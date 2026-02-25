रमजान के दौरान रोज़ा रखने से आदर्श रूप से वजन कम होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक खाली पेट रहने पर शरीर पहले ग्लूकोज इस्तेमाल करता है, फिर ऊर्जा के लिए स्टोर फैट का उपयोग करने लगता है। इसे फैट ऑक्सीडेशन कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों का रमजान में वजन कम होने के बजाय बढ़ने लगता है जिसकी सबसे बड़ी वजह इफ्तार के समय ओवरईटिंग, तली-भुनी और मीठी चीज़ों का अधिक सेवन और रात में अनियंत्रित खाने की आदत है। रोज़े के दौरान करीब 14 से 15 घंटे भूखे-प्यासे रहने के बाद, अक्सर इफ्तार के समय हम स्वाद के चक्कर में ऐसी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जो सेहत पर भारी पड़ती हैं। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि रमज़ान में कम खाने के बावजूद उनका वजन कम होने के बजाय बढ़ रहा है।

कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने बताया रमजान में वजन बढ़ने के लिए गलत फूड चॉइस, बड़े पोर्शन और शुगर-रिच डाइट जिम्मेदार होती है। विशेषज्ञों के अनुसार इफ्तार में अचानक हाई-कैलोरी, तला-भुना और मीठा खाने से मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है, जो न केवल वजन बढ़ाता है बल्कि एसिडिटी और सुस्ती का कारण भी बनता है। लेकिन सही डाइट प्लानिंग से आप न सिर्फ वजन कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि पूरे महीने ऊर्जावान भी रह सकते हैं।आइए जानते हैं कि वजन बढ़ाने में कौन से फूड जिम्मेदार है और किन चीजों से परहेज करना जरूरी है और रमजान में कैसा होना चाहिए डाइट चार्ट।

वजन बढ़ाने वाले फूड की लिस्ट

इफ्तार में  समोसा, कचौरी, पकौड़े, डीप फ्राइड रोल्स, स्नैक्स, शुगर वाले ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक, शरबत, पैकेज्ड जूस का सेवन आपका वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अधिक मात्रा में खजूर का सेवन भी आपका वेट बढ़ा सकता है। मिठाइयां और डेज़र्ट, वाइट ब्रेड, शुगर वाले सीरियल्स, ज्यादा आलू, मक्का, शकरकंद, स्टार्ची सब्जियां, बहुत ज्यादा तला हुआ नॉन-वेज का सेवन आपका तेजी से वजन बढ़ा सकता है। अगर आप रमजान में वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन फूड्स का सेवन करने से बचें।

सहरी और इफ्तार डाइट चार्ट

सहरी (सुबह का भोजन)

फूड ग्रुपक्या खाएंक्यों फायदेमंद
कॉम्प्लेक्स कार्ब्सओट्स, होल व्हीट रोटी, ब्राउन राइस, क्विनोआधीरे-धीरे पचते हैं, लंबे समय तक भूख नहीं लगती
प्रोटीनअंडा, दही, दाल, छोले, पनीरपेट भरा रखते हैं, मसल लॉस रोकते हैं
फाइबरसेब, अमरूद, संतरा, नाशपाती, कीवीशुगर स्पाइक रोकते हैं
हेल्दी फैटनट्स, बीजएनर्जी स्थिर रखते हैं
हाइड्रेशन2–3 गिलास पानीडिहाइड्रेशन रोकता है

इफ्तार के लिए डाइट चार्ट

इफ्तार (रोज़ा खोलते समय)
स्टेपक्या लेंक्यों
11–2 खजूर + पानीहल्के से एनर्जी मिलती है
2फ्रूट चाट (बिना अतिरिक्त शुगर)फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं
3सूप (दाल/वेज)पेट को तैयार करता है
4ग्रिल्ड चिकन / फिश / दालहेल्दी प्रोटीन
5सलादफाइबर, कम कैलोरी

डिनर हल्का रखें

रमजान में डिनर हल्का करें। डिनर में  ब्राउन राइस, दाल, सब्जी, खिचड़ी  और दही का सेवन करें। 1–2 मल्टीग्रेन रोटी  और सब्जी का सेवन करें।

रमजान में वजन कंट्रोल के गोल्डन रूल

  • अगर आप इफ्तार कर रहे हैं तो 70–80% पेट भरते ही खाना रोक दें।
  • छोटी प्लेट इस्तेमाल करें।
  • 8–10 गिलास पानी इफ्तार से सहरी के बीच पिएं।
  • हल्की एक्सरसाइज जैसे 15 से 30 मिनट की वॉक करें।
  • ओवर एग्रेसिव वर्कआउट से बचें
  • सेहरी में चाय और कॉफी से परहेज करें। 

निष्कर्ष

रमजान में वजन कम होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप सहरी और इफ्तार में क्या और कितना खाते हैं। संतुलित डाइट और हल्की एक्सरसाइज के साथ रोज़ा वजन घटाने में सहायक हो सकता है।