Health Benefits of Peas for Weight Loss, Healthy Heart, Eyes Health: सब्जियां हर किसी के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं क्योंकि वे शरीर को विभिन्न विटामिन और मिनरल्स प्रदान करती हैं। ऐसी ही एक पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है मटर, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ल्यूटिन और ज़ेक्सैन्थिन सहित पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है। इसके अलावा मटर में मौजूद पोषक तत्व वजन कम करने में मदद करती है, साथ ही और भी कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है। आमतौर पर मटर ठंड के मौसम में मिलता है और इसे कई प्रकार से लोग खाते हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने अपने नियमित आहार में मटर की फली को क्यों शामिल करना चाहिए, यह साझा करते हुए ट्विटर पर कहा, “मटर में विटामिन-ए, बी1, बी6, सी और फाइबर उच्च मात्रा में होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस के दर्द को कम करता है, साथ ही इसमें लो फैट भी होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है।”

डॉ. हर्षवर्धन ने पोस्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मटर सोडियम में कम होता है, इसलिए वे पोषण और कुपोषण से पीड़ित लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है। विटामिन-के, मैंगनीज, थायमिन, कॉपर, विटामिन सी, फॉस्फोरस और फोलेट के अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होता है। इसमें मौजूद पॉलीफेनोल पेट के कैंसर के जोखिम को कम करने के में मदद करता है।

Sweet,chubby peapods on the vine announce the start of the spring growing season.

This vitamin powerhouse has A, B-1, B-6, C,supersized serving of osteoporosis-fighting K,fiber, low fat & no cholesterol. K-1 helps in bone health & blood clotting#EatRightIndia pic.twitter.com/fAdNXNx0Vq

