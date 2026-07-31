सावन के पहले सोमवार पर अगर आप भी व्रत रखने जा रहे हैं तो अपनी दिन भर की डाइट में आप भुने हुए मखाना को शामिल करें। मखाना एक ऐसा नट है जो पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। इसमें प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट (Complex Carbohydrates), फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटैशियम और आयरन जैसे खनिज पाए जाते हैं। साथ ही इसमें फ्लेवोनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकते हैं।

सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन और बीफिटवर्ल्ड की संस्थापक भाव्या मुंजाल ने बताया मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे पूरे साल खाया जाता है लेकिन सावन में व्रत के दौरान इसका सेवन सेहत को बहुत फायदा पहुंचाता है। सावन व्रत के दौरान लंबे समय तक खाली पेट रहने से अक्सर एसिडिटी, ब्लोटिंग और एनर्जी की कमी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इस समस्या से बचने के लिए डायटीशियन भुने मखाने को व्रत की डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। भुना हुआ मखाना पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और ब्लड शुगर को भी संतुलित बनाए रखने में मदद करता है।

मखाना को व्रत के दौरान सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। यह हल्का, आसानी से पचने वाला और लंबे समय तक पेट भरा रखने वाला भोजन है। सावन के व्रत में इसका सेवन शरीर को ऊर्जा देने के साथ कई तरह के फायदे भी पहुंचाता है। आइए जानते हैं कि सावन में मखाना का सेवन अगर फास्ट के दौरान किया जाए तो सेहत को कौन-कौन से फायदे होते हैं।

लंबे समय तक पेट भरा रहता है

मखाने में प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है जिसे अगर फास्ट के दौरान भूनकर खाया जाए तो इससे भूख कंट्रोल रहती है। इसे खाने से फास्ट के दौरान बार-बार भूख नहीं लगती और व्रत के दौरान ऊर्जा बनी रहती है। जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित अध्ययनों के अनुसार मखाने में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और डाइटरी फाइबर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पाया जाता है। फाइबर और प्रोटीन पाचन क्रिया को धीमा करते हैं, जिससे शरीर में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ’घ्रेलिन’ (Ghrelin) का स्तर कम होता है। इसी वजह से व्रत के दौरान मखाना खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है।

दिन भर बॉडी रहती है एनर्जेटिक

मखाना का सेवन फास्ट के दौरान करने से बॉडी दिनभर एनर्जेटिक रहती है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, जिससे कमजोरी और थकान महसूस नहीं होती। मखाना एक लो-ग्लाइसेमिक और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ’अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन’ के शोध दर्शाते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स शरीर में धीरे-धीरे ग्लूकोज रिलीज करते हैं। इससे ब्लड शुगर अचानक से स्पाइक नहीं होती और शरीर को पूरे दिन लगातार (Sustained) ऊर्जा मिलती रहती है, जिससे थकान महसूस नहीं होती।

पाचन में होता है सुधार

मखाना हल्का नट है जिसमें फाइबर भी मौजूद होता है, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसका सेवन करने से कब्ज की समस्या का इलाज होता है। मखाने में घुलनशील (Soluble) और अघुलनशील (Insoluble) दोनों प्रकार के डाइटरी फाइबर होते हैं। ’न्यूट्रिशन रिसर्च रेव्यूज’ के अनुसार, फाइबर आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है और आंत के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है। इससे कब्ज की समस्या दूर होती है और पाचन तंत्र मजबूत बनता है।

दिल की सेहत रहती है दुरुस्त

मखाने में सोडियम कम और पोटैशियम ज्यादा होता है, जो ब्लड प्रेशर को नार्मल बनाए रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल की सेहत में सुधार करता है।

हड्डियां होती हैं मजबूत

मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो हड्डियों और दांतों की सेहत में सुधार करता है। न्यूट्रिएंट्स पत्रिका के अनुसार, मखाना कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का प्राकृतिक स्रोत है। ये तीनों मिनरल्स बोन मिनरल डेंसिटी को बनाए रखने और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारियों से बचाने के लिए वैज्ञानिक रूप से बेहद जरूरी माने जाते हैं।

ब्लड शुगर रहती है कंट्रोल

मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपेक्षाकृत कम माना जाता है और इसमें फाइबर भी होता है, जिससे डायबिटीज मरीज भी इसे आसानी से खा सकते हैं। डायबिटीज मरीज इसे सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खाएं।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

मखाने में फ्लेवोनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने और कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।

व्रत में मखाना कैसे खाएं?

फास्ट के दौरा आप मखाना को हल्का घी डालकर भून लें और फिर उसका सेवन करें।

मखाने की खीर बनाकर उसका सेवन करें। जिसमें कम चीनी या बिना चीनी की खीर बनाकर खा सकते हैं।

दही के साथ भुने मखाना खा सकते हैं।

मूंगफली और सूखे मेवों के साथ हेल्दी स्नैक्स के रूप में मखाना का सेवन करें।

किन बातों का रखें ध्यान?

ज्यादा घी, नमक या चीनी मिलाकर खाने से बचें।

डायबिटीज, किडनी या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित लोग अपनी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मखाना का सेवन करें।

केवल मखाने पर निर्भर न रहें, व्रत में फल, दही और अन्य पौष्टिक व्रत-आहार भी शामिल करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान पोषण जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी तरह से डॉक्टरी सलाह, निदान या इलाज का विकल्प नहीं है। यदि आप डायबिटीज, हाई बीपी या किसी अन्य चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित हैं, तो व्रत या अपनी डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य डायटीशियन से परामर्श अवश्य लें।