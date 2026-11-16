35 साल की उम्र में जब उर्वशी प्रसाद को स्टेज-4 लंग कैंसर का पता चला, तो उनके लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वह न तो कभी धूम्रपान करती थीं और न ही उनकी लाइफस्टाइल ऐसी थी, जिससे उन्हें किसी गंभीर बीमारी का खतरा नजर आए। वह शारीरिक रूप से फिट और एक्टिव रहती थीं। इसके बावजूद उन्हें फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। आज करीब साढ़े चार साल बाद भी वह इस बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। अपनी बीमारी के साथ-साथ अब वह देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ भी आवाज उठा रही हैं।

उर्वशी प्रसाद पहले दिल्ली में ‘नीति आयोग’ के साथ एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पर काम कर चुकी हैं। अब वह मुंबई में रहती हैं और उन्होंने अपने अनुभवों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हुए ‘PAVANA सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंटल हेल्थ’ की स्थापना की है। उनका मानना है कि साफ हवा में सांस लेना हर इंसान का अधिकार है। वह चाहती हैं कि वायु प्रदूषण को सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी समस्या न मानकर एक गंभीर स्वास्थ्य संकट के तौर पर देखा जाए।

कैसे पता चला स्टेज-4 लंग कैंसर का?

उर्वशी की जिंदगी में मुश्किल दौर तब शुरू हुआ, जब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उन्हें लगातार थकान, जी मिचलाना, भूख कम लगना और हर समय अस्वस्थ महसूस होने जैसी परेशानियां होने लगीं। शुरुआत में उन्होंने इन लक्षणों को पिता के निधन के बाद होने वाले तनाव और दुख से जोड़कर देखा। वहीं, एक डॉक्टर को लगा कि उन्हें पेट से जुड़ा कोई संक्रमण हो सकता है।

लेकिन जब पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया, तो लिवर में कई घाव (Lesions) दिखाई दिए। इसके बाद PET स्कैन से पता चला कि कैंसर शरीर के दूसरे अंगों तक फैल चुका है। हालांकि, डॉक्टरों के लिए यह पता लगाना आसान नहीं था कि कैंसर की शुरुआत कहां से हुई है। कॉलरबोन के पास मौजूद एक लिम्फ नोड की बायोप्सी में शुरुआत में पेट के कैंसर की आशंका जताई गई।

बाद में मुंबई के एक विशेषज्ञ पैथोलॉजिस्ट ने मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की सलाह दी। इस जांच में ALK नाम का जेनेटिक बदलाव सामने आया, जिसके बाद पता चला कि उर्वशी को ALK-पॉजिटिव लंग कैंसर है। उनकी बीमारी के मामले ने यह भी दिखाया कि कम उम्र के ऐसे लोग, जो धूम्रपान नहीं करते, उनमें भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है।

क्या होता है ALK-positive लंग कैंसर?

उर्वशी को ALK-positive Lung Adenocarcinoma है। यह नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर (NSCLC) का एक प्रकार है। इसमें शरीर के ALK जीन में असामान्य बदलाव हो जाता है, जिसे ALK rearrangement या gene fusion कहा जाता है।

दरअसल, ALK जीन हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। लेकिन जब इसमें असामान्य बदलाव होता है, तो यह ऐसा प्रोटीन बनाने लगता है, जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने और फैलने के संकेत देता है।

इस तरह का कैंसर अक्सर कम उम्र के लोगों में भी देखा जाता है। खास बात यह है कि इसके कई मरीज ऐसे होते हैं, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया होता। इसलिए यह मानना सही नहीं है कि फेफड़ों का कैंसर सिर्फ सिगरेट या तंबाकू पीने वालों को ही होता है।

क्या वायु प्रदूषण भी बन सकता है लंग कैंसर की वजह?

