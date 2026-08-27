मुंह का कैंसर तेजी से फैलने वाला कैंसर है, जिसके मामले देश और दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल मुंह के कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन उपचारों के दौरान मरीज को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ मामलों में सर्जरी के कारण चेहरे या मुंह के आकार में बदलाव भी हो सकता है। हालांकि, अब वैज्ञानिक ऐसी नई तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसमें कैंसर की दवा को सीधे घाव या ट्यूमर वाली जगह तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इससे दवा को प्रभावित हिस्से में अधिक समय तक बनाए रखने और शरीर के अन्य हिस्सों पर इसके अनावश्यक असर को कम करने की संभावना है।

इंडोनेशिया की हसनुद्दीन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की प्रोफेसर नूरहासनी हसन के नेतृत्व में ओरल कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नई लोकल ड्रग डिलीवरी तकनीकों की समीक्षा की है। इस टीम में इंडोनेशिया, जापान और चीन के शोधकर्ता शामिल है। समीक्षा में बताया गया है कि दवाओं को सीधे कैंसर वाले हिस्से तक पहुंचाने वाली तकनीक इलाज को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकती हैं। यह समीक्षा European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics में 1 अगस्त 2026 को प्रकाशित हुई है। इसका DOI 10.1016/j.ejpb.2026.115114 है। शोधकर्ताओं ने विशेष रूप से ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा (OSCC) पर ध्यान दिया है। यह मुंह और सिर-गर्दन के क्षेत्र में होने वाले प्रमुख कैंसर में से एक है और दुनियाभर में कैंसर से होने वाली बीमारी और मृत्यु का कारण बनता है।

कैंसर वाली जगह पर सीधे पहुंचाई जा सकती है दवा

ओरल कैंसर में अगर दवा को सीधे कैंसर वाले घाव या ट्यूमर तक पहुंचाया जाए तो यह एक संभावित उपयोगी तरीका हो सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि दवा पर्याप्त समय तक कैंसर वाली जगह पर बनी रहे और धीरे-धीरे अपना असर दिखाती रहे। इससे ट्यूमर को दवा का अधिक एक्सपोजर मिल सकता है, जबकि शरीर के बाकी हिस्सों में दवा के अनावश्यक संपर्क को कम किया जा सकता है। हालांकि, मुंह में दवा को लंबे समय तक किसी एक जगह बनाए रखना आसान नहीं है। मुंह में लगातार बनने वाली लार दवा को पतला करके बहा सकती है। इसके अलावा एंजाइम, चबाने, बोलने और जीभ की लगातार होने वाली गतिविधियों के कारण दवा या उसे पहुंचाने वाली प्रणाली अपनी जगह से हट सकती है या खराब हो सकती है।

हर ट्यूमर के लिए एक जैसी तकनीक प्रभावी नहीं

शोधकर्ताओं के मुताबिक, ड्रग डिलीवरी के लिए एक ही तकनीक हर मरीज या हर तरह के ट्यूमर के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। दवा पहुंचाने की प्रणाली का चुनाव ट्यूमर की जगह, आकार और प्रकृति के साथ-साथ इस्तेमाल की जा रही दवा पर भी निर्भर होना चाहिए। प्रोफेसर नूरहासनी हसन के अनुसार, केवल बेहतर फॉर्मूलेशन विकसित करना ही पर्याप्त नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह देखना है कि किसी खास मरीज और उसकी क्लिनिकल स्थिति के लिए कौन-सा फॉर्मूलेशन उपयुक्त रहेगा।

ओरल कैंसर के इलाज में कौन कौन सी तकनीक का होगा इस्तेमाल

ओरल कैंसर के इलाज के लिए कई तरह की लोकल ड्रग डिलीवरी तकनीकों को शामिल किया गया है। इनमें म्यूकोएडहेसिव फिल्म और पैच, ओरल स्प्रे, इन-सिटू जेल और इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल शामिल हैं। अगर कैंसर का घाव सपाट और आसानी से पहुंच में आने वाली जगह पर है, तो ऐसी स्थिति में म्यूकोएडहेसिव फिल्म उपयोगी हो सकती है। यह मुंह की अंदरूनी परत से चिपकी रहकर धीरे-धीरे दवा पहुंचा सकती है।

