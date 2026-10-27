बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। प्रसव के बाद किसी महिला का पीरियड कुछ महीनों में वापस आ जाता है, तो किसी का पीरियड रूक जाता है। लेकिन अगर सी-सेक्शन से डिलीवरी के 9 महीने बाद भी पीरियड्स शुरू नहीं हुए हैं, तो यह चिंता की बात है। मदरहुड हॉस्पिटल्स, खारघर की कंसल्टेंट ऑब्सटेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. सुरभि सिद्धार्थ ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद पीरियड्स न आना जरूरी नहीं कि किसी समस्या का संकेत हो, खासकर उन महिलाओं में जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं।

डॉक्टर सुरभि ने बताया प्रेग्नेंसी के बाद कुछ महीनों तक पीरियड रुकना नॉर्मल हो सकता है खासकर उन महिलाओं में जो बच्चे को फीडिंग करा रही हैं। चाहे डिलीवरी सी-सेक्शन से हुई हो या नॉर्मल हुई हो दोनों ही स्थितियों में पीरियड्स रुक सकता है। हर महिला के शरीर की स्थिति अलग होती है, इसलिए सिर्फ 9 महीने तक पीरियड्स न आने का मतलब अपने आप में यह नहीं है कि कोई समस्या है।

डिलीवरी के बाद पीरियड देर से आने का कारण

डिलीवरी के बाद हार्मोन में होने वाले बदलाव और स्तनपान पीरियड्स रुकने का प्रमुख कारण होता है। इसका संबंध केवल सी-सेक्शन से नहीं है। डॉक्टर के अनुसार, बच्चे को स्तनपान कराने के दौरान शरीर में प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ा रहता है। यह हार्मोन स्तन में दूध बनाने में मदद करता है, लेकिन साथ ही ओव्यूलेशन यानी अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को भी कम कर सकता है। इसके कारण पीरियड्स आने में देरी हो सकती है। जो महिलाएं दिन और रात दोनों टाइम ब्रेस्टफीडिंग कराती हैं उनमें पीरियड्स 6 महीने से लेकर एक साल या इससे अधिक समय तक रुक सकता है। जैसे-जैसे महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराना कम करती हैं वैसे वैसे उन्हें पीरियड्स 6 से 12 महीने के बीच दोबारा शुरू हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को स्तनपान कराने के बावजूद डिलीवरी के 3 से 4 महीने बाद ही पीरियड आने लगते हैं।

डिलीवरी के बाद पीरियड्स न आने का मतलब यह नहीं है कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पहला पीरियड आने से पहले भी महिला में ओव्यूलेशन हो सकता है। इसलिए अगर महिला फिलहाल दूसरी प्रेग्नेंसी नहीं चाहती, तो सेफ्टी उपायों का ध्यान रखें।

ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराने वाली महिलाओं में पीरियड रुकने का कारण

अगर महिला ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही तो और डिलीवरी के 9 महीने बाद भी पीरियड्स शुरू नहीं हुए हैं, तो डॉक्टर से तुरंत जांच कराना चाहिए। ऐसी स्थिति में पीरियड रुकने के कई कारण हो सकते हैं जैसे हार्मोन में असंतुलन, वजन में बड़ा बदलाव और नींद की कमी, कुछ गर्भनिरोधक तरीके जैसे प्रोजेस्टिन वाली गोलियां, गर्भनिरोधक इंजेक्शन और हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस (IUD),पीरियड को कम कर सकते हैं। अगर महिला यौन संबंध बना रही है और गर्भनिरोधक उपायों का इस्तेमाल नहीं कर रही है तो प्रेग्नेंसी की जांच कराना जरूरी है।

कुछ दुर्लभ मामलों में प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत अधिक खून बहने से पिट्यूटरी ग्रंथि को नुकसान पहुंच सकता है। यह ग्रंथि शरीर में कई हार्मोन को कंट्रोल करती है,जिनमें प्रजनन से जुड़े हार्मोन भी शामिल हैं। डिलीवरी के 9 महीने बाद तक पीरियड्स न आना अपने आप में हमेशा किसी गंभीर समस्या का संकेत नहीं होता। फिर भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित है। डिलीवरी के बाद पीरियड्स न आने के कारण अलग-अलग हो सकते हैं। अपनी स्थिति के अनुसार जांच और उपचार के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें।