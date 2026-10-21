क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के इलाज में एक नई दवा ने उम्मीद जगाई है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 20 अक्टूबर, 2026 को Hibsago (bepirovirsen) को कुछ वयस्क मरीजों के उपचार के लिए मंजूरी दी। यह दवा मौजूदा एंटीवायरल दवाओं के साथ इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। इसका उद्देश्य शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस की गतिविधि को कम करना और कुछ योग्य मरीजों में इलाज बंद करने के बाद भी संक्रमण को नियंत्रित रखने की संभावना बढ़ाना है।

हालांकि, इस उपचार को वायरस का पूरी तरह खात्मा करने वाला इलाज नहीं माना जाना चाहिए। मरीजों को इसे लेने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति, लिवर की सेहत और जांच रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।

क्या है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और कितना गंभीर है यह संक्रमण?

हेपेटाइटिस बी वायरस (HBV) के कारण होने वाला संक्रमण जब लंबे समय तक शरीर में बना रहता है, तो उसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से लिवर को प्रभावित करता है। समय पर निगरानी और उचित उपचार नहीं मिलने पर यह संक्रमण लिवर में गंभीर नुकसान, सिरोसिस और लिवर कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है।

इस संक्रमण से पीड़ित कई मरीजों को वर्षों तक एंटीवायरल दवाएं लेनी पड़ती हैं। ये दवाएं वायरस को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं, लेकिन हर मरीज में संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं होता। ऐसे में Hibsago जैसी नई दवाएं उन मरीजों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जो इलाज के बाद भी वायरस को नियंत्रण में रखने की संभावना तलाश रहे हैं।

कैसे काम करती है Hibsago दवा?

Hibsago एक विशेष प्रकार की दवा है, जिसे एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड (Antisense Oligonucleotide) कहा जाता है। यह वायरस की आनुवंशिक जानकारी यानी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को निशाना बनाती है। इन्हीं निर्देशों की मदद से वायरस अपनी प्रतियां बनाता है और वायरल प्रोटीन तैयार करता है।

इस प्रक्रिया को प्रभावित करके दवा शरीर में वायरस की मात्रा और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन (HBsAg) के स्तर को कम करने में मदद करती है। HBsAg एक ऐसा प्रोटीन है, जिसकी मौजूदगी का पता रक्त जांच के जरिए लगाया जा सकता है और जो हेपेटाइटिस बी संक्रमण से जुड़ा होता है।

Hibsago को इस संक्रमण के लिए FDA से मंजूरी पाने वाली अपनी तरह की पहली एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दवा बताया गया है। इसका इस्तेमाल मौजूदा एंटीवायरल उपचार के साथ किया जाता है।

क्या Hibsago लेने के बाद बंद की जा सकती हैं दूसरी दवाएं?

इस नई दवा को लेकर सबसे अहम सवाल यही है कि क्या मरीजों को जीवनभर एंटीवायरल दवाएं लेने की जरूरत से राहत मिल सकती है। दो क्लिनिकल ट्रायल में Hibsago की तुलना प्लेसिबो यानी ऐसी दवा से की गई, जिसमें सक्रिय उपचार नहीं था।

इन परीक्षणों में मरीजों को अधिकतम 24 सप्ताह तक Hibsago का इंजेक्शन उनकी मौजूदा हेपेटाइटिस बी दवाओं के साथ दिया गया। इंजेक्शन का कोर्स पूरा होने के बाद भी मरीजों ने कम से कम 24 सप्ताह तक अपनी पुरानी दवाएं जारी रखीं।

परीक्षणों के नतीजों के अनुसार:

Hibsago लेने वाले 24 प्रतिशत मरीज निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरे, जिनके आधार पर उनकी मौजूदा दवाएं बंद की जा सकती थीं। प्लेसिबो समूह में ऐसा कोई मरीज नहीं था।

सभी हेपेटाइटिस बी दवाएं बंद करने के 24 सप्ताह बाद, Hibsago प्राप्त करने वाले 19 प्रतिशत मरीजों में वायरस नियंत्रित रहा और उनके रक्त में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का पता नहीं चला।

ये नतीजे उत्साहजनक हैं, लेकिन इनका अर्थ यह नहीं है कि हर मरीज अपनी दवाएं बंद कर सकता है या वायरस शरीर से पूरी तरह समाप्त हो गया है।

क्या है फंक्शनल क्योर, जिसकी उम्मीद जगा रही है यह दवा?