वहीं, अगर घाव अनियमित आकार का है या आसपास के ऊतकों में फैल रहा है, तो जेल या इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। ये जटिल सतहों के आकार के अनुसार ढल सकते हैं और दवा को अपेक्षाकृत लंबे समय तक गहरे ऊतकों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।

ओरल स्प्रे इस्तेमाल करने में आसान हो सकते हैं, लेकिन लार के कारण इनका मुंह में टिके रहने का समय कम हो सकता है।

कैंसर की बीमारी के इलाज में मुंह के आकार पर कैसा होता है असर?

शोधकर्ताओं ने बताया कि कैंसर के इलाज के दौरान मुंह का वातावरण भी बदल सकता है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कारण जेरोस्टोमिया यानी मुंह में सूखापन और म्यूकोसल डैमेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

इससे मुंह में नमी, लुब्रिकेशन, दवा के रिलीज होने और दवा पहुंचाने वाली प्रणाली के चिपके रहने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, अगर लार का प्रवाह बढ़ जाता है तो दवा तेजी से पतली होकर मुंह से बाहर निकल सकती है। ऐसे में शोधकर्ताओं का कहना है कि केवल आसान या नियंत्रित लैब परिस्थितियों में किसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जांच करना पर्याप्त नहीं है। मरीजों में वास्तविक परिस्थितियों के दौरान इसका प्रदर्शन अलग हो सकता है।

लार और चबाने जैसी स्थितियों में भी करनी होगी जांच

शोधकर्ताओं ने लोकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ज्यादा वास्तविक तरीके से मूल्यांकन की जरूरत पर जोर दिया है।भविष्य के अध्ययनों में यह देखना जरूरी होगा कि कोई फॉर्मूलेशन लार के प्रवाह और मुंह की लगातार होने वाली गतिविधियों के बावजूद कितनी देर तक अपनी जगह पर टिका रहता है। इसके अलावा, अलग-अलग pH और एंजाइम की गतिविधियों के बीच इसकी स्थिरता और ट्यूमर के किनारों तक दवा को लगातार और पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने की क्षमता की भी जांच करनी होगी।

ये तकनीक कब बनेगी इलाज का हिस्सा

शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि ये तकनीकें अभी ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा (OSCC) का स्थापित इलाज नहीं हैं। समीक्षा का उद्देश्य ऐसी तकनीकों को भविष्य में क्लिनिकल इस्तेमाल तक पहुंचाने के लिए एक दिशा और फ्रेमवर्क उपलब्ध कराना है। इसके तहत दवा, ट्यूमर और मरीज के मुंह में मौजूद वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही ड्रग डिलीवरी सिस्टम का चुनाव करने पर जोर दिया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, भविष्य की लोकल ओरल कैंसर थेरेपी का लक्ष्य सिर्फ दवा पहुंचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि सही मात्रा में दवा को सही जगह पर सही समय तक बनाए रखना होना चाहिए। आपको बता दें कि यह शोध एक समीक्षा (review) है। इसमें बताई गई ड्रग डिलीवरी तकनीकें अभी ओरल कैंसर का स्थापित या नियमित उपचार नहीं हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी एक वैज्ञानिक समीक्षा में सामने आए संभावित ड्रग डिलीवरी सिस्टम पर आधारित है। ये तकनीक अभी मुंह के कैंसर के स्थापित या नियमित इलाज का हिस्सा नहीं हैं। कैंसर के इलाज और उपचार के विकल्प का निर्णय मरीज की स्थिति के अनुसार केवल विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह से किया जाना चाहिए।