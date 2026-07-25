आजकल की बिगड़ती जीवनशैली, खान-पान में गड़बड़ी और बढ़ते तनाव के कारण महिलाओं में पीसीओडी (PCOD) और अनियमित पीरियड्स (Irregular Periods) की समस्या काफी आम हो गई है। जब पीरियड्स नियमित नहीं होते, तो शरीर में ओव्यूलेशन (अंडे बनने और रिलीज होने की प्रक्रिया) प्रभावित होता है, जिससे महिलाओं को कंसीव करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अक्सर महिलाएं इस स्थिति में घबरा जाती हैं या इंटरनेट पर देखकर खुद ही तरह-तरह के घरेलू उपाय या दवाइयां शुरू कर देती हैं, जो सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज पहलानी के मुताबिक PCOD में प्रेग्नेंसी न ठहरने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि महिला कभी मां नहीं बन सकती। सही समय पर सही मेडिकल डायग्नोसिस और लाइफस्टाइल में बदलाव से इस समस्या को पूरी तरह मैनेज किया जा सकता है। ऐसे में कंसीव करने की प्लानिंग से पहले कौन-कौन से ब्लड और हार्मोनल टेस्ट कराना अनिवार्य है और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या होती है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज से समझिए इसका सही और सुरक्षित मेडिकल तरीका।

पीसीओडी कैसे कंसीव करने में बाधक है?

अगर आपके पीरियड्स हर महीने समय पर नहीं आते, कभी दो महीने तो कभी तीन-चार महीने बाद आते हैं और आप लंबे समय से प्रेग्नेंसी की कोशिश कर रही हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज (PCOD) हो सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि गर्भधारण असंभव है। सही जांच, जीवनशैली में सुधार और समय पर इलाज से कई महिलाओं में सफल गर्भधारण संभव है। डॉक्टर ने बताया PCOD में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि ओवरी से समय पर अंडा (Egg) नहीं निकलता या उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। ऐसे में ओव्यूलेशन प्रभावित होने के कारण गर्भधारण में देरी हो सकती है।

PCOD में क्यों अनियमित हो जाते हैं पीरियड्स?

PCOD एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक समस्या है। इसमें ओवरी में छोटे-छोटे सिस्ट बनने लगते हैं, जिससे नियमित ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। जब हर महीने अंडा नहीं बनता या समय पर रिलीज नहीं होता, तब गर्भाशय (Uterus) को भी सामान्य हार्मोनल संकेत नहीं मिलते। इसी वजह से पीरियड्स समय पर नहीं आते और कई बार दो से चार महीने तक भी रुक सकते हैं।

कैसे होती है सामान्य प्रेग्नेंसी?

सामान्य स्थिति में हर महीने ओवरी से एक परिपक्व अंडा निकलता है। अंडे की उम्र लगभग 24 घंटे होती है। यदि इस दौरान उसे शुक्राणु (Sperm) मिल जाए तो निषेचन (Fertilization) होकर भ्रूण बनता है और गर्भधारण हो जाता है। अगर निषेचन नहीं होता तो अंडा नष्ट हो जाता है और लगभग 14 दिन बाद पीरियड शुरू हो जाते हैं।

PCOD में गर्भधारण में क्यों होती है परेशानी?

PCOD में तीन स्थितियां हो सकती हैं सबसे पहली कि अंडा समय पर नहीं बनता। दूसरी अंडा बहुत देर से बनता है तीसरी अंडा बनता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि महिला के फर्टाइल डेज (Fertile Days) कौन से हैं। इसलिए सही समय पर संबंध बनाने के बावजूद गर्भधारण नहीं हो पाता।

इलाज शुरू करने से पहले किन जांच की जरूरत होती है?

फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के मुताबिक सिर्फ PCOD का इलाज शुरू करना पर्याप्त नहीं होता। पहले उन सभी कारणों की जांच की जाती है जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें कुछ खास जांच हैं जैसे विटामिन D की जांच, थायरॉयड टेस्ट, प्रोलैक्टिन टेस्ट और पोषण संबंधी कमियों की जांच की जाती है। मां बनने के लिए पुरुषों की भी एक जांच की जाती है। पुरुष का सीमन एनालिसिस (Semen Analysis) किया जाता है। यदि पुरुष की रिपोर्ट सामान्य होती है और अन्य गंभीर समस्या नहीं मिलती, तब आगे का इलाज शुरू किया जाता है।

फॉलोपियन ट्यूब की जांच कब की जाती है?

अगर महिला की उम्र कम है, शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है और केवल PCOD की समस्या है तो शुरुआत में फॉलोपियन ट्यूब की जांच (HSG) हर मरीज में तुरंत जरूरी नहीं मानी जाती। यदि इलाज के बावजूद गर्भधारण नहीं होता या डॉक्टर को संदेह हो, तब यह जांच कराई जाती है।

गर्भधारण की संभावना बढ़ाने में पहला इलाज क्या होता है?

फर्टिलिटी की जांच में ओव्यूलेशन इंडक्शन (Ovulation Induction) को पहला उपचार माना जाता है। इसमें ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो ओवरी को समय पर फॉलिकल बनाने और अंडा विकसित करने में मदद करती हैं। ये दवाएं आमतौर पर पीरियड्स के दूसरे से पांचवें दिन के बीच शुरू की जाती हैं। सिर्फ दवा देने से काम पूरा नहीं होता। डॉक्टर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के जरिए फॉलिक्युलर मॉनिटरिंग करते हैं। इस दौरान देखा जाता है कि अंडा बन रहा है या नहीं। फॉलिकल का आकार कितना है? गर्भाशय की अंदरूनी परत (Endometrium) कितनी मोटी है? और अंडा कब निकलने वाला है। जब अंडा पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी इंजेक्शन दिया जाता है और दंपती को संबंध बनाने का सही समय बताया जाता है। इससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है।

लाइफस्टाइल में बदलाव करना है जरूरी

गायनोकोलोजिस्ट के मुताबिक केवल दवा पर्याप्त नहीं होती। बेहतर परिणाम के लिए महिलाओं को डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव भी करना पड़ता है। डाइट में हाई-प्रोटीन डाइट लेना जरूरी होता है। फूड से बचना, नियमित व्यायाम करना, रोजाना 6–7 घंटे की अच्छी नींद लेना, डॉक्टर द्वारा दी गई विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट दवाएं नियमित लेना जरूरी है।

किन महिलाओं में यह इलाज सबसे पहले किया जाता है?

यह उपचार उन महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है जिनकी उम्र कम है और जिन्हें PCOD है। इसके अलावा पीरियड्स अनियमित हैं, पति की सीमन रिपोर्ट सामान्य है, कोई बड़ी फर्टिलिटी समस्या नहीं है, करीब एक साल से गर्भधारण की कोशिश के बावजूद सफलता नहीं मिली है ऐसे मामलों में ओव्यूलेशन इंडक्शन विद टाइम रिलेशनशिप (Ovulation Induction with Timed Intercourse) को शुरुआती और प्रभावी उपचार माना जाता है।

डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह, जांच, या उपचार का विकल्प नहीं माना जा सकता। PCOD, अनियमित पीरियड्स, या फर्टिलिटी (गर्भधारण) से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए कोई भी मेडिकल टेस्ट, दवा, या इलाज शुरू करने से पहले व्यक्तिगत रूप से किसी योग्य गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।