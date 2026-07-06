इंटरनेट पर इन दिनों प्यार के इजहार का एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ना तो पीछे खूबसूरत वादियां हैं और ना ही कोई शांत सन्नाटा, इसके बावजूद यह प्रपोजल सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत रहा है। दरअसल, न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर जो जमीन से करीब 1454 फीट की ऊंचाई पर है, एक साहसी रूसी जोड़े एंजेला निकोलाउ (Angela Nikolau) और इवान बिरकुस (Ivan Beerkus) ने हमेशा के लिए एक-दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। आसमान को छूती इस ऊंचाई पर जब लड़के ने घुटने टेककर अपनी पार्टनर को प्रपोज किया, तो इसे देख लोग हैरान रह गए। लेकिन इस रोमांटिक घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए ऐसी ही ऐतिहासिक या यादगार जगहों को क्यों चुनते हैं? आइए समझते हैं कि जोड़े ने इतनी ऊंचाई से अपने प्यार का इजहार एक खास संदेश के साथ किया उसका दिलचस्प मनोविज्ञान क्या है।

प्रपोजल का खास तरीका

विश्व शांति के संदेश के साथ शुरू हुआ यह सफर जिंदगी भर के हमसफर बनने तक जा पहुंचा। इमारत के शिखर पर बैनर फहराने के बाद इवान ने घुटनों के बल बैठकर एंजेला को प्रपोज किया और एंजेला ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी। आसमान को छूती इस ऊंचाई पर प्यार का इजहार करना बेहद खतरनाक और किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा जरूर था। यह जोड़ा बिना किसी अनुमति के 103वीं मंजिल के मेंटेनेंस हैच के जरिए बिल्डिंग के सबसे ऊपरी प्रतिबंधित नुकीले शिखर तक चढ़ गया था। लगभग 10 मिनट तक वहां रहने के बाद, कपल जैसे ही नीचे उतरा, न्यूयॉर्क पुलिस (NYPD) ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन पर ट्रेस्पासिंग और रेकलेस एंडेंजर्मेंट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्यार का इज़हार करने के लिए क्या सिर्फ दिल की बात कहना काफी है, या अब इसके लिए दुनिया की सबसे ऊंची और मशहूर जगह भी चाहिए?

आखिर एंपायर स्टेट बिल्डिंग ही क्यों?

न्यूयॉर्क की यह प्रतिष्ठित इमारत सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि रोमांटिक इतिहास के लिए भी जानी जाती है। कई हॉलीवुड फिल्मों में इसे प्रेम और मिलन की प्रतीक जगह के तौर पर दिखाया गया है। यही वजह है कि दुनिया भर के प्रेमी इसे अपने रिश्ते की सबसे खूबसूरत याद बनाने की जगह मानते हैं। एंपायर स्टेट बिल्डिंग पर प्रपोज करना कोई नई बात नहीं है। यहां हर साल कई प्रेमी अपने रिश्ते को नई पहचान देते हैं। प्रपोज के लिए इस जगह के चुनाव की बढ़ती मांग को देखकर इमारत के प्रबंधन ने 2021 में Happily Ever Empire नाम से एक आधिकारिक Proposal Package शुरू किया। इसमें कपल को 86वीं मंजिल के ऑब्जर्वेशन डेक पर एक मुकर्रर और पर्सनल जगह पर प्रपोज करने की सुविधा दी जाती है। इमारत खुद को The World’s Most Romantic Building के रूप में प्रमोट करती है। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस कपल ने तयशुदा ऑब्जर्वेशन डेक नहीं, बल्कि इमारत के प्रतिबंधित टावर पर चढ़कर प्रपोज किया, जिसने इसे दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। हालांकि इस स्टंट के बाद दोनों को गिरफ्तार भी किया गया।

दुनिया के मशहूर प्रपोजल स्पॉट

एंपायर स्टेट बिल्डिंग अकेली ऐसी जगह नहीं है जहां प्रेमी जोड़े अपने प्यार का इजहार करते हैं, इसके अलावा भी दुनियां में कई ऐसे ठिकाने हैं जहां कपल्स घुटने टेककर अपनी प्रेमिका के साथ जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते हैं। इन खास जगहों में पेरिस का एफिल टॉवर, इटली का वेनिस, ग्रीस का सेंटोरिनी, लंदन का टॉवर ब्रिज और दुबई का बुर्ज खलीफा भी शामिल है जिसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रपोजल डेस्टिनेशन में गिना जाता हैं।इन जगहों पर हर साल हजारों लोग अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज करते हैं।

ऊंचाई से प्रपोज करने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है?

