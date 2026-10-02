क्या आप अक्सर बेवजह थकान, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी महसूस करते हैं? बॉडी में होने वाली ये सभी परेशानियां कहीं प्रोटीन की कमी (Protein Deficiency) का संकेत तो नहीं? प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ, मसल्स रिकवरी और एनर्जी के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी होने पर शरीर में कई शुरुआती लक्षण दिखने लगते हैं। आज के समय में प्रोटीन की कमी दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। दुनिया में लोग रोजाना लगभग 68 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, जबकि भारत में यह इंटेक सिर्फ लगभग 47 ग्राम प्रतिदिन बताया जाता है। हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन न मिलने का असर सिर्फ मसल्स पर ही नहीं पड़ता, बल्कि लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहने पर इसका असर शरीर की एनर्जी, रिकवरी, स्टैमिना और ओवर ऑल हेल्थ पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि, सही खान-पान और पोषण से इसकी भरपाई आसानी से की जा सकती है।

भारतीय योग गुरु, लेखक, शोधकर्ता और टीवी पर्सनालिटी डॉक्टर हंसा योगेंद्र (Hansa Yogendra) ने बताया शरीर को लंबे समय तक पर्याप्त प्रोटीन न मिलने पर बॉडी में हमेशा थकान बनी रहती है और उसके साथ ही बॉडी में कुछ और लक्षण भी दिखाई देते हैं जिनकी पहचान आप आसानी से खुद भी कर सकते हैं। बाल झड़ना, मसल्स में कमजोरी,वीकनेस, एक्सरसाइज या बीमारी के बाद रिकवरी में ज्यादा वक्त लगना और स्टैमिना कम होना ऐसे लक्षण हैं जो बॉडी में प्रोटीन की कमी के संकेत देते हैं। हंसा जी योगेंद्र ने प्रोटीन की कमी की भरपाई के लिए प्रोटीन पाउडर का सेवन करने की सलाह दी है। ड्राई फ्रूट से तैयार प्रोटीन रिच पाउडर बॉडी को एनर्जी देने के साथ ही बॉडी में होने वाली कमजोरी और दूसरे लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद करता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि बॉडी में प्रोटीन की कमी होने पर कौन-कौन से लक्षण दिखते हैं और उनकी भरपाई करने के लिए घर में कैसे प्रोटीन पाउडर बनाएं।

प्रोटीन पाउडर कैसे तैयार करें

घर में प्रोटीन पाउडर तैयार करने के लिए आप 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू, 50 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम फाइन नट्स और दो टेबलस्पून सौंफ लें। सभी चीजों को एक साथ पीसकर बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर को कांच के जार या एयरटाइट कंटेनर में रखे और रोजाना इस पाउडर के दो चम्मच सुबह और दो चम्मच शाम को सेवन करें। ये होममेड प्रोटीन पाउडर बॉडी की कमजोरी को दूर करता है और बॉडी को एनर्जी देता है।

बादाम,पिस्ता,सौंफ और मिश्री का सेवन कैसे प्रोटीन की कमी करते हैं पूरा?

बादाम से मिलते हैं प्रोटीन और हेल्दी फैट्स

बादाम एक पौष्टिक ड्राई फ्रूट है। इसके सेवन से शरीर को प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन ई और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। ये पोषक तत्व शरीर के सामान्य कार्यों, मांसपेशियों और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बादाम में मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन इसे एक पौष्टिक आहार का हिस्सा बनाते हैं।

पिस्ता और काजू भी हैं पोषक तत्वों से भरपूर

पिस्ता और काजू भी कई जरूरी पोषक तत्वों के स्रोत हैं। पिस्ता में पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं, जबकि काजू में कॉपर, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं। ये पोषक तत्व शरीर के सामान्य कार्यों, ऊर्जा उत्पादन और अन्य जरूरी जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। हालांकि, नट्स में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका सेवन उचित मात्रा में करना बेहतर होता है।

सौंफ और मिश्री से बढ़ता है स्वाद

इस प्रोटीन पाउडर में सौंफ और मिश्री का इस्तेमाल स्वाद को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। सौंफ अपनी खुशबू और स्वाद के कारण इस मिश्रण को अधिक स्वादिष्ट बनाती है, जबकि मिश्री इसमें हल्की मिठास जोड़ती है। सौंफ और मिश्री का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से भोजन के बाद भी किया जाता है। मिश्री भी चीनी का ही एक रूप है, इसलिए इसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर डायबिटीज मरीज इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

इस प्रोटीन पाउडर का सेवन कौन-कौन कर सकते हैं?

प्रोटीन रिच इस पाउडर का सेवन कम वजन वाले लोग, बढ़ते हुए बच्चे जो बहुत एक्टिव हैं, बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी के बाद रिकवरी कर रहे हैं ऐसे लोग इस पाउडर का सेवन कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि नट्स से बना यह मिश्रण कैलोरी के साथ-साथ कई पोषक तत्व भी देता है। हालांकि इसकी मात्रा व्यक्ति की जरूरत के अनुसार तय की जानी चाहिए।

प्रोटीन पाउडर का सेवन कैसे और कब करें?

अगर आप प्रोटीन पाउडर का सेवन करना चाहते हैं तो आप हर सुबह वर्कआउट करने के बाद कर सकते हैं। योगासन या वॉक के बाद इस पाउडर के 2 टीस्पून को एक कप दही और एक कप पानी के साथ ब्लेंड करके इसका सेवन करना असरदार माना जाता है। आप इस पाउडर का सेवन शाम में दोबारा एक कप सोया मिल्क और एक कप पानी के साथ कर सकते है।

शरीर को प्रोटीन की जरूरत क्यों है?

शरीर की लगभग हर कोशिका को प्रोटीन की जरूरत होती है। मसल्स के लिए प्रोटीन जरूरी है। इसके अलावा हार्मोन, त्वचा, बाल, एंजाइम, न्यूरोट्रांसमीटर, इम्यून सिस्टम से जुड़ी कोशिकाओं और शरीर की हीलिंग प्रक्रिया में भी प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये अमीनो एसिड शरीर के टिश्यू की मरम्मत, मसल्स को बनाए रखने, इम्यूनिटी को सपोर्ट करने, मेटाबॉलिज्म और कई जरूरी जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए आप रोजाना नट्स, सीड्स, दालें, चना, सोया, डेयरी और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य पोषण संबंधी जानकारी के लिए है। प्रोटीन की कमी या किसी स्वास्थ्य समस्या के इलाज के लिए इसे डॉक्टर की सलाह का विकल्प न मानें। किसी बीमारी, एलर्जी या विशेष डाइट की स्थिति में सेवन से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।