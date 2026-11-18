गर्भावस्था के दौरान मां और गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। इस दौरान नियमित जांच, सही खानपान और समय पर इलाज मिलने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचा जा सकता है। लेकिन आज भी कई महिलाएं आर्थिक परेशानी, जागरूकता की कमी या स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होने के कारण गर्भावस्था के दौरान जरूरी जांच नहीं करा पाती हैं।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त प्रसव पूर्व जांच और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका मकसद गर्भावस्था के दौरान होने वाली परेशानियों का समय रहते पता लगाना और मां-बच्चे दोनों को सुरक्षित रखना है।

क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान?

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है। इस योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। इसमें डॉक्टरों की सलाह, जरूरी मेडिकल टेस्ट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान और उनके इलाज की व्यवस्था शामिल है।

इस योजना की खास बात यह है कि इसमें सरकारी डॉक्टरों के साथ निजी क्षेत्र के स्त्री रोग विशेषज्ञों और दूसरे डॉक्टरों को भी जोड़ा जाता है। निजी डॉक्टर स्वेच्छा से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर अपनी सेवाएं देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञों की देखरेख मिल सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई 2016 को अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में इस अभियान के उद्देश्य और जरूरत के बारे में बात की थी।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य क्या है?

गर्भावस्था के दौरान कई ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनका समय पर पता नहीं चलने पर मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इनमें खून की कमी (एनीमिया), गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड प्रेशर और जेस्टेशनल डायबिटीज जैसी समस्याएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का मुख्य उद्देश्य इन परेशानियों की समय रहते पहचान करना और गर्भवती महिलाओं को सही इलाज उपलब्ध कराना है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में हर महिला की कम से कम एक बार डॉक्टर या विशेषज्ञ से जांच सुनिश्चित करना।

गर्भवती महिलाओं को बेहतर प्रसव पूर्व देखभाल (Antenatal Care) उपलब्ध कराना।

एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर और गर्भावधि मधुमेह जैसी समस्याओं की पहचान करना।

गर्भवती महिलाओं को जरूरी मेडिकल जांच और दवाएं उपलब्ध कराना।

जिन महिलाओं की पहले किसी कारण से जांच नहीं हो पाई है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का अतिरिक्त अवसर देना।

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान कर ऐसी महिलाओं की विशेष देखभाल करना।

गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और संभावित जटिलताओं से निपटने के लिए पहले से तैयार करना।

किशोरावस्था में गर्भधारण और कुपोषण से जूझ रही महिलाओं पर विशेष ध्यान देना।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?

इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका मकसद यह है कि महिलाओं को एक ही जगह पर गर्भावस्था से जुड़ी जरूरी जांच और डॉक्टरों की सलाह मिल सके।

इसमें मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं हैं:

मुफ्त प्रसव पूर्व जांच: गर्भवती महिलाओं की डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच की जाती है। इससे गर्भावस्था के दौरान होने वाली किसी भी परेशानी का पता लगाने में मदद मिलती है। जरूरी मेडिकल टेस्ट: गर्भवती महिला की सेहत और गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूरी जांच की जाती है। इसमें खून की कमी, ब्लड प्रेशर और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच शामिल हो सकती है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा: योजना के तहत गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में एक अल्ट्रासाउंड सहित जांच की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मुफ्त दवाएं और सप्लीमेंट: गर्भवती महिलाओं को जरूरत के मुताबिक आयरन-फोलिक एसिड (IFA) और कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं। ये गर्भावस्था के दौरान मां की सेहत बनाए रखने में मददगार होते हैं। डॉक्टरों से सलाह: गर्भवती महिलाओं को खानपान, पोषण, जरूरी सावधानियों और सुरक्षित प्रसव से जुड़ी जानकारी दी जाती है। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान: जिन महिलाओं की गर्भावस्था में किसी तरह का जोखिम होता है, उनकी पहचान करके आगे की जांच और इलाज की व्यवस्था की जाती है।

क्या है हाई रिस्क प्रेग्नेंसी और कैसे होती है इसकी पहचान?

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी यानी ऐसी गर्भावस्था जिसमें मां या गर्भ में पल रहे बच्चे को सामान्य से ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में महिला को सामान्य गर्भावस्था की तुलना में ज्यादा देखभाल और नियमित मेडिकल जांच की जरूरत होती है।

उदाहरण के लिए, गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, गंभीर एनीमिया, डायबिटीज या पहले से मौजूद किसी बीमारी के कारण प्रेग्नेंसी हाई रिस्क हो सकती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत ऐसी महिलाओं की पहचान कर उनकी अलग से निगरानी की जाती है। इसके लिए गर्भवती महिला के मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (MCP) कार्ड पर रंगीन स्टीकर लगाया जाता है।

हरा स्टीकर: अगर गर्भवती महिला में जांच के दौरान कोई जोखिम का कारक नहीं मिलता है, तो हरा स्टीकर लगाया जाता है।

अगर गर्भवती महिला में जांच के दौरान कोई जोखिम का कारक नहीं मिलता है, तो हरा स्टीकर लगाया जाता है। लाल स्टीकर: अगर महिला की गर्भावस्था में किसी तरह का हाई रिस्क पाया जाता है, तो लाल स्टीकर लगाया जाता है।

इससे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को महिला की स्थिति समझने और उसके अनुसार इलाज व देखभाल करने में मदद मिलती है।

क्या है ई-प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (e-PMSMA)?

