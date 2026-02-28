शाकाहारी डाइट में प्रोटीन का जिक्र होते ही सबसे पहला नाम दाल का आता है। दाल का सेवन हम चावल के साथ, सूप के रूप में और खिचड़ी बनाकर करते हैं। दाल भारतीय थाली का अहम हिस्सा ही नहीं, बल्कि पोषण का एक बेहतरीन स्रोत भी है। प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट और कई जरूरी विटामिन-मिनरल्स से भरपूर दाल शाकाहारी लोगों के लिए खासतौर पर प्रोटीन का मुख्य स्रोत मानी जाती है। यह न केवल मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, बल्कि पाचन सुधारने, दिल की सेहत को सपोर्ट करने और ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में भी मददगार होती है। अलग-अलग दालों की पोषण प्रोफाइल थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी शरीर को हेल्दी रखती है और बेस्ट आहार हैं।

एक कटोरी दाल में लगभग उतना ही प्रोटीन होता है जितना एक बड़े अंडे में। WHO के अनुसार, दालों का नियमित सेवन हृदय रोग, कैंसर और टाइप-2 डायबिटीज जैसी गैर-संचारी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। दालों में मौजूद हाई फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है। WHO की ‘Healthy Diet’ गाइडलाइन्स में दालों को शामिल किया गया है क्योंकि इनमें फैट बहुत कम होता है और प्रोटीन-फाइबर ज्यादा होता है। इनका सेवन करने से पेट लम्बे समय तक भरा रहता है। आप जानते हैं कि सिर्फ एक कटोरी दाल आपकी दैनिक पोषण संबंधी जरूरतों को कैसे पूरा करती है। आइए जानते हैं कि एक कटोरी दाल की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल क्या है।

मूंग दाल (पीली)

यह पचाने में सबसे हल्की होती है और बीमारी के बाद रिकवरी के लिए बेस्ट मानी जाती है।

पोषक तत्व मात्रा (प्रति 100g पकी हुई) कैलोरी 105 kcal प्रोटीन 7.0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 19 ग्राम फाइबर 5.0 ग्राम फैट 0.4 ग्राम

अरहर/तुअर दाल

यह भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दाल है। यह आयरन और फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत है।

पोषक तत्व मात्रा (प्रति 100g पकी हुई) कैलोरी 120 kcal प्रोटीन 6.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 21 ग्राम फाइबर 5.5 ग्राम फैट 0.6 ग्राम

मसूर दाल (लाल)

हृदय स्वास्थ्य और त्वचा के लिए इसे बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक होते हैं।

पोषक तत्व मात्रा (प्रति 100g पकी हुई) कैलोरी 116 kcal प्रोटीन 9.0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम फाइबर 8.0 ग्राम फैट 0.4 ग्राम

चना दाल

इसका ‘ग्लाइसेमिक इंडेक्स’ बहुत कम होता है, इसलिए यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतरीन है।

पोषक तत्व मात्रा (प्रति 100g पकी हुई) कैलोरी 160 kcal प्रोटीन 8.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 25 ग्राम फाइबर 7.0 ग्राम फैट 2.0 ग्राम

उड़द दाल (काली)

इसमें फाइबर और कैल्शियम की मात्रा अन्य दालों से अधिक होती है, जो हड्डियों के लिए फायदेमंद है।

पोषक तत्व मात्रा (प्रति 100g पकी हुई) कैलोरी 130 kcal प्रोटीन 7.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 22 ग्राम फाइबर 6.5 ग्राम फैट 0.5 ग्राम

