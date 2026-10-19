साग का नाम लेते ही हमारे ज़हन में जिन हरी पत्तेदार सब्जियों का नाम आता है उसमें पालक,मेथी,सरसों,चौलाई और बथुआ की कल्पना की जाती है, लेकिन आप जानते हैं कि साग में एक नाम ऐसा भी है जो सेहत के लिए अमृत साबित होता है। जी, हां हम बात कर रहे हैं हरी पत्तेदार सब्जियों में पोई के साग (Poi Saag) के बारे में। ये साग सेहत का एक बेहतरीन खजाना माना जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर यह साग न केवल हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करता है, बल्कि हड्डियों को मजबूत बनाने में भी असरदार माना गया है। कई रिसर्च और पोषण विशेषज्ञों (Nutritionists) के अनुसार, पोई के साग में प्रचुर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम, और जरूरी विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। रजिस्टर्ड डायटीशियन गरिमा गोयल के मुताबिक पोई के साग को मालाबार पालक के नाम से जाना जाता है, इसके दूसरे नाम जैसे बेसला, वाइन स्पिनच, रेड वाइन स्पिनच, क्रीपिंग स्पिनच और सीलोन स्पिनच जैसे नाम भी शामिल है।

नानावटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुंबई की रजिस्टर्ड डायटीशियन और क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. उषा किरण सिसोदिया के अनुसार, पोई के साग का जूस शरीर में अतिरिक्त फ्लूइड जमा होने की समस्या में फायदेमंद हो सकता है। इसका मूत्रवर्धक प्रभाव शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहर निकालने में मदद कर सकता है। डॉ. सिसोदिया के मुताबिक, इससे हृदय पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो सकता है। आइए जानते हैं कि पोई का साग का सेवन करने से सेहत को कौन-कौन से फायदे होते हैं और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए।

पाचन में है मददगार

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट मुनमुन गनेरीवाल ने भी इंस्टाग्राम पर पोई के साग यानी मालाबार पालक के बारे में जानकारी साझा की थी। उनके मुताबिक इस सब्जी में मौजूद फाइटोकेमिकल्स, विटामिन ए, आयरन, मैग्नीशियम और दूसरे विटामिन व मिनरल्स इसे पोषक तत्वों से भरपूर बनाते हैं। यह पाचन संबंधी समस्याओं में मददगार हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों की सामान्य कार्यप्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है। यह मल त्याग को आसान बनाने और आंतों की सामान्य कार्यप्रणाली बनाए रखने में मददगार हो सकता है। माना जाता है कि इससे कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का खतरा कम होता है लेकिन इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं हैं। इसे संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है।

हड्डियों को मजबूत बनाने में है असरदार?

National Nutrition Council के मुताबिक इस साग का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती है। इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत करने में असरदार साबित होता है। कैल्शियम हड्डियों के निर्माण और मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि मैग्नीशियम हड्डियों की हेल्थ और शरीर में कैल्शियम के सामान्य उपयोग में मदद करता है। पोई के साग में ये दोनों मिनरल्स पाए जाते हैं।

आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद

रेटिना की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से नुकसान पहुंच सकता है। पोई के साग में विटामिन ए और विटामिन सी, बीटा-कैरोटीन, जियाजैंथिन और ल्यूटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये आंखों की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं।

दिमागी सेहत के लिए भी है ये उपयोगी

शरीर में होमोसिस्टीन का स्तर बढ़ने और फोलेट की कमी का संबंध कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से पाया गया है। पोई के साग में फोलेट होता है, जो शरीर में होमोसिस्टीन के सामान्य मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। पोई के साग का सेवन डिमेंशिया और अल्जाइमर के खतरे से बचाव करता है।

बेहतर नींद में मददगार हो सकता है

पोई के साग में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है। शरीर में मैग्नीशियम की कमी होने पर मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ResearchGate के मुताबिक मैग्नीशियम मस्तिष्क और नसों के GABA रिसेप्टर्स से जुड़ता है, जो तंत्रिका तंत्र को शांत रखने में मदद करते हैं। Basella alba के फार्माकोलॉजिकल अध्ययनों से साबित हुआ है कि इसका अर्क सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) को शांत और तनावमुक्त रखने में मदद करता है।