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं की बेहतर निगरानी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनवरी 2022 में ई-प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (e-PMSMA) की शुरुआत की। इसका मकसद हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान करने के साथ-साथ गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद भी उसकी और बच्चे की सेहत पर नजर रखना है।

ई-PMSMA की प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं:

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं की नाम के आधार पर सूची तैयार की जाती है।

जरूरत पड़ने पर महीने में अधिकतम चार अतिरिक्त PMSMA जांच सत्र आयोजित किए जा सकते हैं।

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिला की डिलीवरी के बाद 45वें दिन तक निगरानी की जाती है।

गर्भवती महिला और आशा कार्यकर्ता (ASHA) को रजिस्ट्रेशन और फॉलोअप जांच के लिए SMS अलर्ट भेजे जाते हैं।

महिला को जरूरी जांच और इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में मदद की जाती है।

इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिला बीच में इलाज न छोड़े और मां व बच्चे दोनों की सेहत पर लगातार नजर रखी जा सके।

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं को मिलती है आर्थिक मदद

ई-PMSMA के तहत हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है।

गर्भवती महिलाओं के लिए:

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान होने के बाद महिला को अधिकतम तीन फॉलोअप जांचों के लिए प्रति विजिट 100 रुपये की सहायता दी जा सकती है।

यह राशि स्वास्थ्य केंद्र तक आने-जाने के खर्च में मदद के लिए दी जाती है।

आशा कार्यकर्ताओं के लिए:

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिला को अधिकतम तीन फॉलोअप जांचों के लिए प्रेरित करने और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने पर प्रति महिला 100 रुपये का प्रावधान है।

अगर मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य डिलीवरी के 45वें दिन तक ठीक रहता है, तो जरूरी सत्यापन के बाद आशा कार्यकर्ता को 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का लाभ किन महिलाओं को मिल सकता है?

इस योजना का लाभ सभी गर्भवती महिलाओं को देने का लक्ष्य है। खासतौर पर उन महिलाओं पर ध्यान दिया जाता है, जिन्हें गर्भावस्था के दौरान जरूरी जांच और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।

इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में पहुंच चुकी महिलाएं।

ऐसी महिलाएं जिन्होंने अभी तक प्रसव पूर्व जांच के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।

रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी नियमित जांच नहीं करा पाने वाली महिलाएं।

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाएं।

किशोरावस्था में गर्भधारण करने वाली महिलाएं।

कुपोषण या दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही गर्भवती महिलाएं।

कहां और कब मिलती है इस योजना की सुविधा?

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच की जाती है। ये सुविधाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), जिला अस्पताल और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को शामिल किया गया है।

अगर किसी महीने की 9 तारीख को रविवार या सरकारी छुट्टी होती है, तो यह अभियान अगले कार्यदिवस पर आयोजित किया जा सकता है। गर्भवती महिलाएं अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ले सकती हैं।

मां और बच्चे की सेहत के लिए क्यों जरूरी है यह योजना?

गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच कराना सिर्फ मां की सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के सही विकास के लिए भी जरूरी है। कई बार गर्भवती महिला को खुद पता नहीं चलता कि उसे एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी समस्या है। अगर इनका समय रहते पता नहीं चलता, तो डिलीवरी के दौरान गंभीर परेशानियां हो सकती हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए सरकार का प्रयास है कि आर्थिक स्थिति या जागरूकता की कमी के कारण किसी भी गर्भवती महिला को जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहना पड़े। मुफ्त जांच, डॉक्टरों की सलाह और हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान से गर्भावस्था को ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है।

ध्यान रखें: यह योजना गर्भावस्था के दौरान जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करती है, लेकिन हर महीने 9 तारीख को होने वाली जांच नियमित प्रसव पूर्व जांच (ANC) का विकल्प नहीं है। गर्भवती महिलाओं को अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित जांच कराते रहना चाहिए।

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प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अपनी सेहत के साथ-साथ होने वाले बच्चे का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। इस दौरान डॉक्टर की सलाह, जरूरी जांच, दवाइयों और डिलीवरी पर काफी खर्च हो सकता है। कई बार आर्थिक परेशानी के चलते परिवारों के लिए यह खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।