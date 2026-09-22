जब भी हम रूटीन हेल्थ चेकअप या किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) करवाते हैं, तो रिपोर्ट में ‘क्रिएटिनिन’ और ‘ब्लड यूरिया’ जैसे नाम सबसे पहले नजर आते हैं। लेकिन अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि इन दोनों का कौन-सा लेवल नॉर्मल है और किस लेवल पर किडनी के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। नेफ्रोलॉजिस्ट के अनुसार, शरीर में क्रिएटिनिन का थोड़ा सा भी बढ़ना किडनी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस में गड़बड़ी का शुरुआती संकेत हो सकता है। खराब डाइट, डायबिटीज और हाई बीपी के कारण आज किडनी से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। किडनी कितनी सही तरीके से काम कर रही है, इसका पता लगाने के लिए यूरिया और क्रिएटिनिन का टेस्ट सबसे बुनियादी जरिया है। हालांकि, रिपोर्ट में आंकड़े थोड़ा ऊपर-नीचे होते ही लोग घबरा जाते हैं।

एशियन हॉस्पिटल में किडनी डिजीजेज एंड ट्रांसप्लांट मेडिसिन, डायरेक्टर एवं हेड, डॉ. सागर गुप्ता ने जनसत्ता को बताया सीरम क्रिएटिनिन एक ब्लड टेस्ट है, जिसका इस्तेमाल किडनी की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। क्रिएटिनिन शरीर की मांसपेशियों में होने वाली सामान्य प्रक्रिया का एक अपशिष्ट पदार्थ है, जिसे किडनी खून से फिल्टर करके पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। जब किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम होती है, तो खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ सकता है।

हर व्यक्ति में क्रिएटिनिन की सामान्य रेंज क्या एक जैसी होती है?

हर व्यक्ति में क्रिएटिनिन की सामान्य रेंज क्या एक जैसी नहीं होती। क्रिएटिनिन का स्तर व्यक्ति की उम्र, शरीर के आकार और खासकर मांसपेशियों की मात्रा पर निर्भर करता है। कम मसल मास वाले बुजुर्ग व्यक्ति में क्रिएटिनिन 0.6–0.7 mg/dL हो सकता है, जबकि ज्यादा मसल मास वाले व्यक्ति में इससे अधिक क्रिएटिनिन भी सामान्य हो सकता है। इसलिए सिर्फ क्रिएटिनिन की एक संख्या देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि किडनी कितनी अच्छी या खराब काम कर रही है।

क्रिएटिनिन कितना बढ़ने पर चिंता करनी चाहिए?

डॉक्टर सागर ने बताया आम तौर पर सीरम क्रिएटिनिन की रेंज लगभग 0.6 से 1.2 mg/dL मानी जाती है, लेकिन इसकी व्याख्या व्यक्ति की उम्र, मसल मास और अन्य स्थितियों के आधार पर की जाती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट में क्रिएटिनिन 2 या 2.5 mg/dL है, तो केवल इस संख्या से किडनी की स्थिति या बीमारी की स्टेज तय नहीं की जा सकती। इसके लिए eGFR समेत अन्य जांचों को देखा जाता है।

किडनी की बीमारी की स्टेज कैसे पता चलती है?

किडनी की कार्यक्षमता को समझने के लिए eGFR (estimated glomerular filtration rate) महत्वपूर्ण जांच है। डॉक्टर ने बातचीत में किडनी की बीमारी को पांच स्टेज में समझाया है। सामान्य तौर पर eGFR जितना कम होता है, किडनी की फिल्टर करने की क्षमता उतनी कम मानी जाती है। एडवांस्ड किडनी डिजीज में eGFR बहुत कम हो सकता है और स्टेज 5 में यह 15 mL/min/1.73 m² से नीचे होता है। डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत केवल किसी एक क्रिएटिनिन वैल्यू से तय नहीं होती, बल्कि मरीज के लक्षण, eGFR और पूरी क्लिनिकल स्थिति देखकर निर्णय लिया जाता है।

क्रिएटिनिन बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं?

क्रिएटिनिन बढ़ने का एक प्रमुख कारण किडनी की कार्यक्षमता में कमी होना है। यह समस्या अचानक होने वाली एक्यूट किडनी इंजरी या लंबे समय से चली आ रही क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण हो सकती है। हालांकि, कुछ दवाओं, शरीर में पानी की कमी और अन्य परिस्थितियों में भी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए बढ़ी हुई क्रिएटिनिन रिपोर्ट का कारण डॉक्टर से समझना जरूरी है।

डायबिटीज और हाई BP किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं

डॉक्टर के अनुसार क्रॉनिक किडनी डिजीज के प्रमुख कारणों में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर शामिल हैं। इसके अलावा बार-बार होने वाले संक्रमण, किडनी स्टोन, कुछ आनुवंशिक कारण और किडनी की अंदरूनी सूजन जैसी समस्याएं भी किडनी को प्रभावित कर सकती हैं।

लंबे समय तक पेनकिलर लेना भी नुकसानदायक हो सकता है

कुछ दर्द निवारक दवाओं का लंबे समय तक और बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर ने NSAIDs समूह की दवाओं, जैसे इबुप्रोफेन, डिक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक और निमेसुलाइड जैसी दवाएं किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन दवाओं का अनियंत्रित या लंबे समय तक इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

Telmisartan जैसी BP की दवा किडनी पर क्या असर डालती है?

