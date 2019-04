Game of Thrones actress Sophie Turner: सोफी टर्नर आजकल बहुत चर्चा में हैं क्योंकि उनकी Game of Thrones Season 8 आ चुकी है। साथ ही वह भारत में भी फेमस हैं क्योंकि लोग उन्हें Game of Thrones की एक्ट्रेस के साथ-साथ प्रियंका चोपड़ा कि जेठानी के रूप में भी जानते हैं। हालही में सोफी ने एक इंटरव्यू में अपने डिप्रेशन के बारे में बताया जिसके कारण उनके दिमाग में सुसाइड करने तक का ख्याल आता था। उन्होंने बताया कि ‘जब मैंने प्यूबर्टी में कदम रखा था तो मेरा डिप्रेशन एक गंभीर रूप ले चुका था और 17 साल की उम्र वह और बदतर हो गया था।’ सोफी ने यह भी बताया कि “जब मैं छोटी थी तो अक्सर मेरे दिमाग में आत्महत्या करने का ख्याल आता था। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता था। हो सकता है कि यह मेरे लिए एक अजीब आकर्षण था, लेकिन हां, मैं इसके बारे में सोचती थी।”

उन्होंने बताया कि जब उनके दोस्त कॉलेज से चले गए थे तो वह काफी अकेला महसूस करने लगी थीं और फिर Game of Thrones की फिल्म में काम करना शुरू कर दिया था। सोफी ने कहा कि जब उन्होंने प्यूबर्टी में कदम रखा था तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो गया था और उन्होंने वजन भी गेन कर लिया था। सोफी ने बताया कि “लगभग 5 से 6 साल वह डिप्रेशन में रहीं थी। सबसे ज्यादा मुश्किल उनके लिए अपने बेड से उठना था और घर से बाहर जाना था। ऐसे में खुद से प्यार करना सबसे बड़ी चुनौती थी”

सोफी सिंगर जो जोनास से शादी कर चुकी हैं और उन्होंने कहा कि वह अब मेडिकेशन पर हैं और अब बहुत बेहतर महसूस करती हैं।

डिप्रेशन से बचने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं:

1. दोस्तों से अपनी परेशानी शेयर करें।

2. मेडिटेशन करें।

3. हेल्दी खाना खाएं और रोजाना एक्सरसाइज करें।

4. नकारात्मक लोगों से खुद को दूर रखें।

5. कम से कम अकेले रहने की कोशिश करें।

6. 6 से 7 घंटे की नींद जरूर पूरी करें।

