेयरी उत्पादों में मौजूद लैक्टोज को ठीक से पचा नहीं पाता। इसके कारण पेट में गैस बनना, पेट फूलना, पेट से आवाजें आना और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों में इससे निकलने वाली गैस में तेज बदबू भी हो सकती है।

कार्बोहाइड्रेट का ठीक से पाचन न होना

हम रोजाना कई तरह के कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत में पूरी तरह अवशोषित नहीं हो पाते। इसके बाद ये बड़ी आंत में पहुंचकर बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंट किए जाते हैं, जिससे गैस बनती है। दालें, बींस, राजमा, कुछ फल और आर्टिफिशियल स्वीटनर का सेवन पेट फूलने और बदबूदार गैस की परेशानी बढ़ा सकता है।

कब्ज की समस्या

कब्ज भी बदबूदार गैस आने की एक वजह हो सकती है। जब मल लंबे समय तक आंतों में रहता है, तो पेट फूलने और गैस बनने की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में गैस पास करते समय तेज बदबू महसूस हो सकती है। कब्ज की परेशानी कम करने के लिए पर्याप्त पानी पीना, नियमित एक्सरसाइज करना और डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाना मददगार हो सकता है।

आंतों में संक्रमण या पाचन संबंधी बीमारी

कई बार बदबूदार गैस आने के पीछे आंतों में संक्रमण, पोषक तत्वों का ठीक से अवशोषण न होना (Malabsorption) या पाचन तंत्र से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर बदबूदार गैस के साथ लगातार दस्त, चिकना या तैलीय मल, पेट में दर्द और बिना कोशिश के वजन कम होने जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

क्या पेट में खाना सड़ने से आती है गैस में बदबू?

अक्सर लोगों को लगता है कि गैस में तेज बदबू आने का मतलब है कि पेट में खाना सड़ रहा है, लेकिन यह एक गलतफहमी है। दरअसल, आंतों में मौजूद बैक्टीरिया भोजन के कुछ हिस्सों को फर्मेंट करते हैं। यह पाचन प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। इस दौरान बनने वाले सल्फर युक्त कंपाउंड्स गैस में तेज बदबू पैदा कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ गैस में बदबू आने का मतलब यह नहीं है कि पेट में खाना सड़ रहा है या कोई गंभीर बीमारी है।

बदबूदार गैस से छुटकारा पाने के लिए क्या करें?

अगर आपको बार-बार बदबूदार गैस की परेशानी होती है तो सबसे पहले 7 से 14 दिनों तक अपनी फूड और सिम्टम डायरी बनाएं। इसमें लिखें कि आपने क्या खाया, किस समय गैस बनी और मल त्याग में किसी तरह का बदलाव हुआ या नहीं। इससे आपको उन खाद्य पदार्थों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जिससे परेशानी बढ़ती है।

अगर दूध पीने के बाद बार-बार गैस बनती है, तो कुछ समय के लिए इसकी मात्रा कम करके देखें और जरूरत पड़ने पर डाइटिशियन की सलाह लें।

कब्ज की समस्या होने पर पर्याप्त पानी पिएं, नियमित एक्सरसाइज करें और खाने में फाइबर शामिल करें। इसके अलावा खाना धीरे-धीरे चबाकर खाएं। ज्यादा मात्रा में फिजी ड्रिंक्स और शुगर अल्कोहल्स वाले उत्पादों का सेवन भी कम करें, क्योंकि ये कुछ लोगों में गैस बढ़ा सकते हैं।

बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स, डाइजेस्टिव एंजाइम या ऑनलाइन मिलने वाले डिटॉक्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें।

अगर गैस में बदबू आने के साथ कुछ अन्य लक्षण जैसे मल में खून आना, बिना कोशिश के लगातार वजन कम होना, बार-बार बुखार आना,लगातार दस्त होना या रात में नींद से उठकर मल त्याग के लिए जाना, पेट में तेज या असहनीय दर्द होना,मल त्याग की आदतों में लगातार बदलाव होना तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख डॉक्टर द्वारा साझा की गई सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर आधारित है। बदबूदार गैस आने के कारण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। अगर इसके साथ पेट में तेज दर्द, लगातार दस्त, मल में खून या बिना कोशिश के वजन कम होने जैसे लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।