बारिश के मौसम में संक्रमण, सर्दी-खांसी, पाचन संबंधी समस्याएं और त्वचा से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। आंवला (Indian Gooseberry) एक ऐसा फल है, जिसे आयुर्वेद में सदियों से सेहत का खजाना माना गया है। भारतीय योग गुरु, लेखक, शोधकर्ता और टीवी पर्सनालिटी डॉक्टर हंसा योगेंद्र (Hansa Yogendra) ने बताया बारिश का मौसम सेहत से जुड़ी कई परेशानियां लेकर आता है। इस समय इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है,डाइजेशन स्लो हो सकता है और सर्दी-खांसी और स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

इस मौसम में मौसमी बीमारियों से बचाव करने के लिए डाइट में रोज एक आंवला का सेवन बेहद असरदार साबित होता है। विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर आंवला शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। आंवला छोटे आकार का हरे-पीले रंग का खट्टा फल है, जिसे अक्सर सुपर फूड कहा जाता है। इसका स्वाद भले ही खट्टा हो, लेकिन इसे जूस, चूर्ण, चटनी, मुरब्बा और अचार जैसे कई रूपों में आसानी से खाया जा सकता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि रोज बरसात में एक आंवला का सेवन कैसे सेहत को फायदा पहुंचा सकता है।

इम्यूनिटी होती है मजबूत

आंवला विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है। विटामिन C शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और संक्रमण से लड़ने वाले इम्यून सेल्स के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। बारिश के मौसम में सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण से बचाव के लिए आंवला एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप आंवला का सेवन कच्चा,कैंडी के रूप में पाउडर या मुरब्बा के रूप में कर सकते हैं।

ब्रेन हेल्थ में होता है सुधार

आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और साइट्रिक एसिड शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है। कुछ शोध बताते हैं कि यह अल्जाइमर और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी मददगार हो सकता है, हालांकि इस विषय पर अभी और शोध की आवश्यकता है।

डायबिटीज मरीजों के लिए भी है वरदान

कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि आंवला का सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल रहती है। आंवला इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद क्रोमियम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भूमिका निभाता है। हालांकि, इसे डायबिटीज की दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए और मरीजों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए।

रोज एक आंवला स्किन को चमकदार और जवां रखेगा

आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद विटामिन C कोलेजन के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे त्वचा की कसावट बनी रहती है। इसके नियमित सेवन से स्किन की झुर्रियां, फाइन लाइन्स और पिगमेंटेशन कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, आंवला के एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन को संक्रमण से बचाने में भी मददगार हो सकते हैं।

बालों को बनाता है घना और मजबूत

आंवला बालों की जड़ों को पोषण देने और उनकी गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। इसे बालों का प्राकृतिक टॉनिक माना जाता है। आंवला तेल या आंवला पाउडर को नारियल या तिल के तेल में मिलाकर लगाने से डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प की समस्या कम हो सकती है। नियमित उपयोग से समय से पहले बाल सफेद होने की प्रक्रिया भी धीमी पड़ सकती है।

आंखों की रोशनी बढ़ाने में है असरदार

आंवला में विटामिन C के साथ-साथ विटामिन A भी पाया जाता है, जो आंखों की हेल्थ में सुधार करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण आंखों को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली कुछ आंखों की समस्याओं के जोखिम को कम करने में मददगार हो सकते हैं।

दिल की सेहत में होता है सुधार

आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटैशियम और फाइटोन्यूट्रिएंट्स दिल की सेहत में सुधार करने के लिए बेहद असरदार माने जाते हैं। ये खराब (LDL) कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को कम करने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने और रक्त वाहिकाओं की कार्यक्षमता बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे दिल के रोगों का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।

जोड़ों के दर्द और सूजन में मिल सकती है राहत

आंवला के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों में सूजन और दर्द को कम करने में मददगार हो सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं में यह जोड़ों की गतिशीलता बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसे उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

आंवला का सेवन कैसे करें?

आंवला का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। इसे कच्चा खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चूर्ण के रूप में ले सकते हैं या चटनी और मुरब्बे के रूप में भी खा सकते हैं। यदि जूस पीना चाहें तो 20–30 मि.ली. आंवला जूस को एक गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह लिया जा सकता है। हालांकि, खाली पेट सेवन सभी लोगों के लिए आंवला का सेवन उपयुक्त नहीं होता, इसलिए यदि एसिडिटी या अन्य समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लें।

त्वचा और बालों के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

आंवला पाउडर को दही या गुलाब जल में मिलाकर फेस पैक बनाया जा सकता है। वहीं, आंवला तेल से सिर की मालिश करने से बालों और स्कैल्प को पोषण मिल सकता है। घर पर आंवला पाउडर बनाने के लिए आंवले को अच्छी तरह सुखाकर पीस लें और एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी भी बीमारी के इलाज, दवा में बदलाव या सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।