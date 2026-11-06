आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए समय निकालना भी मुश्किल हो गया है। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और दिनभर की भागदौड़ के बीच शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं। ऐसे में कुछ देर आराम करना बहुत जरूरी हो जाता है। योग में एक ऐसा ही आसान आसन है शवासन (Shavasana)।

इसे करने के लिए न तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और न ही किसी खास चीज की जरूरत होती है। बस कुछ मिनट शांत होकर लेटना होता है। शवासन शरीर की थकान कम करने, तनाव दूर करने और मन को शांत रखने में मदद कर सकता है।

क्या है शवासन?

शवासन योग का एक ऐसा आसन है, जिसमें आपको पीठ के बल सीधे लेटना होता है और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना होता है। इसे अंग्रेजी में ‘Corpse Pose’ कहा जाता है। संस्कृत में ‘शव’ का मतलब मृत शरीर और ‘आसन’ का मतलब मुद्रा होता है। इस आसन में शरीर बिल्कुल शांत और स्थिर रहता है।

आमतौर पर शवासन का अभ्यास योग सेशन के आखिर में किया जाता है, ताकि दूसरे आसनों को करने के बाद शरीर को आराम मिल सके। हालांकि, अगर आप दिनभर काम करके थक गए हैं, तो कुछ मिनट शवासन करके खुद को रिलैक्स कर सकते हैं।

देखने में यह आसन जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। इसकी सबसे बड़ी चुनौती शरीर को स्थिर रखने के साथ-साथ मन को भी शांत रखना है। शवासन करते समय सोना नहीं होता, बल्कि शरीर को आराम देते हुए अपनी सांसों और शरीर के हर हिस्से पर ध्यान देना होता है।

शवासन करने का सही तरीका

शवासन का पूरा फायदा पाने के लिए इसे सही तरीके से करना जरूरी है। इसे करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

सबसे पहले किसी शांत और समतल जगह पर योग मैट बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को थोड़ा फैलाएं। पैरों के बीच करीब एक से दो फीट की दूरी रखें और पंजों को स्वाभाविक रूप से बाहर की तरफ गिरने दें। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखें और हथेलियों को ऊपर की तरफ खुला छोड़ दें। अपने सिर को सीधा रखें। अगर गर्दन में असहजता हो तो उसे आरामदायक स्थिति में रखें। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करें और चेहरे की मांसपेशियों, जबड़े, गर्दन और कंधों को ढीला छोड़ दें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस को जबरदस्ती नियंत्रित करने के बजाय उसे स्वाभाविक और धीमा रहने दें। अब सिर से लेकर पैरों तक शरीर के हर हिस्से पर ध्यान लगाएं और एक-एक करके सभी मांसपेशियों को रिलैक्स करें। इस स्थिति में करीब 5 मिनट तक रहें। जरूरत और सुविधा के अनुसार इसका समय बढ़ाया जा सकता है। आसन से बाहर आने के लिए पहले हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे-धीरे हिलाएं। इसके बाद करवट लेकर कुछ देर रुकें और फिर आराम से बैठ जाएं।

ध्यान रखें: शवासन करते समय शरीर को ज्यादा हिलाने-डुलाने से बचें। अगर मन में विचार आ रहे हैं तो परेशान न हों। उन विचारों को आने-जाने दें और दोबारा अपना ध्यान सांसों पर लगाएं।

शवासन करने के फायदे

शवासन देखने में भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन यह शरीर और दिमाग को आराम देने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं इसके कुछ फायदे।

तनाव और चिंता कम करने में मददगार

शवासन के दौरान शरीर को स्थिर रखकर सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे मन को शांत करने और तनाव से राहत पाने में मदद मिल सकती है। एक अध्ययन में 60 युवाओं पर शवासन के प्रभाव का आकलन किया गया था। इसमें पाया गया कि 10 मिनट तक शवासन करने और चार सप्ताह तक नियमित अभ्यास करने से तनाव के कारण होने वाले कुछ शारीरिक बदलावों में कमी देखी गई। दिनभर की थकान दूर करने में मदद

लगातार काम करने, ज्यादा देर तक बैठने या शारीरिक गतिविधियों के कारण मांसपेशियों में थकान महसूस हो सकती है। शवासन में शरीर को पूरी तरह आराम देने से मांसपेशियों का तनाव कम करने और शरीर को रिलैक्स करने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि इसे योग सेशन के आखिर में करने की सलाह दी जाती है। अच्छी नींद लेने में सहायक

अगर आपको रात में नींद आने में परेशानी होती है या बार-बार नींद टूटती है, तो शवासन का अभ्यास मददगार हो सकता है। इस आसन में शरीर और दिमाग को शांत रखने पर ध्यान दिया जाता है, जिससे सोने से पहले होने वाली बेचैनी और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद

तनाव और चिंता का असर ब्लड प्रेशर पर भी पड़ सकता है। शवासन के दौरान धीमी और आरामदायक सांस लेने से शरीर को रिलैक्स करने में मदद मिल सकती है। कुछ अध्ययनों में शवासन और अन्य योग अभ्यासों के बाद ब्लड प्रेशर में कमी देखी गई है। हालांकि, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसे इलाज का विकल्प नहीं समझना चाहिए। डिप्रेशन और मानसिक थकान में मददगार

