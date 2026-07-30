सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) आज भी भारत और दुनिया भर के देशों में महिलाओं के लिए एक बड़ा हेल्थ कंसर्न बना हुआ है। बात करें इंडिया की तो भारत में 2023 के अनुमान के अनुसार लगभग 1,27,526 नए सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आए हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सर्वाइकल कैंसर का बोझ सबसे अधिक है। हालांकि ये कैंसर उन कैंसरों में से एक है जिन्हें HPV वैक्सीन, नियमित स्क्रीनिंग (Pap Smear/HPV Test) और समय पर इलाज से काफी हद तक रोका जा सकता है। महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर को अब शुरुआती चरण में ही रोकने की दिशा में एक नई उम्मीद सामने आई है। वैज्ञानिकों ने SHetA2 नामक एक ओरल कैप्सूल विकसित किया है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) के संक्रमण को तो नहीं रोकता, लेकिन इस वायरस को कैंसर में बदलने वाली प्रक्रिया को रोक सकता है। आपको बता दें कि HPV संक्रमण लगभग 85% सर्वाइकल कैंसर के मामलों का प्रमुख कारण माना जाता है।

सर्वाइकल कैंसर उन दो प्रकार के कैंसरों में शामिल है जो संक्रमण के कारण होते हैं और इसलिए उनकी रोकथाम टीकाकरण के जरिए संभव है। भारत में यह महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, देश में 79,000 से अधिक महिलाएं इससे प्रभावित हुईं और 36,319 महिलाओं की मौत हुई। यह महिलाओं में होने वाले सभी कैंसरों का लगभग 10% और भारत में कुल कैंसर मामलों का 5.1% हिस्सा है। आइए जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव में ये पिल्स कैसे काम करती है।

SHetA2 कैसे काम करती है?

SHetA2 एक स्मॉल मॉलिक्यूल थेरेपी है, जिसे HPV संक्रमण को कैंसर में बदलने से रोकने के लिए विकसित किया गया है। स्मॉल मॉलिक्यूल दवाएं रासायनिक रूप से बनाई जाती हैं जो शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाती हैं और इनका निर्माण अपेक्षाकृत कम लागत में किया जा सकता है। यह थेरेपी शरीर में मौजूद तीन प्रोटीन Mortalin, Heat Shock Cognate (Hsc70) और Glucose Regulated Protein 78 (Grp78) पर निशाना साधती है। ये प्रोटीन HPV के कैंसर पैदा करने वाले ऑनकोप्रोटीन के बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।

ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च (ICMR-NICPR) के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शौकत हुसैन के मुताबिक, SHetA2 नाम की दवा HPV वायरस के उस हानिकारक प्रोटीन (E7) को कमजोर कर देती है जो सर्वाइकल कैंसर को बढ़ने में मदद करता है। यह दवा E7 और शरीर की कोशिकाओं के बीच बने सुरक्षा संबंध को तोड़ देती है। इसके बाद शरीर की अपनी इम्यूनिटीE7 प्रोटीन को पहचानकर नष्ट कर देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह दवा सामान्य और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना मुख्य रूप से कैंसर वाली कोशिकाओं पर असर करती है।

किन मरीजों के लिए है यह दवा?

यह थेरेपी उन लोगों के लिए विकसित की जा रही है जिनमें सर्वाइकल कैंसर बनने से पहले की असामान्य कोशिकाएं (Precancerous Lesions) विकसित हो चुकी हैं। डॉ. हुसैन के अनुसार, अब तक के प्रीक्लिनिकल अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इसका उपयोग हाई-ग्रेड सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाजिया (CIN) और आक्रामक सर्वाइकल कैंसर के इलाज में किया जा सकता है। हालांकि, यह किन मरीजों और किस चरण में सबसे अधिक प्रभावी होगी, इसका पता फेज-2 क्लिनिकल ट्रायल के बाद चलेगा।

किस ने की है इस दवा की खोज

इस थेरेपी की खोज और शुरुआती विकास Stephenson Cancer Center, University of Oklahoma ने किया है, जबकि ICMR-NICPR ने इसके प्रीक्लिनिकल अध्ययन किए और इसके काम करने की प्रक्रिया की पुष्टि की। दोनों संस्थानों के पास इस तकनीक का अधिकार हैं। प्रीक्लिनिकल और शुरुआती क्लिनिकल परीक्षण पूरे होने के बाद इस तकनीक को आगे के विकास के लिए Emcure Pharmaceuticals को सौंप दिया गया है। अब कंपनी बड़े स्तर पर मानव परीक्षण करेगी। डॉ. हुसैन के अनुसार इन ट्रायल्स को पूरा होने और दवा बाजार में आने में लगभग पांच वर्ष लग सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक ओरल स्मॉल मॉलिक्यूल दवा होने के कारण कई बायोलॉजिकल या इम्यूनोथेरेपी आधारित कैंसर उपचारों की तुलना में काफी सस्ती हो सकती है। साथ ही, इसे घर पर लिया जा सकेगा, जिससे अस्पताल में भर्ती होने या बार-बार अस्पताल जाने की जरूरत भी कम पड़ सकती है।