Coronavirus से अब तक सुरक्षित दिल्लीवासियों को है इस वायरस से अधिक खतरा

Coronavirus in India, h1n1 Virus, Swine Flu in Delhi, Symptoms and Precautions: पूरी दुनिया में अपने कहर से लोगों में डर पैदा कर चुके कोरोना वायरस से अब तक 1700 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी 3 लोगों में इस वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी, हालांकि, अभी तीनों ही मरीजों की हालत बेहतर है। वहीं, अलग-अलग शहरों में इस वायरस के कई संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस होने के संदेह पर कई लोगों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है जबकि अभी तक किसी भी दिल्लीवासी में कोरोना वायरस कंफर्म नहीं हुआ है। इस बीच, ‘नवभारत टाइम्स’ की एक खबर की मानें तो दिल्ली के लोग एच1एन1 वायरस की चपेट में आ रहे हैं।

नए साल में स्वाईन फ्लू हुआ एक्टिव: दिल्ली भले ही जानलेवा कोरोना वायरस के कहर से बचा हुआ है लेकिन कई लोग स्वाइन फ्लू के चपेट में आ रहे हैं। खबर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की रिपोर्ट का उल्लेख है जिसके अनुसार 2 फरवरी तक दिल्ली में स्वाइन फ्लू से पीड़ित 43 लोगों की पुष्टि की जा चुकी है। बता दें कि पिछले साल राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू से कुल मिलाकर 3,627 लोग संक्रमित थे जिनमें से 31 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि, 2020 में इस वायरस की वजह से किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है।

डॉक्टर के अनुसार नहीं है घबराने की जरूरत: रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर्स का कहना है कि स्वाइन फ्लू से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाइन फ्लू के इंफेक्शन से बचाव तो संभव है ही साथ ही इस बीमारी का इलाज भी मौजूद है। बदलते मौसम में लोग सर्दी-जुखाम से जल्दी पीड़ित हो जाते हैं इसलिए जरूरी है कि वो लक्षणों को पहचान कर समय रहते डॉक्टर को दिखाएं। दूसरे वायरसों की तरह स्वाइन फ्लू में भी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, साथ ही छींकने और खांसने से भी ये दूसरों में फैल सकता है। ऐसे में जो लोग इस वायरस से पीड़ित हैं उन्हें दूसरों से दूर रहना चाहिए और मास्क का उपयोग करना चाहिए।

कोरोना वायरस के प्रभाव से मास्क्स के बढ़े दाम: ‘दैनिक जागरण’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते कहर को देखते हुए मार्केट में मास्क के दामों में भी इजाफा हुआ है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ इस घातक वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, आम लोग भी खास सतर्कता बरतते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहने हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में इन दिनों मास्क की बिक्री बढ़ गई है जिससे औसतन 100 रुपये में बिकने वाला एन-95 मास्क 160 से 200 रुपये में बिक रहा है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App