सावन सोमवार के व्रत (Sawan Somwar Vrat) की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में उपवास के दौरान शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। अक्सर लोग व्रत के दौरान कुट्टू के पकोड़े, तली-भुनी चीजें या अत्यधिक मीठे का सेवन कर लेते हैं, जिससे वजन बढ़ने और सुस्ती महसूस होने का खतरा रहता है। यदि आप इस सावन अपने उपवास को सेहतमंद और हल्का बनाए रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में सही स्नैक्स का चुनाव करें। कुछ स्नैक्स ऐसे हैं जो वजन को घटाने में, बॉडी को एनर्जेटिक रखने में मददगार साबित हो चुके हैं। इन फूड्स पर कई रिसर्च भी हो चुकी है। आइए रिसर्च से जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे हेल्दी स्नैक्स हैं जिनका सेवन करने से फास्ट के दौरान बॉडी की थकान,कमजोरी दूर होती है, वजन कंट्रोल रहता है और बॉडी एनर्जेटिक रहती है।

भुना हुआ मखाना (Roasted Makhana)

भुना हुआ मखाना व्रत के दौरान सबसे हेल्दी स्नैक्स में से एक माना जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं। हल्के घी में भूनकर सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ खाने से यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ एनर्जी भी देता है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड केमिस्ट्री (JAFC) और न्यूट्रिशन रिसर्च पेपर्स के अनुसार, मखाना में हाई प्रोटीन, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) और केम्पफेरोल (Kaempferol) नाम का शक्तिशाली फ्लेवोनॉयड होता है जो मसल्स को स्ट्रांग बनाता है और थकान को दूर करता है। मखाने में मौजूद प्रोटीन अमीनो एसिड प्रदान करता है, जो व्रत के दौरान मसल ब्रेकडाउन को रोकता है और सुस्ती नहीं आने देता। इसका कम GI रेट खून में ग्लूकोज को बहुत धीरे-धीरे रिलीज करता है, जिससे अचानक स्पाइक या शुगर क्रैश नहीं होता और ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है।

शकरकंद चाट (Sweet Potato Chaat)

शकरकंद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन A का अच्छा स्रोत है। उबले हुए शकरकंद में सेंधा नमक, भुना जीरा, नींबू का रस और हरा धनिया मिलाकर तैयार की गई चाट लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है और व्रत के दौरान बार-बार भूख लगने से बचाती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन (IJFSN) के अध्ययनों के अनुसार, शकरकंद साधारण आलू की तुलना में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और रेसिस्टेंट स्टार्च का कहीं बेहतर स्रोत है। इसका सेवन करने से पाचन क्रिया स्लो होती है। इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर पेट में धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे शरीर को लगातार और स्थिर (Steady) एनर्जी मिलती रहती है। शकरकंद में भरपूर पोटैशियम और विटामिन A होता है। पोटैशियम व्रत के दौरान नसों को काम करने की ताकत देता है और मांसपेशियों के खिंचाव या ऐंठन को रोकता है।

फ्रूट बाउल विद चिया सीड्स (Fresh Fruit Bowl with Chia Seeds)

केला, सेब, अनार और अन्य मौसमी फलों से बना फ्रूट बाउल शरीर को प्राकृतिक शुगर, विटामिन और पानी प्रदान करता है। इसमें चिया सीड्स मिलाने से फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और शरीर हाइड्रेट रहता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन (JACN) और Nutrients जर्नल के अनुसार, ताजे फल हाइड्रेशन का मुख्य स्रोत हैं, जबकि चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड और सॉल्युबल फाइबर के पावरहाउस हैं। सेब, अनार और केले में फ्रक्टोज (Natural Sugar) और पानी होता है, जो व्रत में डिहाइड्रेशन से होने वाले सिरदर्द को तुरंत ठीक करता है। चिया सीड्स पेट में जाकर पानी सोखकर एक जेल बनाते हैं। यह जेल पाचन को धीमा कर देता है, जिससे 4-5 घंटे तक पेट भरा महसूस होता है और बार-बार भूख की क्रेविंग नहीं होती।

साबूदाना खिचड़ी (Sabudana Khichdi)

साबूदाना खिचड़ी व्रत का पारंपरिक और लोकप्रिय भोजन है। साबूदाना शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। इसमें मूंगफली मिलाने से हेल्दी फैट और प्रोटीन भी मिल जाते हैं, जिससे यह अधिक संतुलित और पेट भरने वाला स्नैक बन जाता है। Food Science and Technology Research के अनुसार, साबूदाना शुद्ध और आसानी से पचने वाले सिंपल कार्ब्स का स्रोत है, जबकि मूंगफली में हेल्दी मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और प्रोटीन होता हैं। साबूदाना शरीर में जमा ग्लाइकोजन (Glycogen Stores) को तुरंत रीचार्ज करता है, जिससे instant एनर्जी मिलती है। जब इसमें मूंगफली मिलाई जाती है, तो यह साबूदाने के हाई-ग्लाइसेमिक इंडेक्स के असर को बैलेंस कर देती है। इससे तुरंत मिली ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है और थकान दूर होती है।

नारियल के लड्डू (Coconut Ladoo)

ताजा कद्दूकस किए हुए नारियल और खजूर या गुड़ से बने नारियल के लड्डू रिफाइंड शुगर के बिना प्राकृतिक मिठास प्रदान करते हैं। ये इंस्टेंट एनर्जी देने के साथ-साथ फाइबर और कई जरूरी मिनरल्स भी उपलब्ध कराते हैं, इसलिए व्रत के दौरान मीठा खाने की इच्छा को हेल्दी तरीके से पूरा कर सकते हैं। Journal of Nutrition and Metabolism के अनुसार, नारियल में मीडियम-चेन ट्राइग्लिसराइड्स (MCTs) नाम के विशेष फैट्स पाए जाते हैं। सामान्य फैट्स के विपरीत, नारियल के MCTs सीधे लिवर में जाते हैं और तुरंत ऊर्जा में बदल जाते हैं। यह शरीर में फैट के रूप में जमा होने के बजाय फौरन फ्यूल का काम करते हैं। खजूर और गुड़ में मौजूद आयरन (Iron) हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखता है, जिससे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई सही रहती है और व्रत के दौरान चक्कर आना या कमजोरी महसूस होना बंद हो जाता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी, धार्मिक परंपराओं और पोषण संबंधी सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। यह किसी चिकित्सीय सलाह या प्रमाणित डायटिशियन के परामर्श का विकल्प नहीं है। यदि आप Diabetes, बीपी, गर्भवती हैं या किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो सावन व्रत के दौरान अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ (Nutritionist) की सलाह अवश्य लें।