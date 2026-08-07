भारतीय घरों में तुलसी को केवल एक पवित्र पौधा ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों का खजाना माना जाता है। आयुर्वेद में भी तुलसी का उपयोग वात, पित्त और कफ को संतुलित करने और इम्यूनिटी (Immunity) बढ़ाने के लिए सदियों से किया जा रहा है। आमतौर पर हमारे आंगनों में दो तरह की तुलसी सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं एक हरी पत्तियों वाली ‘राम तुलसी’ और दूसरी गहरे बैंगनी/काले रंग की पत्तियों वाली ‘कृष्ण तुलसी’। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेहत और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इन दोनों में से कौन सी तुलसी ज्यादा गुणकारी मानी जाती है? किस तुलसी का सेवन किस शारीरिक समस्या में ज्यादा राहत दे सकता है? आइए जानते हैं डाइटिशियन और आयुर्वेद एक्सपर्ट्स की क्या राय है और किसे अपनी डेली डाइट में शामिल करना सही है।

राम तुलसी और कृष्णा तुलसी में क्या अंतर है?

अपोलो हॉस्पिटल्स, बेंगलुरु में चीफ क्लिनिकल डाइटिशियन रह चुकी डॉ. प्रियंका रोहतगी के अनुसार राम तुलसी और कृष्णा तुलसी दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं, लेकिन इनके स्वरूप और उपयोग में कुछ अंतर होता है। राम तुलसी की पत्तियां हल्के हरे रंग की होती हैं और स्वाद अपेक्षाकृत हल्का व थोड़ा मीठा माना जाता है। इसका उपयोग घरों में पूजा-पाठ के साथ-साथ पारंपरिक घरेलू नुस्खों में भी व्यापक रूप से किया जाता है।

वहीं कृष्णा तुलसी, जिसे श्यामा तुलसी या डार्क तुलसी भी कहा जाता है, इसकी पत्तियां गहरे हरे या बैंगनी रंग की होती हैं और इसका तना बैंगनी रंग का होता है। इसकी खुशबू और स्वाद राम तुलसी की तुलना में अधिक तीखा माना जाता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग भी कई पारंपरिक उपचारों में किया जाता है। दोनों ही तरह की तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होती है।

वेदास क्योर के संस्थापक, निदेशक और आयुर्वेद विशेषज्ञ विकास चावला के अनुसार राम तुलसी को आयुर्वेद में महत्वपूर्ण औषधीय पौधों में से एक माना जाता है। इसकी पत्तियों का उपयोग पारंपरिक घरेलू उपचारों के साथ-साथ हिंदू धर्म में पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों के दौरान भी व्यापक रूप से किया जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक राम तुलसी का सेवन पाचन, सर्दी-जुकाम और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग होता है। जबकि कृष्ण तुलसी का सेवन श्वसन संबंधी समस्याओं, संक्रमण और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में महत्वपूर्ण माना जाता है। घरों में रामा तुलसी सबसे ज्यादा पाई जाती है।

राम तुली और कृष्ण तुलसी के रासायनिक गुण (Nutritional & Chemical Difference)

राम तुलसी- इसमें यूजेनॉल (Eugenol) की मात्रा थोड़ी हल्की होती है, जिससे इसका स्वाद मीठा और सौम्य होता है। यह पाचन तंत्र को शांत करने और एसिडिटी घटाने में काफी मददगार है।

कृष्ण तुलसी- इसमें फेनोलिक यौगिक (Phenolic Compounds) और एंथोसायनिन (Anthocyanin – जो इसे बैंगनी रंग देता है) अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और सांस व फेफड़ों के संक्रमण में अधिक प्रभावी है।

आधार राम तुलसी (Rama Tulsi) कृष्ण तुलसी / श्यामा तुलसी (Krishna/Shyama Tulsi) पत्तियों का रंग हल्का हरा गहरा हरा या बैंगनी आभा लिए तने का रंग हरा बैंगनी या जामुनी स्वाद हल्का, अपेक्षाकृत कम तीखा और थोड़ा मीठा अधिक तीखा, तेज और हल्का कड़वा सुगंध हल्की और सौम्य तेज और अधिक प्रबल धार्मिक उपयोग पूजा-पाठ, तुलसी विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे अधिक उपयोग कुछ क्षेत्रों में पूजा में भी उपयोग, लेकिन अपेक्षाकृत कम आयुर्वेदिक महत्व पाचन, सर्दी-जुकाम और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग श्वसन संबंधी समस्याओं, संक्रमण और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आयुर्वेद में महत्वपूर्ण माना जाता है मुख्य सक्रिय तत्व यूजेनॉल (Eugenol), फ्लेवोनॉयड्स और एंटीऑक्सीडेंट यूजेनॉल, एंथोसाइनिन (बैंगनी रंगद्रव्य) और एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में हो सकते हैं घरों में उपलब्धता सबसे अधिक उगाई जाने वाली तुलसी अपेक्षाकृत कम, लेकिन औषधीय उपयोग के लिए लोकप्रिय किसे बेहतर माना जाता है? दैनिक उपयोग और धार्मिक कार्यों के लिए अधिक लोकप्रिय औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेद में विशेष महत्व, हालांकि दोनों ही लाभकारी हैं

कौन-सी तुलसी बेहतर है?

विशेषज्ञों के अनुसार राम तुलसी और कृष्ण तुलसी दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं। किसी एक को सभी मामलों में दूसरे से बेहतर नहीं कहा जा सकता। यदि उद्देश्य पूजा-पाठ और नियमित घरेलू उपयोग है तो राम तुलसी अधिक प्रचलित है, जबकि आयुर्वेदिक दृष्टि से कृष्ण (श्यामा) तुलसी को भी असरदार माना जाता है। दोनों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक तुलसी का सेवन उसकी उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार कर सकते है।

तुलसी का सेवन कैसे करें

आप तुलसी का सेवन सुबह खाली पेट 3–4 ताजी पत्तियां धोकर चबा सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ निगल सकते हैं।

आप तुलसी का सेवन काढ़ा या हर्बल टी के रूप में कर सकते हैं। बरसात में इसका सेवन करने से मौसमी फ्लू, सर्दी-जुकाम या खांसी में कर सकते हैं। कृष्ण तुलसी की पत्तियों का काढ़ा या चाय बनाकर पीना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

डिस्क्लेमर: तुलसी सेहत के लिए फायदेमंद है लेकिन गर्भावस्था, सर्जरी या किसी विशेष स्वास्थ्य स्थिति में तुलसी का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।