Hibsago के संदर्भ में फंक्शनल क्योर (Functional Cure) शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब ऐसी स्थिति से है, जिसमें संक्रमण बिना लगातार दवा लेने के भी नियंत्रण में रह सकता है और रक्त में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का पता नहीं चलता।

हालांकि, फंक्शनल क्योर का अर्थ वायरस का शरीर से पूरी तरह समाप्त हो जाना नहीं है। वायरस के दोबारा सक्रिय होने की संभावना को देखते हुए मरीजों की नियमित निगरानी जरूरी बनी रहती है।

लिवर विशेषज्ञ डॉ. अमित मंडोट के अनुसार, यह उपचार कुछ मरीजों को लगातार दवा लेने के बजाय लंबे समय तक संक्रमण को नियंत्रित रखने का अवसर दे सकता है। लेकिन इलाज बंद करने का निर्णय मरीज की जांच रिपोर्ट, लिवर की स्थिति और अन्य चिकित्सकीय मानदंडों के आधार पर विशेषज्ञ को ही लेना चाहिए।

किन मरीजों को मिल सकती है Hibsago?

यह दवा क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से पीड़ित सभी मरीजों के लिए नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे वयस्क मरीजों के लिए स्वीकृत है, जो निर्धारित चिकित्सकीय मानदंडों को पूरा करते हैं।

इसके लिए प्रमुख शर्तें हैं:

मरीज को लिवर सिरोसिस नहीं होना चाहिए।

वह कम से कम छह महीने से एंटीवायरल दवाएं ले रहा हो।

उसके रक्त में वायरस का स्तर मौजूदा उपचार से नियंत्रित हो।

हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का स्तर 3,000 IU/mL या उससे कम हो और इसकी पुष्टि FDA-अधिकृत जांच से हुई हो।

इन मानदंडों के अलावा मरीज की लिवर संबंधी जांच, रक्त रिपोर्ट और पुराने उपचार का रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण है। इसलिए यह तय करना कि Hibsago किसी मरीज के लिए सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है या नहीं, लिवर विशेषज्ञ का काम है।

Hibsago के क्या हैं साइड इफेक्ट्स?

दवा के संभावित फायदे के साथ इसके दुष्प्रभावों को समझना भी जरूरी है। कुछ मरीजों में इंजेक्शन लगाने की जगह पर प्रतिक्रिया, बुखार, थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

इसके अलावा कुछ गंभीर जोखिम भी बताए गए हैं:

लिवर से जुड़ी समस्याएं: उपचार के दौरान लिवर की स्थिति बिगड़ने या लिवर संबंधी प्रतिक्रियाओं की आशंका हो सकती है।

प्लेटलेट्स की संख्या में कमी: प्लेटलेट्स कम होने से रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। गंभीर स्थिति में यह जानलेवा भी हो सकता है।

किडनी की कार्यक्षमता पर असर: कुछ मरीजों में किडनी के कामकाज में गिरावट का जोखिम हो सकता है।

रक्त वाहिकाओं में सूजन: वैस्कुलाइटिस (Vasculitis) जैसी गंभीर सूजन संबंधी प्रतिक्रिया हो सकती है।

इन जोखिमों को देखते हुए इलाज शुरू करने से पहले और उपचार के दौरान नियमित रक्त जांच तथा चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक है। किसी भी असामान्य लक्षण की जानकारी तुरंत डॉक्टर को देनी चाहिए।

क्या Hibsago हेपेटाइटिस बी का स्थायी इलाज है?

फिलहाल इस दवा को हेपेटाइटिस बी का स्थायी इलाज मानना सही नहीं होगा। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि कुछ योग्य मरीजों में उपचार के बाद वायरस को बिना लगातार दवा लिए नियंत्रित रखने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन सभी मरीजों में ऐसा नहीं होता और लंबे समय तक इस प्रभाव के बने रहने को समझने के लिए आगे निगरानी जरूरी है।

मरीजों को अपनी मौजूदा एंटीवायरल दवाएं खुद से बंद नहीं करनी चाहिए। Hibsago लेने या इलाज में बदलाव करने का फैसला विशेषज्ञ की सलाह और आवश्यक जांच के बाद ही होना चाहिए।

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