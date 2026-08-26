वजन को कंट्रोल करने और शरीर को फिट रखने के लिए डाइट में सही फूड्स को शामिल करना बेहद जरूरी है। अगर आप वेट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो डाइट में फाइबर से भरपूर फूड्स को शामिल करना, ऑयली और ज्यादा फैट वाले खाद्य पदार्थों का सीमित सेवन करना और हेल्दी फैट को संतुलित मात्रा में लेना जरूरी है। हेल्दी फैट संतुलित डाइट का अहम हिस्सा है, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ ब्रेन और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। हालांकि, वजन घटाने के लिए कुल कैलोरी और पोर्शन साइज का ध्यान रखना भी जरूरी है। आजकल वेट लॉस जर्नी में कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज का चलन जोरों पर है।

न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स विशेषज्ञ एवं हेल्थ राइटर मर्वे जेयलान ने बताया इन दिनों कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds) और सूरजमुखी के बीज (Sunflower Seeds) दोनों ही सुपरफूड के रूप में बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन वेट लॉस जर्नी में कौन से ज्यादा फायदेमंद है इसे समझना जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, ये दोनों बीज प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं, लेकिन इनके पोषण संबंधी फायदे और कैलोरी की मात्रा में अंतर होता है। आइए एक्सपर्ट्स से समझते हैं कि वजन कंट्रोल करने के लिए कद्दू या सूरजमुखी के बीजों में से कौन सा विकल्प बेहतर है।

कद्दू के बीज या फिर सूरजमुखी के बीज-वजन घटाने के लिए कौन से सीड्स बेहतर?

अगर आप अपना वजन कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कद्दू और सूरजमुखी के बीज दोनों ही संतुलित आहार के रूप में खा सकते हैं। दोनों सीड्स में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट भरपूर होता हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने में मदद कर सकता हैं। हालांकि, इनमें कैलोरी की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए इसका सेवन करते समय मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। कद्दू और सूरजमुखी दोनों के बीज प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं। कद्दू के बीजों में सूरजमुखी के बीजों की तुलना में थोड़ी कम कैलोरी और कम फैट होता है, जबकि इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। वहीं, सूरजमुखी के बीजों में कद्दू के बीजों की तुलना में थोड़ा अधिक फाइबर पाया जाता है। दोनों ही बीज मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन और जिंक जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स से भरपूर होते हैं।

पोषक तत्व सूरजमुखी के बीज कद्दू के बीज कैलोरी 183 किलो कैलोरी 166 किलो कैलोरी प्रोटीन 5.6 ग्राम 8.9 ग्राम कुल फैट 14.5 ग्राम 12.0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 7.35 ग्राम 5.61 ग्राम फाइबर 2.16 ग्राम 1.53 ग्राम

कद्दू के बीज के फायदे

कद्दू के बीज वजन मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इनमें सूरजमुखी के बीजों की तुलना में कैलोरी और फैट थोड़ा कम, जबकि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। लगभग 30 ग्राम कद्दू के बीजों में करीब 166 कैलोरी और 8.9 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने और मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट भी सूरजमुखी के बीजों की तुलना में थोड़ा कम होता है। इसके अलावा, कद्दू के बीज मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन और जिंक जैसे मिनरल्स के अच्छे स्रोत हैं।

सूरजमुखी के बीज के फायदे

सूरजमुखी के बीज भी वजन मैनेजमेंट वाली डाइट का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। इनमें कद्दू के बीजों की तुलना में फाइबर की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। फाइबर पाचन को धीमा करने और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम हो सकती है। लगभग 30 ग्राम सूरजमुखी के बीजों में करीब 183 कैलोरी, 5.6 ग्राम प्रोटीन और 2.16 ग्राम फाइबर होता है। इनमें हेल्दी फैट के साथ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन और जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं।

दोनों सीड्स में कौन वजन घटाने के लिए ज्यादा बेहतर

कद्दू के बीजों में सूरजमुखी के बीजों की तुलना में थोड़ा कम फैट होता है। हालांकि, दोनों के बीच यह अंतर बहुत कम है, लेकिन लो-फैट डाइट फॉलो करने वाले लोगों के लिए यह अंतर मायने रख सकता है। अगर आप वजन घटाने के लिए सीड्स का सेवन करना चाहते हैं तो आप कद्दू के बीज का सेवन करें।

सीड्स का सेवन करते हैं तो पोर्शन का ध्यान रखना भी जरूरी

सीड्स एनर्जी-डेंस फूड होते हैं, यानी कम मात्रा में भी इनमें काफी कैलोरी होती है। डाइट में जरूरत से ज्यादा सीड्स शामिल करने से आपकी रोजाना की कैलोरी इनटेक काफी बढ़ सकती है। हालांकि, सीमित मात्रा में सीड्स का सेवन वजन मैनेजमेंट वाली डाइट का हिस्सा हो सकता है। इनमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों को बनाए रखने और हेल्दी तरीके से वजन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसलिए सीड्स की सामान्य सर्विंग का ध्यान रखें और अपनी जरूरत के अनुसार ही इनका सेवन करें। अमेरिकियों के लिए डाइटरी गाइडलाइंस के अनुसार, 2,000 कैलोरी वाली डाइट में प्रति सप्ताह लगभग 2½ औंस यानी करीब 71 ग्राम नट्स और सीड्स को शामिल किया जा सकता है।

वेट लॉस के लिए सीड्स का सेवन कैसे करें

दही, ओटमील या स्मूदी में 1 बड़ा चम्मच कद्दू या सूरजमुखी के बीज मिलाएं और उसका सेवन करें।

बेक किए हुए खाद्य पदार्थों के ऊपर इन सीड्स को डालकर खा सकते हैं या ऑमलेट को गार्निश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

अतिरिक्त प्रोटीन और हेल्दी फैट पाने के लिए सब्जियों से भरपूर भोजन या सलाद में सीड्स शामिल करें।

बिना नमक और बिना चीनी वाले सीड्स का सेवन करें।

अलग-अलग सीड्स का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है। अलग-अलग सीड्स शरीर को विभिन्न पोषक तत्व देते हैं, मांसपेशियों और मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: कद्दू और सूरजमुखी के बीज संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इन्हें वजन घटाने का उपाय नहीं माना जाना चाहिए। दोनों बीजों में कैलोरी और फैट की मात्रा होती है, इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में करें। वजन प्रबंधन के लिए संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और उचित पोर्शन साइज जरूरी हैं।