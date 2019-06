प्रीति जिंटा सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए करती हैं ये वर्कआउट, और भी हैं कई कारण

Preeti Zinta: आम इंसान हो या सेलिब्रिटी हर कोई फिटनेस फ्रीक होता है। सेलिब्रिटी खुद को फिट रखने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं और जिम में घंटों पसीना भी बहाते हैं। हालांकि प्रीति जिंटा अब फिल्मों में अधिक नहीं दिखती हैं लेकिन फिर भी वह अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखती हैं। वह अपने वर्कआउट पर फोकस करने के साथ-साथ अपनी डाइट पर भी फोकस करती हैं।

प्रीति जिंटा ने अपने ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर जिम की एक पोस्ट शेयर कि जिसमें उन्होंने लिखा कि, “मैंने अपनी ट्रैम्पोलीन वर्कआउट को मिस किया। यह वर्कआउट सर्कुलेशन को बेहतर करता है। साथ ही जेट लैग या लंबे समय से ट्रेन में बैठे रहने के कारण होने वाली परेशानी को भी दूर करता है।”

I miss our trampoline workouts @YasminBodyImage! This workout is the best for circulation & to beat jet lag & a fun way to train #हवामें #pzfit #ting pic.twitter.com/HUx89DqkCL

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) June 18, 2019