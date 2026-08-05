सावन का महीना शुरू होते ही खान-पान से जुड़े कई नियम लागू हो जाते हैं। अक्सर लोग इसे केवल धार्मिक आस्था से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, कढ़ी, लहसुन-प्याज या बैंगन न खाने के पीछे गहरे वैज्ञानिक और स्वास्थ्य कारण भी छिपे हैं? आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान दोनों के अनुसार, मानसून के दौरान हमारा पाचन तंत्र (Digestive System) सुस्त हो जाता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सावन के महीने में घर के बड़े बुजुर्ग भगवान शिव की पूजा, सोमवार के व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कुछ खास खाद्य पदार्थों को खाने से परहेज करने की भी सलाह देते हैं। इस मौसम में नमी बढ़ने से बैक्टीरिया, फंगस, कीड़े-मकोड़े और खाद्य पदार्थों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि पीढ़ियों से लोग सावन में कुछ खाद्य पदार्थों से दूरी बनाते आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग घर में सावन में जिन फूड्स को खाने से मना करते हैं उनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है क्या।

सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां थाली से होती है स्किप

पालक, मेथी, सरसों, चौलाई जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां सावन में कई घरों की थाली से गायब हो जाती हैं। बारिश के मौसम में इन सब्जियों में कीड़े, घोंघे, छोटे लार्वा और अन्य सूक्ष्म जीव आसानी से पनप जाते हैं, जिन्हें साफ करना पहले काफी मुश्किल होता था। आयुर्वेद भी इस मौसम में इन्हें सीमित मात्रा में खाने की सलाह देता है क्योंकि कमजोर पाचन के कारण इन्हें पचाना कठिन हो सकता है। Food Safety पर हुए शोध बताते हैं कि मानसून में पत्तेदार सब्जियों में संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। रिसर्च के मुताबिक ताजा फलों और सब्जियों से होने वाले खाद्य पदार्थों के संक्रमण में लगभग 51% से अधिक मामले पत्तेदार सब्जियों से जुड़े होते हैं। आज भले ही खेती और सफाई के आधुनिक तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह धोकर और पकाकर ही खाना सुरक्षित माना जाता है।

प्याज और लहसुन

सावन में सबसे बड़ा बदलाव खाने से प्याज और लहसुन का हटना होता है। आयुर्वेद में इन्हें राजसिक और तामसिक भोजन माना गया है। माना जाता है कि ये इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं और मन में अशांति या इच्छाएं बढ़ा सकते हैं। सावन में लोग मानसिक शांति, संयम और आध्यात्मिक साधना पर ध्यान देते हैं, इसलिए सात्विक भोजन अपनाते हैं जिसमें प्याज और लहसुन शामिल नहीं होते।

बरसात में मांस से क्यों करना चाहिए परहेज

सावन में लाखों लोग मांसाहार छोड़ देते हैं इसके पीछे धार्मिक कारण ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हैं। बारिश के मौसम में अधिक नमी और गर्मी के कारण मांस जल्दी खराब हो सकता है और उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। बरसात में वातावरण की उच्च आर्द्रता मांस की सतह पर मौजूद Salmonella, E. coli, Listeria, और Campylobacter जैसे रोगजनक बैक्टीरिया के विकास की गति को कई गुना बढ़ा देती है। रिसर्च बताती है कि नमी वाले मौसम में कच्चा या आधा पका मांस कमरे के तापमान पर रखे जाने के बहुत कम समय के अंदर ही जहरीला होने लगता है।

मछली और अंडा से क्यों करना चाहिए परहेज

सावन में कुछ लोग अंडा और मछली खाना भी बंद कर देते हैं। जून से सितंबर का समय अधिकांश ताजे पानी और समुद्री मछलियों का प्राकृतिक प्रजनन काल होता है। प्रजनन के दौरान मछलियों के शरीर में बड़े पैमाने पर हार्मोनल बदलाव होते हैं और उनके पेट में अंडे बनते हैं। इस समय इनके मांस में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स और बायोकेमिक कम्पाउंड बढ़ जाते हैं जो इंसानों में गंभीर एलर्जी, फूड पॉइजनिंग और पेट में ऐंठन का कारण बन सकते हैं। यही वजह है कि कई राज्यों में मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। अंडा पोषण से भरपूर होते है, लेकिन बारिश के दिनों में ये भी दूषित हो जाता है। माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च के अनुसार, मानसून की उच्च आर्द्रता और मध्यम तापमान बैक्टीरिया के पनपने के लिए एकदम अनुकूल वातावरण बनाते हैं। छिद्रयुक्त अंडे के छिलके में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। बारिश के दिनों में अंडे का सेवन पेट में तेज दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी समस्याएं कर सकता हैं।

तली-भुनी चीजें भी करती है नुकसान

बारिश में पकौड़े और तले स्नैक्स भले ही खाने में पसंद आते हैं लेकिन सावन में इनसे दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। National Institutes of Health और हालिया न्यूट्रिशन साइंस रिसर्च के अनुसार, डीप-फ्राई खाना हमारी आंतों में मौजूद Good Gut Bacteria की विविधता को कम कर देता है और हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार मानसून में पाचन शक्ति कमजोर होती है, इसलिए अधिक तैलीय और भारी भोजन गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसकी जगह उबला, स्टीम या हल्का भुना भोजन बेहतर माना जाता है।

बैंगन, मशरूम से करें परहेज

बरसात में कई घरों में लोग बैंगन का सेवन करने से परहेज करते हैं। Allergology Research के अनुसार, बैंगन में हिस्टामाइन और सोलेनिन (Solanine) नामक प्राकृतिक एल्केलाइड यौगिक होते हैं। सोलेनिन या हिस्टामाइन वाला बैंगन खाने से स्किन पर खुजली, चकत्ते , एसिडिटी और जोड़ों में दर्द, सूजन की समस्या बढ़ सकती है। बारिश के मौसम में बैंगन में छोटे-छोटे कीड़े और लार्वा होने की संभावना अधिक रहती है, जो बाहर से दिखाई भी नहीं देते और पेट में पहुंचकर सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। बात करें मशरूम की तो मशरूम खुद एक प्रकार का फंगस है, जो नम और नमी वाली जगहों पर उगता है। मानसून में वातावरण की नमी के कारण मशरूम में हानिकारक फफूंद और बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं। खुले या जंगलों में उगने वाले जंगली मशरूम में मानसून के दौरान कई जहरीले किस्म के मशरूम उग आते हैं जो गंभीर फूड पॉइजनिंग (Mushroom Poisoning) या लिवर को नुकसान पहुंचा सकते है।

डिस्क्लेमर: यह लेख धार्मिक परंपराओं, आयुर्वेदिक मान्यताओं और सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर आधारित है। किसी भी खाद्य पदार्थ को अपनी डाइट से हटाने या शामिल करने से पहले, विशेषकर यदि आपको कोई बीमारी है, तो डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन से सलाह अवश्य लें।