आपने Omega-3 फैटी एसिड का नाम कई बार सुना होगा। कभी इसे दिल की सेहत के लिए अच्छा बताया जाता है, तो कभी दिमाग और आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्व कहा जाता है। बाजार में इसके नाम पर कई तरह के सप्लीमेंट भी मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि Omega-3 फैटी एसिड आखिर है क्या, यह शरीर के लिए क्यों जरूरी है और इसकी कमी पूरी करने के लिए क्या खाना चाहिए?

दरअसल, Omega-3 फैटी एसिड शरीर के लिए जरूरी हेल्दी फैट हैं। हमारा शरीर इन्हें खुद पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता, इसलिए इन्हें खाने-पीने की चीजों के जरिए लेना जरूरी होता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि Omega-3 के क्या फायदे हैं, यह किन चीजों में पाया जाता है और इसके सप्लीमेंट लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Omega-3 फैटी एसिड क्या होते हैं?

Omega-3 एक तरह का पॉलीअनसैचुरेटेड फैट यानी हेल्दी फैट है। यह शरीर की कोशिकाओं को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, यह कोशिकाओं की बाहरी परत यानी सेल मेम्ब्रेन का अहम हिस्सा होता है। आंखों और दिमाग की कोशिकाओं में भी इसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है।

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स के मुताबिक, Omega-3 फैटी एसिड के तीन मुख्य प्रकार होते हैं- ALA, EPA और DHA। इनमें ALA मुख्य रूप से पौधों से मिलने वाली चीजों में पाया जाता है, जबकि EPA और DHA ज्यादातर मछली और दूसरे समुद्री खाद्य पदार्थों में मिलते हैं।

Omega-3 के तीन मुख्य प्रकार

ALA (Alpha-Linolenic Acid): यह Omega-3 का प्लांट-बेस्ड रूप है। अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट और सोयाबीन ऑयल जैसी चीजों में पाया जाता है।

यह Omega-3 का प्लांट-बेस्ड रूप है। अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट और सोयाबीन ऑयल जैसी चीजों में पाया जाता है। EPA (Eicosapentaenoic Acid): यह मुख्य रूप से मछली और समुद्री खाद्य पदार्थों में मिलता है।

यह मुख्य रूप से मछली और समुद्री खाद्य पदार्थों में मिलता है। DHA (Docosahexaenoic Acid): यह दिमाग और आंखों की रेटिना के लिए अहम फैटी एसिड है। यह भी मुख्य रूप से मछली और समुद्री खाद्य पदार्थों में पाया जाता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि शरीर ALA को कुछ हद तक EPA और DHA में बदल सकता है, लेकिन यह बदलाव बहुत कम मात्रा में होता है। NIH के मुताबिक, ALA से EPA और DHA बनने की प्रक्रिया सीमित होती है। इसलिए अगर आप इन दोनों फैटी एसिड की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो इनके सीधे स्रोतों को डाइट में शामिल करना जरूरी हो सकता है।

Omega-3 के शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

Omega-3 को सेहत के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन इसके हर संभावित फायदे के पीछे एक जैसी मजबूत वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। कुछ मामलों में इसके फायदे को लेकर अच्छे सबूत हैं, जबकि कुछ पर अभी रिसर्च जारी है।

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

Omega-3 के सबसे ज्यादा चर्चित फायदों में दिल की सेहत शामिल है। यह खून में ट्राइग्लिसराइड्स यानी एक तरह की चर्बी का स्तर कम करने में मदद कर सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बहुत ज्यादा होने पर धमनियों में प्लाक जमा होने और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) की 2019 में प्रकाशित साइंस एडवाइजरी के मुताबिक, डॉक्टर की सलाह से दी जाने वाली रोजाना 4 ग्राम की प्रिस्क्रिप्शन Omega-3 दवा हाई ट्राइग्लिसराइड्स वाले मरीजों में इसका स्तर करीब 20 से 30 फीसदी तक कम कर सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को बाजार में मिलने वाली फिश ऑयल की गोलियां लेनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन दवाएं और सामान्य डाइटरी सप्लीमेंट एक जैसे नहीं होते।

दिमाग और आंखों के लिए जरूरी

DHA फैटी एसिड दिमाग और आंखों की रेटिना में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह इन अंगों की कोशिकाओं की संरचना का अहम हिस्सा है। इसलिए शरीर के सामान्य कामकाज के लिए इसकी जरूरत होती है।

हालांकि, यह दावा करना सही नहीं होगा कि Omega-3 सप्लीमेंट लेने से याददाश्त जरूर तेज होती है या उम्र बढ़ने के साथ होने वाली दिमागी समस्याएं रुक जाती हैं। NIH के मुताबिक, अल्जाइमर, डिमेंशिया और याददाश्त से जुड़े संभावित फायदों पर रिसर्च जारी है, लेकिन इन सभी फायदों की पुष्टि के लिए अभी और अध्ययन की जरूरत है।

जोड़ों के दर्द और सूजन में मददगार हो सकता है

रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम जोड़ों पर असर डालने लगता है। इससे जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न हो सकती है।

NIH की रिसर्च समीक्षा के मुताबिक, कुछ क्लिनिकल ट्रायल में Omega-3 सप्लीमेंट लेने वाले रूमेटाइड आर्थराइटिस के मरीजों में दर्द और अकड़न जैसे लक्षणों में सुधार देखा गया है। कुछ अध्ययनों में दर्द कम करने वाली दवाओं की जरूरत घटने की संभावना भी सामने आई है। हालांकि, इसका असर हर मरीज में एक जैसा नहीं होता और इसे बीमारी का इलाज नहीं माना जाना चाहिए।

