हमारा फोन हमारी जिंदगी की जरूरतों में सबसे जरूरी होता जा रहा है। हम में से कई लोग रात को सोने से पहले देर तक फोन चलाते हैं और सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं। फोन का इस्तेमाल आमतौर पर बातचीत, जानकारी और जरूरी कामों को आसान बनाने के लिए होना चाहिए, लेकिन अक्सर हम देर रात तक वीडियो देखते रहते हैं और स्क्रीन स्क्रॉल करते-करते कब घंटों बीत जाते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगता। कई बार तो फोन पर एक मैसेज और एक कॉल सुनना एक घंटे की खपत करने के बराबर हो जाता है।

एम्स (AIIMS) की मनोचिकित्सा विभाग की प्रोफेसर डॉ. ममता सूद ने बताया इंसान को स्मार्टफोन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझदारी और उद्देश्य के साथ इस्तेमाल कैसे करना है ये सीखना जरूरी है। बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग तक आज कल हर शख्स लोगों से कम बात करना और मोबाइल में ज्यादा दिलचस्पी रखना पसंद करता है। जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल लोगों को सामाजिक रूप से अलग-थलग कर रहा है और कुछ लोगों में तनाव, चिंता, अकेलेपन की भावना, ध्यान भटकने तथा नींद की समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर आपको फोन की लत लग गई है तो ये समझें कि आपको अपनी इस आदत को कैसे पहचानना है और इसे कैसे कंट्रोल करना है।

कैसे पहचानें कि फोन की आदत अब लत बन चुकी है?

डॉ. ममता सूद कहती हैं कि स्मार्टफोन की लत दूसरी आदतों की तरह की ही आदत होती है। इसके कुछ सामान्य संकेत हैं

बार-बार बिना जरूरत फोन चेक करना।

फोन न मिलने पर बेचैनी या घबराहट महसूस होना।

धीरे-धीरे फोन पर बिताया जाने वाला समय बढ़ना।

इस्तेमाल पर कंट्रोल न रहना।

पता है कि फोन चलाने से काम, रिश्ते या रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है तो भी फोन को चलाते रहना।

स्मार्टफोन की लत क्यों लग जाती है?

डॉ. सूद बताती हैं कि मोबाइल ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे लोगों का ध्यान लंबे समय तक बनाए रखें। अनंत स्क्रॉलिंग (Infinite Scroll), ऑटो-प्ले वीडियो, लगातार नोटिफिकेशन और तुरंत मिलने वाले छोटे-छोटे इनाम लोगों को फोन से जोड़े रखते हैं। दूसरी तरफ कई लोग तनाव, अकेलेपन, बोरियत या चिंता से बचने के लिए भी फोन का इस्तेमाल करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार जुड़े रहने की इच्छा और कुछ छूट जाने का डर (FOMO) भी लोगों को बार-बार फोन देखने के लिए मजबूर करता है। अक्सर लोगों का फोन सिर्फ संचार का माध्यम नहीं रह जाता, बल्कि भावनात्मक सहारा बन जाता है। आज स्मार्टफोन की मदद से लोग बैंकिंग, नेविगेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, कामकाज और संवाद जैसी कई जरूरी चीजें करते हैं। हमारा मकसद फोन को छोड़ना नही है बल्कि फोन का ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है।

स्क्रीन टाइम कैसे ब्रेन पर कर रहा है असर

डॉक्टर सूद ने बताया बढ़ता स्क्रीन टाइन ना सिर्फ आपकी याददाश्त को कमजोर कर रहा है बल्कि आपकी रचनात्मकता, आत्मचिंतन और भावनाओं को समझने की क्षमता भी प्रभावित कर रहा है। बढ़ता स्क्रीन टाइम आपकी मानसिक हेल्थ को बिगाड़ रहा है।

स्क्रीन टाइम कम करने की शुरुआत कैसे करें?

डॉक्टर ने बताया अगर आप अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले फोन किसी उद्देश्य से खोलें।

फोन अनलॉक करने से पहले तय करें कि आपको कौन-सा काम करना है।

काम पूरा होते ही फोन रख दें और बिना वजह सोशल मीडिया या वीडियो देखने में न लग जाएं।

डॉक्टर ने बताया एक साथ बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश न करें।

पहले एक या दो छोटी आदतें बदलें और उन्हें कई हफ्तों तक नियमित रूप से अपनाएं। उसके बाद नई आदतें अपनाएं।

स्क्रीन टाइम घटाने के 10 आसान तरीके

डॉ. ममता सूद के अनुसार अगर आप स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो गैर-जरूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें।

ध्यान भटकाने वाले ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें।

फोन को ग्रेस्केल (Black & White Mode) पर रखें ताकि रंगीन आइकन आकर्षित न करें।

सोशल मीडिया ऐप्स फोन से हटाकर केवल लैपटॉप पर इस्तेमाल करें।

सुबह उठने के बाद पहले 15-20 मिनट फोन बिल्कुल न देखें।

सुबह अखबार पढ़ें, चाय पिएं या हल्की स्ट्रेचिंग करें।

घर में फोन रखने की एक तय जगह बनाएं, उसे हर समय साथ न रखें।

जो कुछ समान खरीदना है उसे मोबाइल में नहीं बल्कि कागज पर नोट करें।

छोटी-छोटी चीजों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करने के बजाय आसपास की दुकान तक पैदल जाएं।

खाली समय में क्या करें

डॉक्टर सूद ने बताया अगर आप स्क्रीन टाइम कम करना चाहते है तो पहले ये तय करें कि खाली वक्त में क्या करना है। आप खाली वक्त गुजारने के लिए कुछ काम सुनिश्चित करें जैसे टहलना, बागवानी, किताब पढ़ना, खाना बनाना, पहेलियां हल करना, बोर्ड गेम खेलना या फिर कोई नया शौक अपनाना शामिल है। दिनभर में कुछ मिनट का डिजिटल ब्रेक लेना फायदेमंद हो सकता है। डॉ. सूद बताती हैं कि आजकल लोग कुछ मिनट भी बिना मोबाइल के नहीं रह पाते क्योंकि दिमाग लगातार स्क्रीन से उत्तेजित (Stimulated) रहता है। नींद देर से आती है, शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी (Circadian Rhythm) बिगड़ती है और दिमाग को आराम नहीं मिल पाता। डॉक्टर ने बतया कि सोने से कम से कम दो घंटे पहले फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। जहां तक संभव हो, बेडरूम को फोन-फ्री ज़ोन बनाएं और देर रात स्क्रॉलिंग की जगह शांत गतिविधियां अपनाएं।



अच्छी नींद आने से स्क्रीन टाइम भी अपने आप कम होने लगता है। स्मार्टफोन आधुनिक जीवन का अहम हिस्सा है और इसके कई फायदे हैं। हमारा मकसद इसे छोड़ना नहीं बल्कि संतुलित और समझदारी से इस्तेमाल करना है। फोन को खिलौना नहीं, बल्कि एक उपयोगी साधन की तरह इस्तेमाल करें। जब आप सोच-समझकर इसका उपयोग करेंगे, तो धीरे-धीरे अपने समय, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर सकेंगे।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। यदि आपको लगता है कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग आपकी मानसिक सेहत, नींद, कामकाज या रिश्तों को प्रभावित कर रहा है, तो मनोचिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें।