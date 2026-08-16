क्या आपकी नींद भी रात में बार-बार पेशाब जाने की वजह से टूट जाती है? मेडिकल भाषा में रात में बार-बार पेशाब आने की इस समस्या को नोक्टूरिया (Nocturia) कहा जाता है। यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है या फिर आपकी गलत डाइट और लाइफस्टाइल का नतीजा। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, पर्याप्त पानी पीने और सही खानपान से इस स्थिति में काफी सुधार लाया जा सकता है। भारतीय योग गुरु, लेखक, शोधकर्ता और टीवी पर्सनालिटी डॉक्टर हंसा योगेंद्र (Hansa Yogendra) के मुताबिक रात में ज्यादा पेशाब आने की परेशानी में लगभग 90 प्रतिशत मामलों में ये परेशानी लाइफस्टाइल और खानपान में बदलाव की वजह से होती है।

रात में बार-बार पेशाब के लिए उठने की वजह से नींद बार-बार टूटती है और लंबे समय तक समस्या रहने पर थकान और दिनभर सुस्ती महसूस हो सकती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, इसलिए केवल डाइट में बदलाव को इसका इलाज नहीं माना जा सकता।

आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया कुछ ऐसे फल भी हैं जिनमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो ब्लैडर (मूत्राशय) की सेहत को दुरुस्त रखने में मदद कर सकते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि बार-बार पेशाब आने की समस्या क्यों होती है और इस परेशानी को कंट्रोल करने में कौन-कौन से फ्रूट्स मदद कर सकते हैं।

रात में बार-बार पेशाब आने के क्या कारण हो सकते हैं?

नोक्टूरिया के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में रात के समय शरीर जरूरत से ज्यादा यूरिन बनाता है, जिसे नॉक्टर्नल पॉली यूरिया कहा जाता है। वहीं, ओवरएक्टिव ब्लैडर में थोड़ी मात्रा में यूरिन जमा होने पर भी पेशाब की तेज इच्छा हो सकती है। पुरुषों में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (BPH) यानी प्रोस्टेट बढ़ना भी इसका एक सामान्य कारण है। डायबिटीज, शाम के समय ज्यादा तरल पदार्थ लेना और कुछ दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम भी रात में बार-बार पेशाब आने की वजह बन सकती हैं।

कौन-कौन से ऐसे फल हैं जो पेशाब की समस्या का इलाज कर सकते हैं?

केला खाएं

केला कम एसिड वाला फल है और इसमें फाइबर के साथ पोटैशियम भी पाया जाता है। इसे सुबह या दोपहर के भोजन के साथ सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। हालांकि, किडनी की बीमारी वाले लोगों को पोटैशियम की मात्रा को लेकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के मुताबिक शरीर में पोटैशियम और मैग्नीशियम का स्तर कम होने पर मांसपेशियों और मूत्राशय (Bladder) के नियंत्रण पर असर पड़ता है।

नाशपाती का करें सेवन

पकी हुई नाशपाती फाइबर का अच्छा स्रोत है और आमतौर पर ब्लैडर के लिए अपेक्षाकृत कम उत्तेजक फल मानी जाती है। इसे मिड-मॉर्निंग या लंच के आसपास लिया जा सकता है। डायबिटीज वाले लोगों को इसकी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। ICA और American Urological Association (AUA) द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, खट्टे फल जैसे संतरा, अंगूर, नींबू मूत्राशय की दीवारों में जलन (irritation) पैदा करते हैं, जिससे ब्लैडर बार-बार सिकुड़ता है और रात में बार-बार पेशाब महसूस होता है। नाशपाती को आधिकारिक तौर पर Bladder-Friendly फल माना गया है।

ब्लूबेरी खाएं

ब्लूबेरी में पॉलीफेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में दिन के समय लिया जा सकता है। हालांकि, ब्लूबेरी को नॉक्ट्यूरिया का इलाज मानने के बजाय संतुलित डाइट का हिस्सा समझना बेहतर है।

पपीता है बेहतरीन फल

पपीता फाइबर से भरपूर फल है और इसमें पाचन से जुड़े एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसे मिड-डे या दोपहर के शुरुआती समय में लिया जा सकता है। सामान्य मात्रा में पपीता अधिकांश लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।

