प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भारतीय एवोकाडो की सराहना की है। भारत में भी एवोकाडो की खेती को बढ़ावा मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी खेती की जा रही है। पीएम ने बताया भारतीय किसान अब इसे उगाकर अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं और यह सुपरफूड भारतीय डाइनिंग टेबल का हिस्सा बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय एवोकाडो की सराहना किए जाने के बाद से ही यह देसी फल एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। पोषक तत्वों से भरपूर इस फल को स्वास्थ्य विशेषज्ञ ‘पोषक तत्वों का खजाना’ मानते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने से लेकर स्किन और डाइजेशन को बेहतर बनाने तक इसके फायदों के गुणगान किए जाते हैं। डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार इसके नियमित सेवन से शरीर को अद्भुत फायदे होते हैं।



साओल हार्ट सेंटर के संस्थापक एवं निदेशक और पूर्व कंसल्टेंट, एम्स के डॉ. बिमल छाजेड़ ने बताया एवोकाडो एक पौष्टिक फल है, जो मूल रूप से अमेरिका और मैक्सिको में काफी लोकप्रिय रहा है। भारत में भी इसकी खेती और मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है। यह फल बाहर से हरे रंग का होता है और इसके बीच में एक बड़ा बीज होता है। बात करें इसके पोषक तत्वों की तो इसमें हेल्दी फैट होता है जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर दिल की सेहत में सुधार करता है। इसका सेवन करने से बॉडी को हेल्दी रखने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं कि इस सुपरफूड का सेवन सेहत को किस-किस तरह फायदा पहुंचाता है।

पोषक तत्वों का है खजाना

एवोकाडो एक ऐसा सुपर फूड है जो पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें विटामिन K, C, E, B6, पोटैशियम और फोलेट भरपूर होता है जो बॉडी को फायदा पहुंचाता है। इसमें केले से भी ज्यादा पोटैशियम पाया जाता है। इसमें कार्ब्स कम और फाइबर-फैट्स ज्यादा होता है डायबिटीज से लेकर पाचन तक को दुरुस्त रखने में जरूरी है। इसमें ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन जैसे एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं और त्वचा में प्राकृतिक चमक लाते हैं। इसमें फैट की मात्रा अधिक होने के कारण इसे सीमित मात्रा में डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है।

वजन घटाने में है असरदार

एवोकाडो का सेवन करने से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद फैट और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। इसलिए संतुलित डाइट का हिस्सा बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है। ध्यान रखें कि एवोकाडो कैलोरी से भरपूर फल है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।

पाचन के लिए अच्छा है ये फल

एवोकाडो का सेवन पाचन को दुरुस्त रखने में भी मददगार साबित होता है। इसमें मौजूद डाइटरी फाइबर आंतों की सेहत को सपोर्ट करता है और नियमित मल त्याग बनाए रखने में मदद कर सकता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन’ (Journal of Nutrition, 2020) में प्रकाशित इलिनोइस यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार, रोजाना एवोकाडो खाने वाले वयस्कों के पेट में लाभकारी बैक्टीरिया और शॉर्ट-चेन फैटी एसिड्स (SCFAs) की मात्रा अधिक पाई गई। ये बैक्टीरिया आंतों की सूजन कम करने और पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।

ब्लड प्रेशर के लिए भी है उपयोगी

एवोकाडो पोटैशियम का अच्छा स्रोत है। पर्याप्त पोटैशियम वाली डाइट ब्लड प्रेशर को हेल्दी तरीके से कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA)द्वारा प्रकाशित अध्ययनों के अनुसार हाई पोटैशियम युक्त आहार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों तरह के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। पोटैशियम गुर्दों (Kidneys) को पेशाब के जरिए अतिरिक्त सोडियम बाहर निकालने में मदद करता है।

एवोकाडो को कैसे खा सकते हैं?

एवोकाडो को कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है। इसे सलाद, सैंडविच, टोस्ट या डिप के रूप में खाया जा सकता है। इसे आप चटनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी क्रीमी बनावट के कारण इसे कई व्यंजनों में आसानी से शामिल किया जा सकता है।

क्या एवोकाडो रोज खा सकते हैं?

एवोकाडो पौष्टिक फल है, लेकिन इसमें फैट और कैलोरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसलिए इसे अपनी कुल कैलोरी जरूरत और डाइट के अनुसार सीमित मात्रा में लेना बेहतर है। किसी एक फल को किसी बीमारी का इलाज या वजन घटाने का सीधा उपाय नहीं माना जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: एवोकाडो एक पौष्टिक फल है, लेकिन इसके सेवन से किसी बीमारी का इलाज या रोकथाम सुनिश्चित नहीं होती। संतुलित आहार और व्यक्तिगत स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार ही इसका सेवन करें।