शवासन का अभ्यास शरीर को आराम देने के साथ मानसिक तनाव कम करने में भी सहायक हो सकता है। पुडुचेरी के अस्पतालों में किए गए एक अध्ययन में डिप्रेशन से जूझ रहे 30 मरीजों पर शवासन के प्रभाव का आकलन किया गया। इसमें आठ दिनों तक अभ्यास के बाद मरीजों के तनाव के स्तर में बदलाव देखा गया। हालांकि, डिप्रेशन की स्थिति में योग को डॉक्टर की सलाह और इलाज का विकल्प नहीं मानना चाहिए। सिरदर्द से राहत दिलाने में सहायक

तनाव, थकान और नींद की कमी के कारण कई बार सिरदर्द की समस्या हो सकती है। शवासन के दौरान शरीर को आराम देने और सांसों पर ध्यान लगाने से तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। इससे तनाव से जुड़े सिरदर्द में कुछ राहत मिल सकती है। शरीर और दिमाग के बीच बेहतर तालमेल

शवासन करते समय व्यक्ति अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान देता है। इससे शरीर में होने वाले तनाव और खिंचाव को पहचानने में मदद मिलती है। नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपने शरीर और मानसिक स्थिति के प्रति अधिक जागरूक हो सकता है।

शवासन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

शवासन एक आरामदायक आसन है, लेकिन इसका अभ्यास करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है।

अगर डॉक्टर ने आपको किसी मेडिकल कारण से पीठ के बल लेटने से मना किया है, तो इस आसन को न करें।

अगर पीठ, गर्दन या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में दर्द या चोट है, तो अभ्यास से पहले डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें।

जिन लोगों को जमीन पर सीधा लेटने में परेशानी होती है, वे सिर, घुटनों या पीठ के नीचे तकिया या मुड़ा हुआ कंबल रख सकते हैं।

अगर आपको ज्यादा एसिडिटी या सीने में जलन की समस्या रहती है, तो शवासन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।

आसन करते समय नींद में जाने से बचें। इसमें शरीर को आराम देना है, लेकिन मन को जागरूक रखना भी जरूरी है।

बहुत टाइट कपड़े पहनकर इसका अभ्यास न करें।

शवासन को आरामदायक बनाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

अगर आपको शवासन करते समय आराम महसूस नहीं होता या शरीर में खिंचाव या असहजता महसूस होती है, तो कुछ आसान बदलाव कर सकते हैं।

घुटनों के नीचे तकिया रखें: इससे कमर और कूल्हों पर पड़ने वाला दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

इससे कमर और कूल्हों पर पड़ने वाला दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। सिर के नीचे कुशन रखें: गर्दन और कंधों को आराम देने के लिए सिर के नीचे हल्का कुशन रख सकते हैं।

गर्दन और कंधों को आराम देने के लिए सिर के नीचे हल्का कुशन रख सकते हैं। पैरों को कुर्सी पर रखें: अगर पैरों या पिंडलियों में थकान है, तो घुटनों को मोड़कर पैरों को कुर्सी पर रख सकते हैं।

अगर पैरों या पिंडलियों में थकान है, तो घुटनों को मोड़कर पैरों को कुर्सी पर रख सकते हैं। आंखों पर कपड़ा रखें: आंखों पर हल्का कपड़ा रखने से रोशनी कम होगी और आराम करने में आसानी हो सकती है।

आंखों पर हल्का कपड़ा रखने से रोशनी कम होगी और आराम करने में आसानी हो सकती है। हल्का म्यूजिक चलाएं: धीमा और सुकून देने वाला संगीत मन को शांत रखने में मदद कर सकता है।

महिलाओं के लिए भी फायदेमंद हो सकता है शवासन

शवासन महिलाओं के लिए भी एक आरामदायक योग अभ्यास हो सकता है। पीरियड्स के दौरान होने वाली थकान, चिड़चिड़ापन और तनाव के समय यह शरीर को आराम देने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, प्रेग्नेंसी के दौरान थकान या भावनात्मक तनाव महसूस होने पर भी आरामदायक स्थिति में रिलैक्स करना फायदेमंद हो सकता है।

हालांकि, गर्भावस्था में लंबे समय तक पीठ के बल लेटना हर महिला के लिए सुरक्षित नहीं होता। इसलिए प्रेग्नेंसी के दौरान शवासन करने से पहले डॉक्टर या योग्य योग प्रशिक्षक की सलाह जरूर लें।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। शवासन किसी बीमारी का इलाज नहीं है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या, चोट है या आप गर्भवती हैं, तो इसका अभ्यास करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।)

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आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, बेचैनी और मन का भटकना आम बात हो गई है। काम का दबाव हो या दिनभर की थकान, कई बार ऐसा लगता है कि दिमाग को थोड़ा आराम देने की जरूरत है। ऐसे में योग आपकी मदद कर सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।