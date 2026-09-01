अभिनेता राहुल राय को 6 साल पहले स्ट्रोक हुआ था जिसके बाद उन्हें चलने और खाने में दिक्कत हो गई थी। वो अपनी स्थिति को देखकर इतने मायूस थे कि उन्हें लगता नहीं था कि वो दोबारा ठीक हो पाएंगे। स्ट्रोक के बाद मरीज की बॉडी के कुछ हिस्से में कमजोरी हो सकती है और खाने-पीने में दिक्कत हो सकती है। स्ट्रोक का बॉडी पर कैसा असर होता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्ट्रोक किस प्रकार का था, दिमाग के किस हिस्से में हुआ और कितनी देर तक उस हिस्से को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिली। स्ट्रोक के बाद दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में रक्त वाहिका फटने से दिमाग में खून जमा हो सकता है। इससे आसपास के ब्रेन टिश्यू पर दबाव बढ़ता है और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है।

अगर स्ट्रोक भाषा और बोलने से जुड़े हिस्सों को प्रभावित करता है, तो व्यक्ति को बोलने, शब्द समझने या सही शब्द खोजने में परेशानी हो सकती है। शरीर के मूवमेंट को नियंत्रित करने वाले हिस्से प्रभावित होने पर हाथ-पैर में कमजोरी, लकवा या संतुलन की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं मरीज को खाना निगलने में भी परेशानी हो सकती है।कुछ लोगों में याददाश्त, ध्यान, निर्णय लेने और समस्या सुलझाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। स्ट्रोक के बाद देखने में समस्या, मूड, भावनाओं और व्यवहार में बदलाव भी देखे जा सकते हैं।

राहुल राय को हुई खाने पीने और निगलने में दिक्कत

राहुल राय को स्ट्रोक के बाद खाने-पीने और निगलने में दिक्कत हुई जिसे मेडिकल भाषा में डिस्फेजिया (Dysphagia) कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को खाना या पानी निगलने में कठिनाई, दर्द या असहजता महसूस हो सकती है। यह समस्या मुंह से लेकर गले और भोजन की नली तक निगलने की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से में हो सकती है। स्ट्रोक मस्तिष्क के उन हिस्सों को प्रभावित कर सकता है जो निगलने वाली मांसपेशियों और उनके समन्वय को कंट्रोल करते हैं। इसकी वजह से खाना या तरल पदार्थ सही तरीके से नीचे जाने के बजाय सांस की नली में जा सकते है। इसे एस्पिरेशन (Aspiration) कहते हैं और इससे निमोनिया का खतरा बढ़ सकता है।

स्ट्रोक के बाद डाइट कैसे करती है असर

जुपिटर हॉस्पिटल, ठाणे में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. योगेश गोडगे ने बताया स्ट्रोक के बाद रिकवरी फास्ट करने के लिए और दोबारा स्ट्रोक के खतरे से बचने के लिए डाइट से कुछ फूड्स को अवॉइड करने पर ध्यान देने के साथ ही उन कारणों को कंट्रोल करने पर ध्यान देना जरूरी है जो स्ट्रोक का कारण बने और दोबारा भी स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकते हैं। डॉ. गोडगे कहते हैं, स्ट्रोक से रिकवरी की प्रक्रिया मरीज के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद खत्म नहीं होती। संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट शरीर की ओवरऑल रिकवरी और हृदय एवं रक्त वाहिकाओं की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती है।

हालांकि डाइट से स्ट्रोक के कारण हुई ब्रेन की क्षति को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक, डाइट का मुख्य उद्देश्य ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और शरीर के वजन को मेंटेन रखना होता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा दोबारा स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव करके कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रोक से रिकवर हो रहे मरीज को अपनी डाइट में अलग-अलग तरह की सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और अन्य फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ, पर्याप्त प्रोटीन और हेल्दी फैट शामिल करना चाहिए। नमक के सेवन पर भी खासतौर पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अधिक सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी, ट्रांस फैट और बार-बार डीप फ्राई किए गए खाद्य पदार्थों को सीमित करना या उनसे बचना जरूरी है।

वीगन डाइट क्या स्ट्रोक का खतरा कम करती है?

राहुल राय ने इंटरव्यू में बताया कि वो फास्ट रिकवरी के लिए वीगन डाइट को फॉलो करते हैं, उन्होंने चिकन, स्मोकिंग सब छोड़ दिया। डॉ. गोडगे बताते हैं कि स्मोकिंग छोड़ना अच्छी आदत है लेकिन डाइट से प्याज, लहसुन, चिकन या डेयरी से परहेज करने से स्ट्रोक के बाद न्यूरोलॉजिकल रिकवरी बेहतर होती है इस बात का कोई मेडिकल प्रमाण मौजूद नहीं है। वीगन डाइट पोषण के लिहाज से बेहतर हो सकती है लेकिन इससे स्ट्रोक रिकवरी या दोबारा स्ट्रोक से बचाव का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। डॉ. गोडगे के अनुसार स्ट्रोक के बाद मरीज को डाइट ऐसी लेना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D, आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्व मिल रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति की जरूरत के अनुसार डॉक्टर सप्लीमेंट्स की सलाह भी दे सकते हैं।

स्ट्रोक के बाद लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव करना है जरूरी

स्ट्रोक के बाद दूसरी बार स्ट्रोक होने से बचाव करना उतना ही जरूरी है जितना पहले स्ट्रोक से रिकवरी करना। डॉ. गोडगे के अनुसार, लंबे समय तक लाइफस्टाइल में किए गए बदलाव शरीर की रक्त वाहिकाओं से जुड़े जोखिम को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर मरीज चाहता है कि उसे दोबारा स्ट्रोक नहीं आए तो वो तंबाकू का सेवन करना छोड़ दे। तंबाकू रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जिससे इस्केमिक और हेमरेजिक दोनों तरह का स्ट्रोक हो सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि करना, वजन को कंट्रोल करना, शराब का सेवन सीमित करना, संतुलित डाइट लेना और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर तथा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना भी जरूरी है। सबसे जरूरी बात ये है कि मरीज को अपनी दवाएं नहीं छोड़ना चाहिए। डॉ. गोडगे कहते हैं सिर्फ इसलिए कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं या आपने कोई खास डाइट शुरू कर दी है, अपनी दवाएं बंद या उनमें बदलाव नहीं करना चाहिए। स्ट्रोक के बाद आपको लम्बे समय तक दवाओं का सेवन करना पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और डॉक्टर से हुई बातचीत पर आधारित है। किसी भी तरह की डाइट, एक्सरसाइज, दवा या रूटीन में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।