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी है असरदार

कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि पोई के साग का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है और दिल की सेहत में सुधार होता है। इसके पत्तों में मौजूद डाइटरी फाइबर और फाइटोस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करते हैं। यह एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है।

गर्भावस्था में फायदेमंद

पोई के साग में मौजूद फोलेट गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह भ्रूण की न्यूरल ट्यूब के सामान्य विकास में मदद करता है। गर्भावस्था में पर्याप्त फोलेट का सेवन असरदार साबित होता है।

एनीमिया से बचाव में है मददगार

फोलेट की कमी से एक प्रकार का एनीमिया हो सकता है, क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है। पोई के साग में फोलेट के साथ आयरन भी पाया जाता है। ये पोषक तत्व लाल रक्त कोशिकाओं के सामान्य निर्माण में मदद करते हैं।

पोई के साग के पोषक तत्व

मुख्य पोषक तत्व (Nutritional Profile)

पोषक तत्व कार्य और फायदे विटामिन A (बीटा-कैरोटीन) आंखों की रोशनी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। विटामिन C Immunity को मजबूत करता है। आयरन (Iron) हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाकर एनीमिया से बचाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों की मजबूती और मांसपेशियों के कार्य को बनाए रखता है।

पोई का साग किन लोगों को नहीं खाना चाहिए?

पोई का साग पोषक तत्वों से भरपूर हरी पत्तेदार सब्जी है, जिसका सेवन ज्यादातर लोग संतुलित आहार के हिस्से के रूप में कर सकते हैं। हालांकि, कुछ लोगों को इसे खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जिन लोगों को किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बार-बार होती है, उन्हें इसके सेवन की मात्रा डॉक्टर या डायटीशियन की सलाह के अनुसार तय करनी चाहिए। इसी तरह, किडनी की बीमारी से पीड़ित उन लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, जिन्हें खून में पोटैशियम का स्तर बढ़ने के कारण पोटैशियम सीमित रखने की सलाह दी गई है। जिन लोगों को ऑक्सलेट कम लेने की सलाह दी गई है उन्हें इस साग का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति को पोई का साग खाने के बाद खुजली, त्वचा पर चकत्ते या सूजन जैसे एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें भी इसका सेवन करने से परहेज करना चाहिए।

पोई का साग खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?

नानावटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुंबई में रजिस्टर्ड डायटीशियन और क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डॉ. उषाकिरण सिसोदिया ने बताया पोई का साग घर के बगीचे और बाजारों में आसानी से मिल सकता है। डॉ. सिसोदिया के अनुसार, इसकी सेवॉय किस्म की पत्तियों को इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये दिखने और स्वाद में अच्छी होती हैं, अधिक समय तक ताजी रहती हैं और इनमें चिकनी पत्तियों वाली किस्मों की तुलना में ऑक्सैलिक एसिड कम होता है। ऑक्सैलिक एसिड भोजन से कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण में बाधा डाल सकता है। वहीं, सेमी-सेवॉय किस्म की पत्तियां हल्की सिकुड़ी हुई दिखाई देती हैं।

पोई का साग कैसे खाएं?

डायटीशियन गरिमा गोयल के अनुसार, पोई के साग को सामान्य पालक की तरह पकाकर साग बनाया जा सकता है। इसे सलाद में कच्चा, सब्जी के रूप में या सूप और स्ट्यू में डालकर भी खाया जा सकता है। डॉ. उषाकिरण सिसोदिया के मुताबिक, पोई के साग को आटे में मिलाकर थेपला या भाकरी भी बनाई जा सकती है।

एक दिन में कितना पोई का साग खाना चाहिए?

एक्सपर्ट के मुताबिक पोई का साग जिस मौसम में उपलब्ध हो, उस दौरान इसे रोजाना की डाइट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, इसकी मात्रा व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और आहार संबंधी जरूरतों के अनुसार तय की जानी चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए प्रदान की गई है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या आहार में बड़े बदलाव से पहले किसी योग्य डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ (Dietitian) से परामर्श

अवश्य लें।