उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं, जिनमें से एक है हड्डियों का कमजोर होना। खासकर 40 की उम्र पार करने के बाद शरीर में कैल्शियम का अवशोषण (Absorption) कम हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द, कट-कट की आवाज आना और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर लोग इसके लिए कैल्शियम की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी रसोई में ही कुछ ऐसी देसी चीजें मौजूद हैं जो नेचुरल तरीके से कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकती हैं। एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल छाजेड़ ने उम्र बढ़ने पर बॉडी में कैल्शियम की भरपाई करने के लिए एक खास देसी ड्रिंक का सेवन करने की सलाह दी है। ये ड्रिंक हड्डियों को पोषण देने में बेहद मददगार साबित हो सकता है।

रागी को क्यों माना जाता है कैल्शियम का अच्छा स्रोत?

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. बिमल छाजेड़ का कहना है कि कैल्शियम से भरपूर पारंपरिक अनाज रागी (Finger Millet) को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। रागी प्राकृतिक रूप से कैल्शियम से भरपूर अनाज है। उनका कहना है कि 100 ग्राम रागी में लगभग 340–350 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, जबकि 100 ग्राम दूध में करीब 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा रागी में फाइबर, आयरन, कई आवश्यक खनिज और जटिल कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता हैं, जो इसे एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ बनाता हैं। जिन लोगों को दूध पचता नहीं या दूध से एलर्जी है वो लोग इस खास कैल्शियम रिच ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। हालांकि दूध भी प्रोटीन और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। संतुलित आहार में रागी और दूध दोनों का अपना-अपना महत्व है।

अंकुरित रागी कैसे सेहत के लिए उपयोगी है?

विशेषज्ञ के मुताबिक, रागी को अंकुरित (Sprouted) करके खाने से उसमें मौजूद कुछ एंटी-न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं, जिससे शरीर कुछ पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। अंकुरण के दौरान सक्रिय होने वाले एंजाइम इसकी पाचन क्षमता को भी बेहतर बना सकते हैं।

रागी ड्रिंक बनाने का आसान तरीका

रागी ड्रिंक तैयार करने के लिए सबसे पहले रागी को रातभर पानी में भिगो दें। अगले दिन पानी निकालकर साफ कपड़े में बांध दें और 24–36 घंटे तक अंकुरित होने दें। इसके बाद अंकुरित रागी को थोड़ा पानी डालकर पीस लें। चाहें तो इसमें थोड़ा नारियल पानी भी मिला सकते हैं। तैयार मिश्रण को छानकर धीमी आंच पर पकाएं। स्वाद के लिए इसमें इलायची, अदरक पाउडर और थोड़ी मात्रा में गुड़ मिलाया जा सकता है।

रागी ड्रिंक पीने का सही समय क्या है?

डॉ. छाजेड़ ने बताया अगर आप कैल्शियम रिच रागी ड्रिंक का सेवन करना चाहते हैं तो आप सुबह खाली पेट लें या फिर दो भोजन के बीच लें। शुरुआत कम मात्रा से करें और अगर शरीर इसे अच्छी तरह स्वीकार करे तो धीरे-धीरे मात्रा बढ़ाई जा सकती है।

क्या सिर्फ रागी खाने से कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी?

एक्सपर्ट के मुताबिक मजबूत हड्डियों के लिए केवल कैल्शियम लेना ही पर्याप्त नहीं है। शरीर में कैल्शियम के बेहतर अवशोषण के लिए विटामिन D भी जरूरी है। इसके लिए नियमित धूप, वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज, योग और संतुलित आहार भी जरूरी हैं। रागी में जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाया जाता है, जो सामान्य अनाज की तुलना में धीरे-धीरे पचता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी एक विशेषज्ञ के सार्वजनिक वीडियो और उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित है। रागी या किसी भी खाद्य पदार्थ को उपचार का विकल्प न मानें। यदि आपको कैल्शियम की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी की बीमारी या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो आहार में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या पंजीकृत डाइटिशियन से सलाह अवश्य लें।