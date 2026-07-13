बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में हैदराबाद में अपनी शूटिंग के दौरान वहां के मशहूर और शाही ‘हिमायत’ (Himayat) आमों का जमकर लुत्फ उठाया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटो शेयर कीं, जिसमें वो आम खाती हुई नजर आईं। प्रियंका ने कटे हुए आम से भरे एक टिफिन की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,Mango season… साथ ही उन्होंने #himayat और #hyderabadimangoes भी लिखा। हिमायत आम हैदराबाद की एक खास और बेहद पसंद की जाने वाली किस्म है।

प्रियंका की इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह से जमकर आम खाने से वजन नहीं बढ़ता? लोगों के इस सवाल का सीधा और साफ जवाब है नहीं, एक्सपर्ट ने बताया आम खाने से वजन नहीं बढ़ता है। वजन तब बढ़ता है जब आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी (Calorie Surplus) लेते हैं। आम में नेचुरल शुगर होती है, लेकिन साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन C और पानी लगभग 80% होता है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अपना वज़न कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आम का मौसम पछतावे का कारण बनता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं कि आम का सेवन करने से क्या सचमुच वजन बढ़ता है या कुछ खास तरीका है आम खाने का जिससे वजन को कंट्रोल किया जा सकता है।

आम का सेवन करने से क्या वजन बढ़ता है?

ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल, परेल की फिजिशियन और डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. आरती उल्लाल कहती हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आम खाने से वजन बढ़ता है। डॉक्टर आरती ने बताया असल समस्या आम से नहीं, बल्कि इस बात से है कि आप कितना आम खाते हैं और उसे किसके साथ खाते हैं। एक्सपर्ट ने बताया अगर आप वजन कम करने की सोच रहे है तो आम का सेवन गिल्ट का कारण नहीं बनता। अगर आप आम का सेवन सही तरीके से सही मात्रा में करें तो आप आसानी से अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं।

वजन कंट्रोल करने के लिए आम खाने का सही तरीका

डॉ. आरती उल्लाल ने बताया कि आम में शुगर और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में आम खाने से शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जा सकती है और वजन बढ़ने का खतरा हो सकता है। यही वजह है कि आम खाते समय पोर्शन कंट्रोल बेहद जरूरी है। आम की एक सीमित मात्रा, जैसे एक छोटी कटोरी कटे हुए आम को संतुलित डाइट में आसानी से शामिल किया जा सकता है। लेकिन एक ही बार में कई आम खाना शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ा सकता है। आम को कभी भी भारी लंच या डिनर के तुरंत बाद ‘डेजर्ट’ की तरह न खाएं। इससे शरीर में अचानक कैलोरी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है।

साबुत फल खाएं, शेक या जूस से बचें

एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप वजन को कंट्रोल रखना चाहते हैं और आम भी खाना चाहते हैं तो आप आम का सेवन मैंगो शेक, स्मूदी या आमरस बनाकर नहीं करें। इस तरह आम का सेवन करने से उसका फाइबर खत्म हो जाता है और आप अनजाने में ज्यादा कैलोरी और अतिरिक्त चीनी कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है। लिक्विड फॉर्म में आम का सेवन करने पर आप बिना महसूस किए अधिक मात्रा में इसका सेवन कर सकते है। इससे शरीर में कैलोरी और शुगर का सेवन बढ़ सकता है।

नट्स या प्रोटीन के साथ कंबाइन करें

अगर आप आम खा रहे हैं, तो उसके साथ 4-5 भीगे हुए बादाम या अखरोट खा लें। नट्स में मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन, आम की नेचुरल शुगर को धीरे-धीरे पचाने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता और पेट लंबे समय तक भरा रहता है। डॉ. उल्लाल के मुताबिक डायबिटीज मरीजों को आम से परहेज करना चाहिए। अगर आप आम खाना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से बात करें और उनकी सलाह के बाद ही इसका सेवन करें।

वजन कंट्रोल करने के लिए आम का सेवन कब करना बेहतर है?

आम को मिड-मॉर्निंग या शाम के स्नैक्स के रूप में अलग से खाना ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। ऐसा करने से पहले से ही कैलोरी से भरपूर भोजन के ऊपर आम को डेजर्ट की तरह खाने से बचा जा सकता है। लोगों को आम को पूरी तरह से विलेन नहीं मानना चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक वजन बढ़ना आपकी पूरी डाइट, खाने की मात्रा और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ इस बात पर कि आपने आम खाया है। डॉक्टर ने बताया प्रियंका चोपड़ा की तरह आप भी मैंगो सीजन का लुत्फ उठा सकते हैं। बस जरूरी है कि आम का सेवन सोच-समझकर और सीमित मात्रा में किया जाए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है। किसी भी तरह की डाइट या रूटीन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।