छोटे बच्चों के दांतों में कैविटी यानी दांतों की सड़न की समस्या आजकल आम बात हो गई है, लेकिन बच्चों का इलाज कराना उनके पेरेंट्स के लिए उतना ही मुश्किल है। ड्रिल की आवाज और इंजेक्शन के डर से बच्चे अक्सर डेंटिस्ट के पास जाने से कतराते हैं। इस तरह बच्चों के दांत जड़ से खराब होने लगते हैं। लेकिन अब एक नई रिसर्च नई उम्मीद की किरण लेकर उभरी है। हालिया वैज्ञानिक शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोजा है जो बिना ड्रिल और बिना दर्दनाक इंजेक्शन के बच्चों के दांतों में फैलने वाली कैविटी का इलाज कर सकता हैं।

वैज्ञानिकों ने बच्चों के दांतों में होने वाली कैविटी (Tooth Decay) को बिना ड्रिलिंग, बिना इंजेक्शन और बिना बेहोश किए रोकने का एक आसान तरीका खोजा है। अमेरिका में किए गए एक बड़े क्लीनिकल ट्रायल में पाया गया कि सिल्वर डायमीन फ्लोराइड (Silver Diamine Fluoride-SDF) नामक एक खास लिक्विड बच्चों के आधे से अधिक सड़े हुए दूध के दांतों (Baby Teeth) में कैविटी की बढ़त को रोकने में सफल रहा है। यह लिक्विड दांतों की कैविटी पर कुछ ही सेकंड में लगाया जाता है। हालांकि इलाज के बाद दांत का सड़ा हुआ हिस्सा स्थायी रूप से काला पड़ जाता है, लेकिन इससे दर्द, संक्रमण और कई मामलों में सर्जरी की जरूरत टल सकती है।

क्या है Silver Diamine Fluoride (SDF)?

sciencedaily में पब्लिश खबर के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के नेतृत्व में किए गए फेज-3 ट्रायल ने यह प्रमाण मुहैया कराया है कि Silver Diamine Fluoride (SDF) एक कम लागत वाला लिक्विड है जो दांतों की कैविटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसे दांतों के डॉक्टर छोटे स्पंज जैसे एप्लीकेटर की मदद से सीधे कैविटी वाले हिस्से पर लगाते हैं। पूरी प्रक्रिया में हर दांत पर केवल कुछ सेकंड लगते हैं। इस उपचार के लिए न तो ड्रिलिंग करनी पड़ती है, न इंजेक्शन देना पड़ता है और न ही मरीज को बेहोश करने की जरूरत होती है। SDF का इस्तेमाल कई देशों में वर्षों से किया जा रहा है। अमेरिका में 2014 से डेंटिस्ट ऑफ लेबल इसका उपयोग कर रहे हैं। उस समय इसे दांतों की संवेदनशीलता (Tooth Sensitivity) कम करने के लिए मेडिकल डिवाइस के रूप में मंजूरी मिली थी। हालांकि, अब तक अमेरिका में ऐसा बड़ा क्लीनिकल ट्रायल नहीं हुआ था जो यह साबित कर सके कि कैविटी रोकने के लिए यह सुरक्षित और प्रभावी है।

रिसर्च से जानिए कैसे ये लिक्विड करता है असर

JAMA Pediatrics में प्रकाशित एक अध्ययन में 6 साल से कम उम्र के 830 बच्चों को शामिल किया गया। शोध में पाया गया कि जिन बच्चों के कैविटी वाले दूध के दांतों पर 38% सिल्वर डायमीन फ्लोराइड (Silver Diamine Fluoride-SDF) हर 6 महीने में लगाया गया, उनमें आधे से ज्यादा सड़े हुए दांतों में कैविटी बढ़ना रुक गई। इससे पता चलता है कि यह लिक्विड दांतों की सड़न को आगे बढ़ने से रोकने में प्रभावी हो सकता है।

मौजूद दौर में कैसे होता है कैविटी का इलाज

आमतौर पर कैविटी के इलाज में सड़े हुए हिस्से को ड्रिल से हटाकर फिलिंग की जाती है। लेकिन SDF में दांत को काटने या हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह लिक्विड सीधे कैविटी वाले हिस्से पर लगाया जाता है और सड़न को आगे बढ़ने से रोकता है। अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री की प्रोफेसर मार्घेरिटा फोंटाना ने कहा कि यह इलाज 1 साल तक के छोटे बच्चों में भी सुरक्षित और प्रभावी पाया गया। उनके मुताबिक, बच्चों में दांतों की सड़न सबसे आम पुरानी बीमारियों में से एक है और अमेरिका में 40% से अधिक बच्चे इससे प्रभावित हैं। समय पर इलाज न मिलने पर बच्चों को तेज दर्द, संक्रमण, खाने और सोने में परेशानी और कई बार सर्जरी तक करानी पड़ सकती है।

ये नया जेल किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है?

रिसर्च के मुताबिक यह उपचार छोटे बच्चे, बुजुर्ग, शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले मरीज, डेंटल ट्रीटमेंट से डरने वाले लोग, जिन लोगों को दंत चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं उनके लिए ये दवा अमृत की तरह असर करती है। जहां इस इलाज के कई फायदे हैं वहीं इसके कुछ नुकसान भी है। इस इलाज का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये दांत का सड़ा हुआ हिस्सा हमेशा के लिए काला कर देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ट्रीटमेंट से दर्द, संक्रमण और सर्जरी से राहत मिलती है इसलिए लोग इसे आसानी से कराना पसंद करेंगे।

FDA की मंजूरी का रास्ता हो सकता है आसान

अमेरिकी FDA को SDF को दांतों की कैविटी के इलाज के लिए दवा के रूप में मंजूरी देने में मदद कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो भविष्य में अधिक डॉक्टर इसका उपयोग कर सकेंगे और मरीजों के लिए इसका खर्च भी कम हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह खबर एक वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। अध्ययन के नतीजे उत्साहजनक हैं, लेकिन किसी भी दंत उपचार का चयन मरीज की उम्र, दांतों की स्थिति और दंत चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। Silver Diamine Fluoride सभी प्रकार की कैविटी के लिए उपयुक्त नहीं होता।