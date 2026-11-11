अनार कुदरत का दिया हुआ बेहतरीन फल है जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगता है बल्कि खाने में और स्वाद के लिहाज से भी बेहतर है। रोजाना अनार का सेवन दिल से लेकर ब्लड प्रेशर तक को नॉर्मल रखने में मदद करता है। लाल-लाल अनार के दानों में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटैशियम, विटामिन और पॉलीफेनोल पाए जाते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखने में मदद करते हैं। अनार में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के सामान्य कामकाज के लिए उपयोगी हैं। इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, थोड़ी मात्रा में प्रोटीन, पोटैशियम और विटामिन सी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के और कई तरह के प्लांट कंपाउंड भी पाए जाते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल झांजर के मुताबिक अनार एक पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जो दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दिल से जु़ड़ी बीमारियों के जोखिम से जोड़कर देखा जाता है। अनार का संतुलित मात्रा में सेवन दिल की हेल्थ में सुधार करने में असरदार साबित होता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि रोजाना अनार का सेवन करने से सेहत पर कैसा होता है असर।

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में करता है मदद

अनार में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त वाहिकाओं को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि अनार के जूस के सेवन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलतीहै। हालांकि, इसका असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के बीपी की दवाइयों को खुद से बंद नहीं करना चाहिए।

दिल के लिए असरदार है अनार

अनार में मौजूद पोटैशियम हार्ट हेल्थ को दुरुस्त करने में असरदार साबित होता है। अनार में पोटैशियम पाया जाता है, जो शरीर में मांसपेशियों के सामान्य कामकाज और दिल की धड़कनों को कंट्रोल रखने में मददगार साबित होता है। पोटैशियम शरीर में सोडियम के प्रभाव को संतुलित करने और सामान्य ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को पोटैशियम का सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए।

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में करता है मदद

अनार में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की सेहत को दुरुस्त करने में मददगार साबित होता है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि अनार का सेवन करने से ब्लड लिपिड प्रोफाइल में सुधार होता हैं। अनार का सेवन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होता है। नियमित व्यायाम और जरूरत पड़ने पर दवाइयों के सेवन से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

फाइबर से भरपूर है अनार

फाइबर रिच अनार का सेवन पाचन को दुरुस्त करता है और कब्ज को कंट्रोल करता है। फाइबर मल को सॉफ्ट बनाता है, मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाता है और कब्ज को कंट्रोल करने में मदद करता है। फाइबर आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देने में भी मदद करता है। नियमित रूप से फाइबर युक्त फल खाने से पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है अनार

अनार में पॉलीफेनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसमें एंथोसायनिन और प्यूनिकालैजिन जैसे तत्व भी मौजूद होते हैं। ये शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में एंटीऑक्सीडेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अनार का सेवन करने से बढ़ती उम्र की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

डिस्क्लेमर: अनार एक पौष्टिक फल है, लेकिन इसे किसी बीमारी का इलाज या दवाइयों का विकल्प नन समझना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग से पीड़ित मरीज डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयां और डाइट प्लान जारी रखें।