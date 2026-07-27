अगर आपको पूरा दिन कमर, कूल्हे या पैरों में दर्द रहता है और रात में बिस्तर पर लेटते ही झनझनाहट, बिजली के करंट जैसा दर्द या पैरों में तेज खिंचाव महसूस होने लगता है, तो इसकी वजह साइटिका नर्व पर बढ़ता दबाव हो सकता है। इस दर्द की वजह से कुछ लोगों को पूरी रात करवट बदलनी पड़ती है। इतना ही नहीं दर्द की वजह से सुबह उठने पर कमर में जकड़न और पैरों में सुन्नपन महसूस होता है, ऐसी स्थिति में एक से दो कदम चलना भी मुश्किल होता है।

कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवेडिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में डॉ. जीशान अली ने बताया अगर सोने से पहले कुछ सही एक्सरसाइज और सावधानियां अपनाई जाएं तो साइटिका नर्व पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। इससे कई मरीजों को शुरुआती दिनों में ही दर्द में राहत महसूस हो सकती है। हालांकि राहत कितनी हो सकती है ये हर इंसान में अलग-अलग हो सकती है। डॉक्टर जीशान ने बताया वर्तमान में ऐसी कोई दवा या इंजेक्शन नहीं है जो दबी हुई नस को सीधे खोल दे या डिस्क को तुरंत अपनी जगह पर पहुंचा दे। साइटिका एक मैकेनिकल समस्या है, इसलिए इसमें फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, सही पोस्चर और लाइफस्टाइल में बदलाव अहम भूमिका निभाता हैं।

कब जरूरी हो सकता है ऑपरेशन?

अक्सर लोग साइटिका के दर्द से राहत पाने के लिए डॉक्टर से सर्जरी से इलाज करने की सलाह लेते हैं। डॉक्टर जीशान ने बताया हर साइटिका मरीज को सर्जरी की जरूरत नहीं होती। ऑपरेशन की सलाह आमतौर पर तब दी जाती है जब रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो या फिर नस पर गंभीर दबाव के कारण पैर में ताकत खत्म होने लगी हो। साइटिका सर्जरी कराने के लिए और भी कई परेशानियां जिम्मेदार हो सकती हैं जैसे फुट ड्रॉप हो जाए,

पेशाब या मल पर कंट्रोल खत्म हो जाए या लगातार न्यूरोलॉजिकल कमजोरी बढ़ रही हो तो साइटिका की सर्जरी कराने की जरूरत पड़ सकती है।

साइटिका में एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है?

डॉक्टर जीशान ने बताया साइटिका के दर्द में फिजियोथेरेपी टाइट मांसपेशियाँ रिलैक्स करती हैं। फिजियोथेरेपी कराने से कमजोर मांसपेशियां मजबूत होती हैं। रीढ़ की गतिशीलता बेहतर होती है और नस पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। चलने-फिरने में सुधार हो सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट के मुताबिक एक्सरसाइज करने से पहले 10-15 मिनट तक हॉट वॉटर बैग या हीटिंग पैड से कमर की सिकाई करें ऐसा करने से मांसपेशियां रिलैक्स हो सकती हैं और एक्सरसाइज करना आसान हो सकता है।

बैठकर की जाने वाली एक्सरसाइज करती हैं मदद

डॉक्टर ने कुछ आसान बैठकर की जाने वाली एक्सरसाइज बताई हैं जिनमें एड़ी को जमीन पर दबाकर पैर को आगे-पीछे मूव करना। गर्दन और पैर की मूवमेंट के साथ नर्व फ्लॉसिंग एक्सरसाइज करें, कमर और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करें। शरीर को दाएं-बाएं घुमा के लोअर बैक स्ट्रेच एक्सरसाइज से भी राहत मिल सकती है। इन एक्सरसाइज को धीरे-धीरे दर्द को देखते हुए ही करना चाहिए।

