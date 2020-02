धूप में बैठने से फेफड़े रहेंगे स्वस्थ, जानें फेफडों के लिए कितना जरूरी है विटामिन D

Lungs Related Disease, Tips for TB Patients, Tips for Lungs Related Disease Patients, Vitamin D for Lungs, Vitamin D Health Benefits: फेफड़े (Lungs) हमारे शरीर का वो अहम हिस्सा है जो सांस प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा, फेफड़ों का एक काम ब्लड वेसल्स को ब्लड सर्कुलेट करना भी है। किसी भी व्यक्ति के फेफड़े में अगर समस्या हो जाए तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ फेफड़ों के अनफिट होने की ओर संकेत करता है। ऐसे में लोगों को अपने फेफड़ो के प्रति सचेत रहना चाहिए। ‘ओनली माय हेल्थ’ में छपी एक खबर के मुताबिक धूप में बैठने से फेफड़े मजबूत होते हैं।

धूप में बैठना कैसे हो सकता है फायदेमंद: धूप विटामिन D का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। खबर के अनुसार, विटामिन D फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। नियमित रूप से थोड़ी देर धूप में रहकर आप अपने फेफड़ों को ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। हालांकि, इस दौरान ध्यान रखें कि आप धुएं और प्रदूषण के संपर्क में न आएं। खबर की मानें तो विटामिन D के प्रभाव से लोग फेफड़ों के कई रोगों से बच सकते हैं। दरअसल धूप से मिलने वाला विटामिन डी शरीर को बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन से बचाता है। इसके अलावा, शरीर में मौजूद कंपाउड्स जो फेफड़ों के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें भी विटामिन D नष्ट करता है।

विटामिन D का सेवन फेफड़ो के रोगों से बचाने में सक्षम: विटामिन D फेफडे़ की बीमारी (COPD) के खतरे को कम करता है। ‘एनडीटीवी’ में छपी एक खबर के मुताबिक विटामिन डी युक्त आहारों के इस्तेमाल से सीओपीडी मरीजों में फेफड़े का दौरा पड़ने की आशंका को 45 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। विटामिन D का प्राकृतिक स्रोत तो सूर्य की रोशनी है लेकिन आप इसके अलावा भी कई तरीकों से इस विटामिन का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह पर विटामिन D युक्त टैब्लेट्स भी खा सकते हैं। हालांकि, कई खाद्य पदार्थ में भी विटामिन D भरपूर मात्रा में मौजूद होता है।

इन खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है विटामिन D: ‘एनडीटीवी’ की एक अन्य खबर के अनुसार, गाय के दूध में विटामिन D की दैनिक जरूरत का 20 प्रतिशत हिस्सा होता है। इसके अलावा दही में भी विटामिन D पाया जाता है। लोग इस विटामिन की कमी को खत्म करने के लिए मशरूम भी खा सकते हैं क्योंकि यह सूरज की रोशनी में उगते हैं और विटामिन D से भरपूर होते हैं। इसके अलावा आप दलिया भी खा सकते हैं, ज्यादातर साबुत अनाज की तरह ये भी विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। वहीं, फैटी फिश में भी भरपूर मात्रा में विटामिन D मौजूद होता है।

