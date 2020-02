पेट के दाहिने ओर दर्द से हो सकता है अपेंडिसाइटिस का खतरा, जानें क्या हैं और कारण

Abdomen Pain, Pain in Right Side of Abdomen, Abdomen Pain Reasons, Appendicitis, Causes, Cure and Home Remedies: पेट दर्द की समस्या वैसे तो एक आम परेशानी है लेकिन कई बार ये बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। पेट में दर्द आमतौर पर अपच, गैस या कब्ज की परेशानी के कारण होती है जो कुछ समय में खुद से ही ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार पेट के एक तरफ ज्यादा दर्द होता है जो किसी खतरे की ओर संकेत करता है। इसके लिए जरूरी है कि पेट के किस तरफ दर्द है, इसकी पहचान की जा सके। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक खबर के अनुसार, पेट के दाहिने ओर दर्द रहना अपेंडिसाइटिस के खतरे की ओर संकेत करता है।

अपेंडिसाइटिस: पेट के दाहिने तरफ दर्द के पीछे अपेंडिसाइटिस को सबसे आम वजह माना जाता है। इस बीमारी में हमारी बड़ी आंत से जुड़े उंगली के आकार का थैला जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है, उसमें सूजन की समस्या आ जाती है। अपेंडिसाइटिस का दर्द नाभि से शुरू होकर पेट के निचले दाहिने हिस्से तक होता है। रिपोर्ट के अनुसार, ये दर्द किसी भी वजह से हो सकता है। इस दर्द से लोगों को बैठने और उठने में भी तकलीफ होती है। अपेंडिसाइटिस के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग अपेंडिक्स को सर्जरी के जरिये हटा देते हैं।

मांसपेशियों में ऐंठन या हर्निया भी हो सकता है कारण: ज्यादा इंटेंस वर्काउट करने से भी पेट के दाहिने तरफ दर्द हो सकता है। जब लोग तेज दौड़ते हैं तो उनका डायाफ्राम सामान्य स्थिति से अधिक मूव करता है। इसके अलावा, मांसपेशियों के थकान और डिहाइड्रेशन से भी मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या आती है। जिम में अधिक भार उठाने से लोगों में हर्निया बीमारी की समस्या भी हो जाती है जिसके वजह से पेट में दर्द होता है। इस बीमारी में मसल या टिश्यू में किसी छेद के जरिए अंदर का अंग निकलकर बाहर आने लगता है। इसके अलावा, पेट के दाहिने तरफ दर्द का एक कारण किडनी में स्टोन भी हो सकता है।

अपेंडिसाइटिस से बचने के घरेलू नुस्खे: ‘ओनली माय हेल्थ’ की एक खबर के अनुसार, इस बीमारी के उपचार में लहसुन बहुत फायदेमंद साबित होता है। रोजाना खाली पेट 2 से 3 कच्चे लहसुन खाने से आप अपेंडिसाइटिस से बच सकते हैं। इसके अलावा, दर्द और सूजन को कम करने में अदरक भी उपयोगी है। अपने पेडु पर अदरक के तेल से मालिश करने से भी दर्द से राहत मिलती है। वहीं, पुदीना गैस, उल्टी जैसा लगना या फिर चक्कर जैसे लक्षणों को दूर करता है। इसके साथ ही तुलसी भी अपच और गैस को कम करने में कारगर है। इसके अलावा, पेट को ठंडा रखने में रोजाना छाछ पीना भी सहायक है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App