प्रेग्नेंसी और बच्चे के विकास में भूमिका

प्रेग्नेंसी के दौरान DHA फैटी एसिड की अहम भूमिका होती है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग और आंखों के विकास के लिए जरूरी है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए Omega-3 के सही स्रोतों को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

हालांकि, प्रेग्नेंसी में सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। कौन-सा सप्लीमेंट लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, इसका फैसला महिला की डाइट और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

आंखों की सेहत में क्या भूमिका है? DHA आंखों की रेटिना में पाया जाता है, इसलिए यह आंखों की सामान्य संरचना और कामकाज के लिए जरूरी है। लेकिन Omega-3 सप्लीमेंट लेने से आंखों की हर समस्या ठीक हो जाएगी, ऐसा कहना सही नहीं है।

NIH की समीक्षा में ड्राई आई यानी आंखों में सूखापन की समस्या पर हुए कई अध्ययनों का जिक्र है। कुछ रिसर्च में Omega-3 सप्लीमेंट से फायदा देखा गया, जबकि एक बड़े क्लिनिकल ट्रायल में सप्लीमेंट लेने वालों और प्लेसिबो लेने वालों के बीच खास अंतर नहीं मिला। इसलिए इस समस्या में Omega-3 की भूमिका को लेकर अभी स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है।

Omega-3 किन चीजों में पाया जाता है?

Omega-3 की जरूरत पूरी करने के लिए सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इसके स्रोत सिर्फ मछली तक सीमित नहीं हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खाने में Omega-3 के विकल्प मौजूद हैं।

मछली और समुद्री खाद्य पदार्थ:

सैल्मन

मैकेरल

सार्डिन

हेरिंग

टूना

शाकाहारी स्रोत:

अलसी के बीज

चिया सीड्स

अखरोट

सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल

कैनोला ऑयल

एडामेमे यानी हरी सोयाबीन

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के मुताबिक, मछली और समुद्री खाद्य पदार्थ EPA और DHA के अच्छे स्रोत हैं, जबकि अलसी, चिया सीड्स और अखरोट जैसी चीजों से ALA मिलता है। जो लोग मछली नहीं खाते, वे डॉक्टर की सलाह से Algal Oil यानी शैवाल से बने Omega-3 सप्लीमेंट के विकल्प पर विचार कर सकते हैं।

रोजाना कितनी मात्रा में Omega-3 लेना चाहिए?

Omega-3 की रोजाना जरूरत उम्र और लिंग के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। NIH के मुताबिक, Omega-3 के लिए ALA की पर्याप्त मात्रा (Adequate Intake) तय की गई है। हालांकि, EPA और DHA के लिए सभी लोगों पर लागू होने वाली कोई अलग रोजाना मात्रा तय नहीं की गई है।

वयस्क पुरुषों के लिए ALA की पर्याप्त मात्रा रोजाना 1.6 ग्राम और महिलाओं के लिए 1.1 ग्राम बताई गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह मात्रा 1.4 ग्राम और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 1.3 ग्राम है। ध्यान रखें कि ये आंकड़े सिर्फ ALA के लिए हैं, कुल Omega-3 या EPA और DHA की मात्रा के लिए नहीं। इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से Omega-3 की मात्रा तय करने के लिए डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेना बेहतर है।

क्या Omega-3 सप्लीमेंट लेना जरूरी है?

अगर आप अपनी डाइट से Omega-3 की जरूरत पूरी कर पा रहे हैं, तो हर किसी के लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी नहीं है। बाजार में फिश ऑयल, क्रिल ऑयल , कॉड लिवर ऑयल और एल्गल ऑयल जैसे कई विकल्प मिलते हैं।

लेकिन सप्लीमेंट खरीदते समय सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि उस पर Omega-3 लिखा है। उसके लेबल पर EPA और DHA की कितनी मात्रा है, यह भी जांचना चाहिए। NIH के मुताबिक, अलग-अलग Omega-3 सप्लीमेंट में इन फैटी एसिड की मात्रा और फॉर्मूलेशन अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए प्रोडक्ट का लेबल ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, सामान्य लोगों को दिल की बीमारी से बचाव के लिए खुद से Omega-3 सप्लीमेंट शुरू करने की सलाह नहीं दी जाती। हाई ट्राइग्लिसराइड्स वाले कुछ मरीजों को डॉक्टर की निगरानी में प्रिस्क्रिप्शन Omega-3 दवा दी जा सकती है।

Omega-3 सप्लीमेंट लेने के नुकसान क्या हैं?

Omega-3 सप्लीमेंट हर किसी के लिए जरूरी या पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं होते। इनका ज्यादा सेवन या कुछ दवाओं के साथ इस्तेमाल परेशानी पैदा कर सकता है।

NIH के मुताबिक, कुछ लोगों को सप्लीमेंट लेने के बाद मुंह से मछली जैसी गंध आना या डकार आना, सीने में जलन, जी मिचलाना, पेट में असहजता, दस्त और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

इसके अलावा, ज्यादा मात्रा में EPA और DHA लेने से खून बहने का जोखिम बढ़ सकता है। जो लोग खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं, उन्हें खास सावधानी रखनी चाहिए। कुछ अध्ययनों में हाई डोज Omega-3 सप्लीमेंट के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन यानी दिल की धड़कन अनियमित होने का जोखिम भी देखा गया है।

इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के Omega-3 सप्लीमेंट शुरू न करें। अगर आप पहले से कोई दवा ले रहे हैं, गर्भवती हैं या आपको दिल से जुड़ी कोई समस्या है, तो सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करें।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, इसे किसी बीमारी के इलाज या डॉक्टर की सलाह का विकल्प न समझें। Omega-3 सप्लीमेंट शुरू करने या उनकी मात्रा बढ़ाने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन से सलाह लें।)

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