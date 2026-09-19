18 से 20 साल की उम्र में कॉलेज, पढ़ाई, नौकरी की शुरुआत और बदलती दिनचर्या के कारण नींद, खान-पान और शारीरिक गतिविधि प्रभावित हो सकती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के अनुसार कम शारीरिक गतिविधि, ज्यादा नमक वाला अनहेल्दी खान-पान, बढ़ता वजन, तनाव, तंबाकू का सेवन और अत्यधिक शराब जैसे फैक्टर हाई BP के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। लंबे समय तक अनियंत्रित BP रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और आगे चलकर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और किडनी से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। इसलिए 18 की उम्र के बाद BP को सिर्फ बुजुर्गों की समस्या समझकर नजरअंदाज न करें।

समय-समय पर BP चेक करना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित शारीरिक गतिविधि करना, संतुलित भोजन लेना और नमक की मात्रा पर ध्यान देना दिल की सेहत के लिए मददगार हो सकता है। AHA भी युवावस्था में ही हार्ट हेल्थ से जुड़े जोखिमों पर ध्यान देने की सलाह देता है।

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अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के अनुसार 120/80 mmHg से कम BP सामान्य माना जाता है। इसमें ऊपर का नंबर सिस्टोलिक BP होता है, यानी जब दिल धड़कते समय खून को पंप करता है तब धमनियों पर पड़ने वाला दबाव। वहीं नीचे का नंबर डायस्टोलिक BP होता है, जो दिल की धड़कनों के बीच आराम करने के दौरान दबाव बताता है।

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अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक BP की रेंज को ऐसे समझें:

120/80 mmHg से कम: सामान्य ब्लड प्रेशर
ऊपर का BP 120–129 mmHg और नीचे का BP 80 mmHg से कम: बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर
ऊपर का BP 130–139 mmHg या नीचे का BP 80–89 mmHg: स्टेज-1 हाई ब्लड प्रेशर
ऊपर का BP 140 mmHg या उससे अधिक या नीचे का BP 90 mmHg या उससे अधिक: स्टेज-2 हाई ब्लड प्रेशर
ऊपर का BP 180 mmHg से अधिक और/या नीचे का BP 120 mmHg से अधिक: गंभीर रूप से बढ़ा हुआ BP; ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए, खासकर अगर सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, कमजोरी, सुन्नपन, नजर में बदलाव या बोलने में दिक्कत जैसे लक्षण हों।

AHA के अनुसार 18 साल की उम्र का ब्लड प्रेशर चार्ट

श्रेणी (Category)सिस्टोलिक (Systolic – ऊपर का BP)डायस्टोलिक (Diastolic – नीचे का BP)मेडिकल स्थिति
लो बीपी (Low BP)90 mmHg से कम60 mmHg से कमसुस्ती, चक्कर आना
सामान्य (Normal)120 mmHg से कम80 mmHg से कमपरफेक्ट और स्वस्थ
एलिवेटेड (Elevated)120 – 129 mmHg80 mmHg से कमसतर्क होने की जरूरत
हाई बीपी (Stage 1)130 – 139 mmHg80 – 89 mmHgशुरुआती हाइपरटेंशन
हाई बीपी (Stage 2)140 mmHg या अधिक90 mmHg या अधिकडॉक्टर से तुरंत परामर्श लें
इमरजेंसी (Crisis)180 mmHg से अधिक120 mmHg से अधिकइमरजेंसी मेडिकल केयर

18 साल की उम्र के लिए High BP की रेंज का चार्ट

स्थिति / स्टेज (BP Category)ऊपर का BP (Systolic mmHg)नीचे का BP (Diastolic mmHg)स्थिति का मतलब और सलाह
सामान्य (Normal)120 से कम80 से कमबिल्कुल स्वस्थ स्थिति
बढ़ा हुआ (Elevated)120 – 12980 से कमचेतावनी! लाइफस्टाइल में सुधार करें
हाई बीपी: स्टेज 1 (Stage 1)130 – 13980 – 89शुरुआती हाई बीपी, डॉक्टर से सलाह लें
हाई बीपी: स्टेज 2 (Stage 2)140 या अधिक90 या अधिकगंभीर हाई बीपी, इलाज की जरूरत
इमरजेंसी (Hypertensive Crisis)180 से अधिक120 से अधिकमेडिकल इमरजेंसी! तुरंत अस्पताल जाएं

उम्र के मुताबिक कितना होना चाहिए हाई बीपी, देखिए चार्ट

आयुन्यूनतम (सिस्टोलिक/डायस्टोलिक)
Minimum (Systolic/Diastolic)		सामान्य (सिस्टोलिक / डायस्टोलिक)
Normal (Systolic/Diastolic)		अधिकतम
(सिस्टोलिक डायस्टोलिक)
Maximum (Systolic/Diastolic)
1 से 12 महीने75/5090/60100/75
1 से 5 साल80/5595/65110/79
6 से 13 साल90/60105/70115/80
14 से 19 साल105/73117/77120/81
20 से 24 साल108/75120/79132/83
25 से 29 साल109/76121/80133/84
30 से 34 वर्ष110/77122/81134/85
35 से 39 वर्ष111/78123/82135/86
40 से 44 वर्ष112/79125/83137/87
45 से 49 वर्ष115/80127/84139/88
50 से 54 वर्ष116/81129/85142/89
55 से 59 वर्ष118/82131/86144/90
60 से 64 वर्ष121/83134/87147/91

बीपी मापने के सही नियम

समय का ध्यान रखें और इन चीजों से बचें

बीपी नापने से 30 मिनट पहले कैफीन से भरपूर फूड जैसे चाय और कॉफी का सेवन नहीं करें। धूम्रपान या एक्सरसाइज नहीं करें वरना बीपी की रीडिंग बढ़ी हुई आ सकती है। स्टीक जानकारी के लिए बीपी नापने से पहले इन चीजों से परहेज करें।

सही मुद्रा में बैठें

बीपी की सही रीडिंग मापने के लिए कुर्सी पर पीठ टिकाकर सीधा बैठें, पैर जमीन पर सपाट रखें और हाथ को Heart level पर टिकाएं।

मॉनिटर का चुनाव सही करें

कलाई (Wrist) वाले मॉनिटर के बजाय डिजिटल अपर-आर्म कफ (Upper-Arm Cuff) का इस्तेमाल करें, यह सबसे सटीक रीडिंग देता है।

कब डॉक्टर के पास जाएं

लगातार 2 से 3 बार अलग-अलग दिनों में रीडिंग 130/80 mmHg से ज्यादा या 90/60 mmHg से कम आए तो डॉक्टर से संपर्क करें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। ब्लड प्रेशर की एक रीडिंग के आधार पर हाई या लो BP का निदान नहीं किया जा सकता। सही जांच के लिए उचित तरीके से कई बार BP मापना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। यदि BP बहुत ज्यादा या बहुत कम आ रहा है, या सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, कमजोरी, सुन्नपन या नजर में बदलाव जैसे गंभीर लक्षण हों, तो तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें।