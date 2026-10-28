मैं डॉ. सप्तर्षि भट्टाचार्य इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में वरिष्ट सलाहकार हूं और इस लेख के माध्यम से मैं आज जैतून के तेल पर बात करना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर आजकल जैतून के तेल को लेकर काफी चर्चा रहती है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अगर एक चम्मच ऑलिव ऑयल का सेवन रोजाना खाने से पहले किया जाए तो खाने के बाद शुगर स्पाइक का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन क्या यह दावा वास्तव में सही है? क्या डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इस तरीके को अपनाना चाहिए?

खाने से पहले ऑलिव ऑयल पीने से क्या होता है?

हाल ही में चूहों पर एक रिसर्च की गई जिसमें पाया गया कि जिन चूहों को ग्लूकोज देने से 15 मिनट पहले ऑलिव ऑयल दिया गया था उनका ब्लड में शुगर का स्तर उन चूहों की तुलना में कम था जिन्हें ऑलिव ऑयल नहीं दिया गया था। रिसर्च से पता चलता है कि यह प्रभाव सिर्फ ऑलिव ऑयल तक सीमित नहीं हो सकता। भोजन में मौजूद ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत में जाकर अवशोषित होता हैं। फैट पेट से भोजन को आगे बढ़ने की प्रक्रिया यानी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को धीमा कर सकता है। इससे ग्लूकोज धीरे-धीरे ब्लड में पहुंचता है और ब्लड शुगर का स्तर शुरुआती समय में धीरे बढ़ सकता है।

टाइप-2 डायबिटीज वाले छह पुरुषों पर किए गए एक छोटे अध्ययन में भी पाया गया कि आलू खाने से पहले ऑलिव ऑयल पीने से पेट खाली होने की प्रक्रिया और ब्लड शुगर स्पाइक होने में देरी हुई। मेरे मुताबिक इतने छोटे अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि रोजाना ऑलिव ऑयल पीना डायबिटीज के इलाज में प्रभावी है।

ऑलिव ऑयल की कैलोरी रखती है मायने

जैतून का तेल फायदेमंद होता है लेकिन इसमें मौजूद कैलोरी भी मायने रखती है। एक ग्राम फैट से लगभग 9 कैलोरी मिलती हैं। एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल करीब 120 कैलोरी देता है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना दो चम्मच तेल का सेवन करता है तो उसमें लगभग 240 कैलोरी की बढ़ोतरी होती है। अगर कोई भी इंसान अपनी डेली डाइट में बदलाव किए बिना रोजाना तेल पीना शुरु कर दे तो लम्बे समय तक ये प्रयोग बॉडी में कैलोरी की मात्रा को बढ़ा सकता है। ज्यादा कैलोरी का सेवन फैट बढ़ने का कारण होता है। ये फैट पेट और लिवर के आस-पास जमा हो सकता है जिससे फैटी लिवर की दिक्कत हो सकती है। बॉडी में अतिरिक्त फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में शरीर के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना मुश्किल हो सकता है। खाने के बाद शुगर स्पाइक को कुछ हद तक रोकने के लिए जैतून के तेल का सेवन डायबिटीज कंट्रोल करने का सही तरीका नहीं है।

क्या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ज्यादा फायदेमंद है?

ऑलिव ऑयल में मुख्य रूप से मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। जब मक्खन या घी जैसे सैचुरेटेड फैट की जगह सीमित मात्रा में अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल किया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार हो सकता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बिना रिफाइनिंग की प्रक्रिया के तैयार किया जाता है। इसमें पॉलीफेनॉल नामक यौगिक अधिक मात्रा में मौजूद हो सकते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसके विपरीत, रिफाइंड ऑलिव ऑयल में इन यौगिकों की मात्रा कम हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेने वाले समूह में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हृदय रोग से मृत्यु के जोखिम में लगभग 30 प्रतिशत कमी देखी गई। मेडिटेरेनियन डाइट में सब्जियां, फलियां, मेवे और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी शामिल होते हैं।

क्या ऑलिव ऑयल से वजन घट सकता है?

ऑलिव ऑयल को वजन घटाने का कोई जादुई उपाय नहीं माना जा सकता। इसमें मौजूद फैट पेट भरा होने का एहसास दे सकता है, लेकिन इसे वेट लॉस के लिए अहम टूल्स नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका सेवन कैलोरी इनटेक को कंट्रोल नहीं कर सकता। रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों ने ऑलिव ऑयल का सेवन किया उनमें GLP-1 हार्मोन के स्राव में बढ़ोतरी हुई।

ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए क्या करें?

एक डॉक्टर होने के नाते मैं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए मरीजों को संतुलित डाइट, नियमित शारीरिक गतिविधि और वजन को कंट्रोल रखने की सलाह दूंगा। भारतीय खानपान में सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और उचित मात्रा में प्रोटीन शामिल करना उपयोगी साबित होता है।

डिस्क्लेमर:ऑलिव ऑयल एक संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भोजन से पहले इसे पीना ब्लड शुगर कंट्रोल करने का प्रमाणित इलाज नहीं है। डायबिटीज मरीज ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए डॉक्टर की सलाह लें।