कमर की सिकाई देगी राहत

डॉक्टर जीशान ने बताया आप साइटिका के दर्द से राहत पाने के लिए एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के साथ ही आप गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें। आप सिकाई कमर से लेकर पैर तक की कर सकते हैं। सिकाई करते समय पॉश्चर ठीक रखें और फिर सिकाई करें। इसे करने से कमर और पैर के दर्द से आराम मिलेगा।

नर्व फ्लॉसिंग स्ट्रेच करें

इस एक्सरसाइज में पहले पैर को सीधा रखें और एड़ी को नीचे की ओर दबाएं। इसके बाद पैर को अपनी ओर खींचें, फिर ठुड्डी (चिन) को छाती की हड्डी (स्टर्नम) से लगाएं और उसके बाद कमर को हल्का-सा आगे झुकाएं। ध्यान रखें कि सीधे कमर से नहीं झुकना है, बल्कि पहले ठुड्डी को नीचे लाकर फिर हल्का आगे झुकना है। इससे सियाटिक नर्व और हैमस्ट्रिंग पर अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। डॉ. जीशान अली के अनुसार, इस एक्सरसाइज को नियमित करने से साइटिका की समस्या धीरे-धीरे कम हो सकती है और कई लोगों को पहली बार करने पर ही 50–70% तक आराम महसूस हो सकता है। इसके बाद यह प्रक्रिया दूसरे पैर से भी दोहराएं।

बैठे-बैठे लोअर बैक स्ट्रेच

इस एक्सरसाइज के लिए कुर्सी या बेड के किनारे सीधे (अपराइट) बैठें। एक पैर को आगे रखें और उसे बिना हाथ लगाए एड़ी के बल नीचे की ओर दबाए रखें। इसके बाद दोनों हाथों को सामने रखें और धीरे-धीरे शरीर को पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर घुमाएं। पूरे समय पैर को नीचे दबाए रखें और उसे ढीला न छोड़ें। इस एक्सरसाइज से कमर, कूल्हों और पैरों की मांसपेशियों व नसों में अच्छा स्ट्रेच मिलता है, जिससे लोअर बैक की जकड़न कम हो सकती है और साइटिका से जुड़ा दर्द व जकड़न में राहत दिलाने में मदद मिल सकती है।

बैठने का तरीका कर सकता है दर्द का इलाज

अगर आपको साइटिका का दर्द परेशान करता है तो आप जमीन पर, पटरे पर या फिर गलत तरीके से बैठने से बचें। आप हमेशा कुर्सी पर बैठे तो आपके पैरों से लेकर कमर और थाई का पॉश्चर ठीक रहता है। आप साइटिका के दर्द को दूर करने के लिए कुर्सी पर ही बैठें याद रखे की बैड पर बैठे नहीं सिर्फ सोएं। बैठने के लिए कुर्सी ही है।

सोने से पहले और सुबह उठने के बाद की जाने वाली कुछ एक्सरसाइज

पेल्विक टिल्ट

ब्रिजिंग

नर्व फ्लॉसिंग

हिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके आप स्पाइन, कूल्हें और कमर दर्द से राहत पा सकते हैं। इसे करने से कमर और कूल्हों की जकड़न कंट्रोल रहती है।

इन बातों का रखें ध्यान

ज्यादा देर तक झुककर न बैठें।

फर्श पर लंबे समय तक न बैठें।

कुर्सी पर सही पोस्चर में बैठें।

कब्ज से बचें।

हल्का और फाइबर युक्त भोजन लें।

लंबे समय तक एक ही स्थिति में न रहें।

डिस्क्लेमर: हर मरीज के लिए एक जैसी एक्सरसाइज उपयुक्त नहीं होती। यदि दर्द तेजी से बढ़ रहा हो, पैर में कमजोरी आ रही हो या पेशाब और मल पर नियंत्रण खत्म हो रहा हो, तो तुरंत स्पाइन सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। बिना जांच और विशेषज्ञ की सलाह के कोई भी एक्सरसाइज शुरू न करें, खासकर यदि MRI में गंभीर डिस्क हर्निएशन या रीढ़ से जुड़ी कोई अन्य जटिल समस्या पाई गई हो। यह लेख केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे चिकित्सीय सलाह का विकल्प न मानें।