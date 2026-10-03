Pomegranate Health Benefits: अनार को सेहत के लिए बेहतरीन ‘सुपर फूड’ माना जाता है। महंगा होने की वजह से कुछ लोगों की जेब पर ये फल भारी पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि अनार महंगा जरूर है लेकिन ये सेहत के लिए अनमोल फल है। एक अनार कई बीमारियों का एक साथ इलाज कर सकता है। इसका सेवन करने से डायरिया, फूड इंफेक्श और खून की कमी पूरी होती है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि अनार का सेवन इम्यूनिटी को मजबूत करता है,उल्टी दस्त और बुखार से बचाव करता है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स बॉडी में खून की कमी को पूरा करने में और दिल की सेहत में सुधार करने में असरदार साबित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर फल या सुपरफूड हर किसी की शारीरिक तासीर के अनुकूल नहीं होता?

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रूपाली जैन ने बताया अनार सेहत के लिए फायदेमंद है लेकिन हर किसी के लिए ये फल सभी फायदे नहीं पहुंचा सकता। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि अनार का सेवन करने से बॉडी को कौन-कौन से फायदे होते हैं और किन लोगों को इसका सेवन करने से परहेज करना चाहिए।

अनार को आयुर्वेद में क्यों माना गया है रुचिकर फल

आयुर्वेद में अनार को रुचिकर फल बताया गया है। इसका मतलब है कि यह खाने की रुचि और स्वाद को बढ़ाने में मदद कर सकता है। खासतौर पर जिन लोगों को भूख कम लगती है, उनके लिए अनार का सेवन उपयोगी माना जाता है।

एनीमिया और कम हीमोग्लोबिन में अनार है बेमिसाल

अनार को रक्तवर्धक माना जाता है। इसलिए जिन लोगों में एनीमिया या हीमोग्लोबिन की कमी है, वो इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हालांकि, एनीमिया के इलाज के लिए केवल अनार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवा और डाइट में सुधार करना जरूरी है।

भूख कम लगने और बार-बार मोशन में अनार है असरदार

आयुर्वेद के मुताबिक ग्रहणी व्याधि जैसी स्थितियों में भी अनार का सेवन असरदार साबित होता है। आयुर्वेद के मुताबिक जब पाचन अग्नि कमजोर होने के कारण भूख कम लगे या बार-बार मल त्याग की समस्या हो, तब अनार का सेवन असरदार साबित होता है।

खून निकलने की समस्या में भी है उपयोगी

आयुर्वेद में अनार का सेवन रक्तपित्त जैसी स्थितियों में भी असरदार साबित होता है। इसमें बवासीर के दौरान खून आना, नाक से खून निकलना या महिलाओं को पीरियड के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग जैसी स्थितियों में ये असरदार साबित होता है।

एसिडिटी है तो खट्टा नहीं मीठा अनार खाएं

जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है वो अनार का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर ने एसिडिटी की परेशानी वाले लोगों को खट्टे नहीं बल्कि मीठे अनार खाने की सलाह दी है।

याददाश्त के लिए भी है टॉनिक

अनार को मेधा वर्धक यानी मेधा और याददाश्त को बेहतर करने में भी असरदार माना गया है। इसका सेवन करने से भूलने की बीमारी का इलाज होता है और याददाश्त दुरुस्त रहती है।

दिन में कितना अनार खाएं?

एक बार में आधा से एक अनार का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा अनार का जूस निकालकर लगभग 30–40 मिलीलीटर लिया जा सकता है।

किन लोगों को अनार खाना चाहिए?

आयुर्वेद में अनार को दीपक और रुचिकर बताया गया है, यानी यह पाचन अग्नि और खाने की रुचि को बढ़ाने वाला माना जाता है। जिन लोगों को भूख कम लगती है उन्हें अनार का सेवन करना चाहिए।

जिन लोगों का पाचन कमजोर है उन्हें मीठा पका हुआ अनार खाना चाहिए।

जिनमें दस्त या बार-बार पतला मल होने की प्रवृत्ति है उन्हें भी अनार का सेवन करना चाहिए। अनार मल को बांधने वाला फल माना जाता है।

पित्त प्रकृति से जुड़ी परेशानी वाले लोग मीठे अनार का सेवन कर सकते हैं। मीठा अनार एसिडिटी के मरीजों के लिए भी असरदार साबित होता है।

किन लोगों को अनार का सेवन नहीं करना चाहिए?

कब्ज की समस्या वाले लोगों को अनार का सेवन नहीं करना चाहिए। अनार को ग्राही यानी मल को बांधने वाला माना गया है, कब्ज की स्थिति में इसे खाने से बचना चाहिए।

पेट में बहुत ज्यादा जलन और एसिड रहता है तो अनार का सेवन करने से परहेज करें।

जिन लोगों को अनार से एलर्जी है या उसे खाने के बाद पेट फूल जाता है तो उसका सेवन करने से परहेज करें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी आयुर्वेदिक मान्यताओं और पारंपरिक उपयोग पर आधारित है। अनार किसी बीमारी का इलाज या दवा का विकल्प नहीं है। किसी स्वास्थ्य समस्या, एलर्जी या नियमित दवा के सेवन की स्थिति में अनार का सेवन करने से पहले डॉक्टर या योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लें।