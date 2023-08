नाश्ते में इन दो चीजों को खाकर दिनभर एक्टिव रहते हैं Sadhguru Jaggi Vasudev, फिट रहने के लिए इस तरह करें सेवन

सद्गुरु बताते हैं कि मूंगफली का नाश्ता व्यक्ति को दिनभर एक्टिव रखने का काम करता है। इसमें वो सभी जरूरी तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक हैं।

सद्गुरु बताते हैं कि मूंगफली और केले का नाश्ता ना केवल आपको अधिक एनर्जी देता है, बल्कि ये लंबे समय तक भूख को कंट्रोल कर आपको सक्रिय भी रखता है। (P.C- @sadhguru/Insta)

Follow us on



instagram

telegram