तरबूज

तरबूज में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए अगर आपको रात में बार-बार पेशाब आता है तो इसे शाम या सोने से ठीक पहले खाने से बचना बेहतर है। इसे दिन के समय सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। तरबूज को रात में खाने से कुल फ्लूइड लोड बढ़ सकता है और कुछ लोगों में रात में पेशाब बढ़ सकता है।

सेब

सेब फाइबर वाला फल है और आमतौर पर आसानी से सहन किया जाता है। इसे दिन के समय लिया जा सकता है। डायबिटीज या ब्लड शुगर की समस्या वाले लोग पोर्शन का ध्यान रखें। सेब को दही, नट्स जैसे प्रोटीन या फैट वाले खाद्य पदार्थों के साथ लेना भोजन के ग्लूकोज प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है।

कौन से फल और चीजें कम करें?

अगर किसी व्यक्ति को ब्लैडर की संवेदनशीलता है तो संतरा, ग्रेपफ्रूट, नींबू जैसे सिट्रस फ्रूट्स कुछ लोगों में ब्लैडर इर्रिटेशन बढ़ा सकते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति में ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। क्रैनबेरी जूस को अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ से जोड़ा जाता है, लेकिन यह एसिडिक होता है और कुछ लोगों में ब्लैडर संबंधी लक्षण बढ़ा सकता है। इसी तरह शाम के समय बहुत अधिक पानी वाले फल, जैसे तरबूज, लेने से बचना बेहतर है।

फल खाने का सही समय क्या है?

फलों का चुनाव मुख्य रूप से ब्लैडर की संवेदनशीलता, कुल तरल सेवन और ब्लड शुगर को ध्यान में रखकर करना चाहिए। कुछ लोगों में खट्टे या एसिडिक खाद्य पदार्थ ब्लैडर की जलन और पेशाब की इमरजेंसी को बढ़ा सकते हैं। वहीं, डायबिटीज वाले लोगों में बहुत अधिक शुगर वाले खाद्य पदार्थ ब्लड ग्लूकोज बढ़ा सकते हैं, जिससे ज्यादा पेशाब आने की समस्या बढ़ सकती है।अगर आपको रात में बार-बार पेशाब आता है तो फलों को सुबह, मिड-मॉर्निंग या दोपहर में खाना बेहतर हो सकता है। खासतौर पर पानी की मात्रा अधिक वाले फलों को सोने के दौरान खाने से बचें। रात में कुल तरल पदार्थ का सेवन भी जरूरत से ज्यादा न करें।

पोर्शन का रखें ध्यान

फल हेल्दी हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाना जरूरी नहीं है। सामान्य तौर पर एक बार में एक छोटा फल या कटे हुए फल की सीमित मात्रा पर्याप्त हो सकती है। डायबिटीज वाले लोगों को अपने कुल कार्बोहाइड्रेट और ब्लड शुगर के अनुसार पोर्शन तय करना चाहिए।

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?

अगर आपको लगातार रात में दो या उससे ज्यादा बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, समस्या नई शुरू हुई है या इसके साथ बहुत ज्यादा प्यास, पेशाब में जलन या दर्द, पेशाब में खून, पैरों में सूजन, पेशाब की धार कमजोर होना या अचानक पेशाब रुक जाना जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। नोक्टूरिया के पीछे डायबिटीज, प्रोस्टेट की समस्या, ओवरएक्टिव ब्लैडर या अन्य मेडिकल कारण हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर : यह लेख केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षणिक जानकारी के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। रात में बार-बार पेशाब आने (नोक्टूरिया) के पीछे डायबिटीज, प्रोस्टेट वृद्धि, या किडनी से जुड़ी कई चिकित्सकीय वजहें हो सकती हैं। किसी भी फल, डाइट या घरेलू उपाय को डॉक्टरी इलाज का विकल्प न मानें। अपनी दिनचर्या में बदलाव करने या इलाज शुरू करने से पहले हमेशा यूरोलॉजिस्ट (Urologist) से सलाह लें।