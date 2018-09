बॉलीवुड से हॉलीवुड और एक्टिंग से लेकर मॉडलिंग तक में फेम पा चुकीं प्रियंका चोपड़ा को अस्थमा की शिकायत है, लेकिन उन्होंने इस समस्या को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इसके बावजूद भी उनका नाम फिटनेस फ्रिक सेलेब्स में गिना जाता है। दरअसल, हाल ही में प्रियंका चोपड़ा एक वीडियो के जरिए अस्थमा को लेकर जागरूक करतीं नजर आ रही हैं। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ‘जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे अस्थमा के बारे में भी जानते हैं, तो इसे क्यों छुपाया जाए। मैं जानती हूं इसे कैसे कंट्रोल करना है और यह है। मैं लंबे समय से इनहेलर का इस्तेमाल कर रही हूं और यह मुझे गोल्स हासिल करने से नहीं रोक सकता है।

प्रियंका चोपड़ा ट्विट किए गए वीडियो में बताया है कि उन्हें 5 साल की उम्र से अस्थमा है। मां ने उन्हें दवाइयों की जगह इनहेलस लेने की सलाह दी। सभी को लगा कि छोटी उम्र से ही प्रियंका को इसकी आदत पड़ जाएगी। प्रियंका ने बताया कि अस्थमा भी उन्हें उनके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सका। उन्होंने अपना जीवन खुल के जिया। साथ ही उन्होंने इनहेलर को दवाइयों से ज्यादा बेहतर विकल्प है। ये सीधा फेफड़ों पर असर कर स्वस्थ रखता है।

Those who know me well know that I’m an asthmatic. I mean, what’s to hide? I knew that I had to control my asthma before it controlled me. As long as I’ve got my inhaler, asthma can’t stop me from achieving my goals & living a #BerokZindagi.