डॉक्टर ने बताया कि Telmisartan हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है और कुछ मरीजों में यह किडनी की सुरक्षा में भी मदद कर सकती है, खासकर जब पेशाब में प्रोटीन की समस्या हो। हालांकि, अगर मरीज को तेज डायरिया, उल्टी, बुखार या शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाए, तो कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर इस दवा को अस्थायी रूप से रोकने की सलाह दे सकते हैं। इसे खुद से बंद या शुरू नहीं करना चाहिए।

क्रिएटिनिन बढ़ने पर हमेशा लक्षण दिखाई नहीं देते

किडनी की बीमारी की शुरुआत में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखता। इसी वजह से कई लोगों को किडनी की समस्या का पता तब चलता है, जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। एडवांस्ड स्टेज में अत्यधिक थकान, चेहरे या हाथ-पैरों में सूजन, पेशाब की मात्रा कम होना और सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

गंभीर किडनी बीमारी में भूख और उल्टी की समस्या हो सकती है

किडनी की कार्यक्षमता बहुत कम होने पर भूख कम लगना, खाने के बाद उल्टी या मतली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बहुत गंभीर और बिना इलाज वाली स्थिति में शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के जमा होने से दिमाग पर भी असर पड़ सकता है और भ्रम, दौरे या बेहोशी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों बढ़ें तो क्या समझें?

यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों किडनी की कार्यक्षमता का आकलन करने में मदद करने वाले महत्वपूर्ण ब्लड मार्कर हैं। एडवांस्ड किडनी डिजीज में दोनों का स्तर बढ़ सकता है। हालांकि, यूरिया केवल किडनी की वजह से ही नहीं बढ़ता; डाइट, शरीर में पानी की कमी और दूसरी परिस्थितियां भी इसके स्तर को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए दोनों रिपोर्ट को मरीज की पूरी स्थिति के साथ समझना चाहिए।

यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने पर कौन सी जांच कराएं?

अगर रिपोर्ट में यूरिया या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है, तो इसका कारण पता लगाने के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट कुछ जांच करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर के मुताबिक आप eGFR, यूरिन टेस्ट, यूरिन में प्रोटीन की जांच, अल्ट्रासाउंड और अन्य टेस्ट करा सकते हैं।

यूरिन का रंग बदलना कब हो सकता है संकेत?

यूरिन का रंग बदलना सीधे तौर पर क्रॉनिक किडनी डिजीज का संकेत नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर पेशाब लाल या कोला रंग का दिखाई दे या उसमें लगातार ज्यादा झाग बनें, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लाल या कोला रंग का पेशाब यूरिन में खून आने से जुड़ा हो सकता है, जबकि लगातार झागदार पेशाब यूरिन में प्रोटीन आने का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए वजन को नियंत्रित रखना, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल में रखना, पर्याप्त शारीरिक गतिविधि करना और संतुलित खानपान अपनाना जरूरी है। डॉक्टर ने नियमित स्वास्थ्य जांच कराने पर भी जोर दिया, ताकि किसी समस्या का शुरुआती स्तर पर पता लगाया जा सके।

शहरी लाइफस्टाइल में इन बातों का रखें ध्यान

डॉक्टर के अनुसार आजकल तनाव, अनहेल्दी और ज्यादा नमक वाला भोजन, कम पानी पीना और शारीरिक गतिविधि की कमी जैसी आदतें स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं। खासकर एयर-कंडीशंड माहौल में रहने के कारण कई लोग प्यास कम महसूस करते हैं और पानी कम पीते हैं। इसलिए अपनी पानी पीने की आदत पर ध्यान देना जरूरी है।

किडनी की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी बात

किडनी की बीमारी लंबे समय तक बिना स्पष्ट लक्षणों के रह सकती है। इसलिए केवल लक्षणों का इंतजार करने के बजाय ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और जरूरत के अनुसार किडनी से जुड़ी जांच कराते रहना महत्वपूर्ण है। अगर क्रिएटिनिन, यूरिया या यूरिन टेस्ट में कोई असामान्यता आती है, तो रिपोर्ट को खुद से समझने या दवा बदलने के बजाय योग्य डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

डिस्क्लेमर : यह लेख केवल स्वास्थ्य जागरूकता और नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा दी गई सामान्य जानकारी पर आधारित है। क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया का सामान्य स्तर व्यक्ति की उम्र, लिंग (Gender) और मांसपेशियों के द्रव्यमान के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। अपनी रिपोर्ट के सटीक विश्लेषण या इलाज के लिए किसी प्रमाणित नेफ्रोलॉजिस्ट से ही परामर्श लें।