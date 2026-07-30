दिन भर थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी जैसे लक्षणों को आम थकावट मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं तो संभल जाइए! यह संकेत हो सकता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। नींद में बार-बार खलल पड़ने से न सिर्फ मस्तिष्क का कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। बहुत से लोगों को लगता है कि वे पर्याप्त नींद ले रहे हैं लेकिन असल में उनकी नींद प्रभावित होती है और जिसका संकेत उनकी बॉडी अपने आप देती है। शरीर अक्सर संकेत देता है कि उसे जितने आराम की जरूरत है उतनी नींद नहीं मिल रही। हाल ही में इंस्टाग्राम पर डॉक्टर कुणाल सूद ने ऐसे 5 संकेत बताए हैं, जो बताते हैं कि शरीर को जरूरत से कम नींद मिल रही है। डॉक्टर सूद ने बताया समय के साथ कम नींद, ज्यादा कैफीन और फिर खराब नींद का एक चक्र बन जाता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि नींद में खलल बॉडी और ब्रेन को कैसे प्रभावित करती है , बॉडी 5 कौन से ऐसे साइन देती है जो बताते हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है।

दिनभर काम करने के लिए कैफीन पर निर्भर रहना

अगर सुबह उठते ही आपको खुद को तरोताजा महसूस करने के बजाय चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़ती है और इनके बिना दिनभर काम करना मुश्किल लगता है, तो यह पर्याप्त नींद न मिलने का संकेत हो सकता है। डॉ. कुणाल सूद के अनुसार, कैफीन केवल कुछ समय के लिए नींद को दबाता है, लेकिन यह शरीर और दिमाग को नींद से मिलने वाली वास्तविक रिकवरी नहीं देता। इससे कम नींद और ज्यादा कैफीन का एक चक्र बन सकता है।

बार-बार मीठा और कार्बोहाइड्रेट खाने की इच्छा होना

अगर आपको बार-बार मिठाई, चॉकलेट, बिस्कुट, ब्रेड, पिज्जा या अन्य कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाने का मन करता है, तो इसकी वजह नींद की कमी भी हो सकती है। डॉ. सूद बताते हैं कि कम नींद लेने से भूख बढ़ाने वाला हार्मोन घ्रेलिन बढ़ जाता है और दिमाग का आत्म-नियंत्रण करने वाला हिस्सा कम सक्रिय हो जाता है। इससे हाई-कैलोरी और मीठे खाद्य पदार्थों की लालसा बढ़ जाती है।

सामान्य से ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होना

अगर छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, धैर्य कम हो गया है या आप पहले की तुलना में ज्यादा चिड़चिड़े रहने लगे हैं, तो इसका कारण पर्याप्त नींद न होना भी हो सकता है। डॉ. सूद के अनुसार, नींद की कमी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को कमजोर कर देती है। इससे गुस्सा, तनाव और भावनात्मक प्रतिक्रिया बढ़ सकती है, जबकि शांत होकर सोचने और सही ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता कम हो जाती है।

ब्रेन फॉग यानी दिमाग का सुस्त महसूस होना

अगर आपको ध्यान लगाने, नई बातें याद रखने, जल्दी फैसला लेने या काम पर फोकस करने में परेशानी होती है, तो यह ब्रेन फॉग का संकेत हो सकता है। डॉ. सूद बताते हैं कि लगातार कम नींद लेने से दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। शोध के अनुसार, कई दिनों तक केवल 6 घंटे या उससे कम सोने से मानसिक क्षमता इतनी घट सकती है कि उसका असर दो रात पूरी तरह न सोने जैसा हो सकता है।

बार-बार बीमार पड़ना

अगर आपको अक्सर सर्दी-जुकाम, वायरल संक्रमण या अन्य छोटी-मोटी बीमारियां होती रहती हैं, तो इसकी एक वजह नींद की कमी भी हो सकती है। डॉ. कुणाल सूद के अनुसार, अच्छी और पर्याप्त नींद शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता, तो संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है और बार-बार बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है।

कैसे ये 5 संकेत हमेशा नींद की कमी की ओर इशारा करते हैं? फिजिशियन से जानते हैं

एलीट केयर क्लिनिक के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. पल्लेटी शिवा कार्तिक रेड्डी के अनुसार ये सभी संकेत पर्याप्त नींद न मिलने के सामान्य और चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण संकेत हैं, खासकर जब इनमें से कई लक्षण एक साथ दिखाई दें। डॉ. पल्लेटी शिवा ने बताया कि दिनभर कैफीन पर निर्भर रहना अक्सर अत्यधिक नींद आने की भरपाई करने की कोशिश होती है। वहीं, मीठा खाने की इच्छा हार्मोन में होने वाले बदलावों के कारण बढ़ जाती है। चिड़चिड़ापन और ब्रेन फॉग नींद की कमी के शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं क्योंकि दिमाग के भावनात्मक और सोचने-समझने वाले हिस्से सबसे पहले प्रभावित होते हैं। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि ये लक्षण सिर्फ नींद की कमी के कारण ही नहीं होते। तनाव, चिंता, अवसाद, थायराइड की बीमारी, पोषण की कमी, अनियंत्रित डायबिटीज या कुछ दवाइयों के कारण भी ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बार-बार संक्रमण होना कमजोर इम्यूनिटी या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। इसलिए सही कारण जानने के लिए लक्षणों की अवधि और मेडिकल कंडीशन को समझना जरूरी है।

कैसे पहचानें कि सिर्फ नींद कम है या कोई स्लीप डिसऑर्डर है?

अगर आप 7–8 घंटे सोने के बावजूद हमेशा थकान महसूस करते हैं, दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आती है, तेज खर्राटे लेते हैं या सोते समय सांस रुकने जैसी समस्या होती है, तो यह सिर्फ कम नींद नहीं बल्कि किसी स्लीप डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी चिकित्सीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपको लंबे समय से नींद न आना, बार-बार नींद टूटना, खर्राटों के साथ सांस रुकना या दिनभर अत्यधिक नींद आना जैसी समस्याएं हैं, तो स्वयं इलाज करने के बजाय योग्य डॉक्टर या स्लीप विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। किसी भी दवा या उपचार की शुरुआत या बदलाव चिकित्सकीय परामर्श के बिना न करें।