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जब इंसान किसी बहुत ऊंची या एड्रेनालाईन (Adrenaline) बढ़ाने वाली जगह पर होता है, तो उसका दिल तेजी से धड़कता है और दिमाग में ‘डोपामाइन’ व ‘एंडोर्फिन’ जैसे हैप्पी हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। एड्रेनालाईन हमारे शरीर में बनने वाला एक बेहद जरूरी हार्मोन (Hormone) और न्यूरोट्रांसमीटर है जो एड्रेनल ग्रंथियों द्वारा ब्लडस्ट्रीम में छोड़ा जाता है। इसे शरीर का इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है।

जब भी आप किसी अचानक आए खतरे, डर, तनाव या बेहद रोमांचक स्थिति का सामना करते हैं, तो आपका दिमाग एड्रेनल ग्रंथि को तुरंत एड्रेनालाईन रिलीज करने का सिग्नल भेजता है। खबर को समझने के लिए इस हॉर्मोन के बारे में इतनी ही जानकारी जरूरी है। इसे मनोविज्ञान में ‘मिस एट्रिब्यूशन ऑफ अराउजल’ (Misattribution of Arousal) कहते हैं। यानी ऊंचाई के डर से बढ़ी हुई दिल की धड़कन को दिमाग अक्सर ‘प्यार की गहराई’ और ‘रोमांच’ समझ लेता है, जिससे वह पल जीवनभर के लिए एक अमिट याद (Memory Anchor) बन जाता है।

रूफटॉपिंग और सोशल मीडिया प्रेशर

एंजेला और इवान दुनिया के मशहूर रूफटॉपर्स है जो बिना किसी सुरक्षा के ऊंची इमारतों पर चढ़े। सवाल ये उठता है कि क्या सोशल मीडिया के दौर में कुछ नया करने की चाहत या फिर लाइक्स का दबाव ने जोड़ों को इस तरह प्यार का इजहार करने पर मजबूत किया। फोर्टिस हेल्थकेयर में अदायु माइंडफुलनेस हॉस्पिटल में सलाहकार मनोचिकित्सक डॉ. नेहा अग्रवाल ने बताया आज के दौर में प्रपोजल प्यार जताने से ज्यादा सोशल मीडिया पर यादगार कंटेंट बनाने का जरिया बनता जा रहा हैं। एक्सपर्ट ने बताया आज के समय में लोग रूटीन से हटकर कुछ अलग और अनोखा करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वे ऐसा काम करें जो पहले किसी ने न किया हो।

इस कपल के मामले में दोनों पहले से ही एडवेंचर और रिस्क लेने वाले प्रोफेशन से जुड़े थे, इसलिए यह उनके व्यक्तित्व का भी हिस्सा हो सकता है।

क्या इतनी जोखिम लेकर प्रपोज करना रिश्ते की मजबूती दिखाने की कोशिश हो सकती है?

कई लोग हाई-रिस्क एक्टिविटी के जरिए अपनी कमिटमेंट दिखाना चाहते हैं। उनके मन में यह भावना हो सकती है कि हम एक-दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ में जोखिम उठाना उनके लिए रिश्ते के भरोसे और साथ का प्रतीक बन जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक आज सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बड़ा है। पहले प्यार एक निजी एहसास था, लेकिन अब उसे सार्वजनिक रूप से दिखाने का चलन बढ़ गया है। लोग चाहते हैं कि उनका प्रपोजल सिर्फ पार्टनर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया देखे। अगर उद्देश्य सिर्फ प्रपोज करना होता, तो इसे निजी तरीके से भी किया जा सकता था।

विशेषज्ञों का मानना है कि आज के डिजिटल युग में केवल प्यार का इजहार करना काफी नहीं रह गया है, बल्कि उसे सोशल मीडिया पर ‘वायरल’ और ‘अनोखा’ दिखाना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। एंजेला और इवान जैसे ‘रूफटॉपर्स’ अक्सर रील्स और व्यूज के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। यह प्रपोजल भले ही फिल्मी लगे, लेकिन सुरक्षा नियमों को तोड़कर पुलिस की हिरासत में पहुंचना यह दिखाता है कि ‘वायरल होने की चाह’ कभी-कभी कानून और सुरक्षा पर भारी पड़ जाती है। सार्वजनिक प्रपोजल एक तरह का Validation भी हो सकता है। लोगों को लगता है कि जब उनका प्यार सबके सामने दिखेगा, तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। इससे सोशल मीडिया पर पहचान, लोकप्रियता और चर्चा भी मिलती है। अगर व्यक्ति पहले से कंटेंट क्रिएटर, फोटोग्राफर या एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ा है, तो ऐसी घटना उसकी व्यक्तिगत ब्रांडिंग का हिस्सा भी बन सकती है। वायरल होने से लोकप्रियता बढ़ती है और भविष्य में इससे पेशेवर फायदे भी मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर : यह लेख सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। जनसत्ता इस तरह के किसी भी खतरनाक स्टंट, बिना अनुमति के प्रतिबंधित या ऊंची इमारतों पर चढ़ने जैसी अवैध गतिविधियों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है और न ही इन्हें बढ़ावा देता है। प्यार का इजहार करने या सोशल मीडिया रील्स बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना और सुरक्षा नियमों या देश के कानूनों का उल्लंघन करना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। पाठक इस तरह के किसी भी जानलेवा कदम को दोहराने की कोशिश कतई न करें। हमेशा जिम्मेदार और सुरक्षित नागरिक बनें।