उर्वशी का मानना है कि दिल्ली में लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से उनकी सेहत पर असर पड़ा हो सकता है। उन्हें बताया गया था कि लंबे समय तक दिल्ली के प्रदूषण के संपर्क में रहना उनकी बीमारी का एक संभावित कारण हो सकता है। हालांकि, यह साबित नहीं किया जा सकता कि उनके कैंसर की सीधी वजह वायु प्रदूषण ही था।

वहीं, बढ़ते वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हवा में मौजूद बेहद छोटे प्रदूषित कण, खासकर PM2.5, फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं और कुछ कण खून में भी प्रवेश कर सकते हैं।

शोध में यह भी सामने आया है कि PM2.5 शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लंबे समय तक रहने वाली सूजन और कोशिकाओं के साथ-साथ DNA को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सभी प्रक्रियाएं कैंसर के विकास में योगदान दे सकती हैं।

कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि PM2.5 पहले से मौजूद कुछ कैंसर पैदा करने वाले जेनेटिक बदलाव वाली फेफड़ों की कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा दे सकता है।

उर्वशी का कहना है कि लोग अपनी सेहत के लिए अच्छी डाइट और एक्सरसाइज जैसी चीजें चुन सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं चुन सकते कि उन्हें कैसी हवा में सांस लेनी है। इसलिए साफ हवा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सिर्फ आम लोगों की नहीं, बल्कि सरकार और संस्थानों की भी है।

स्टेज-4 कैंसर के साथ कैसी है उर्वशी की जिंदगी?

स्टेज-4 लंग कैंसर का पता चलने के बाद उर्वशी का इलाज शुरू हुआ। उन्हें टारगेटेड थेरेपी दी जा रही है। ALK-पॉजिटिव कैंसर के इलाज में Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs) नाम की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाएं उस असामान्य प्रोटीन को ब्लॉक करती हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है।

कीमोथेरेपी के मुकाबले ये दवाएं आमतौर पर टैबलेट के रूप में दी जाती हैं और कैंसर के खास मॉलिक्यूलर बदलाव को निशाना बनाती हैं। इनकी मदद से बीमारी को लंबे समय तक नियंत्रित रखा जा सकता है।

उर्वशी के मामले में भी इलाज से कैंसर काफी हद तक नियंत्रण में है। हालांकि, स्टेज-4 कैंसर को आमतौर पर पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी नहीं माना जाता। ऐसे में मरीज को लंबे समय तक दवाएं लेनी पड़ती हैं और नियमित जांच करानी होती है।

उर्वशी रोजाना दवाएं लेती हैं। इलाज के दौरान उन्हें कई तरह के साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा है। इनमें वजन बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर का बढ़ना, एनीमिया और नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानियां शामिल हैं। इसके अलावा दिल से जुड़ी संभावित जटिलताओं पर भी नजर रखनी पड़ती है।

बीमारी के साथ आर्थिक और मानसिक दबाव भी कम नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस होने के बावजूद लंबे समय तक इलाज का खर्च उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

प्रदूषण से बचने के लिए अपनाती हैं ये तरीके

कैंसर के इलाज के साथ-साथ उर्वशी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई बदलाव करने पड़े हैं। वह अपना ज्यादातर समय घर के अंदर बिताती हैं। बाहर निकलने पर N95 मास्क पहनती हैं और घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करती हैं, ताकि प्रदूषण के संपर्क में आने से बच सकें।

हालांकि, उनका सवाल है कि आखिर लोगों को साफ हवा में सांस लेने के लिए इतनी सारी सावधानियां क्यों बरतनी पड़ें? उनका मानना है कि एयर प्यूरीफायर खरीदना, मास्क पहनना, खिड़कियां बंद रखना या प्रदूषण बढ़ने पर शहर छोड़कर जाना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।

प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को समझना जरूरी

उर्वशी ने PAVANA सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंटल हेल्थ की शुरुआत इसी उद्देश्य से की है कि वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान को लोगों के सामने लाया जा सके।

उनका कहना है कि भारत में वायु प्रदूषण के खतरों को समझने के लिए अब लगातार नए शोध करने से ज्यादा जरूरी है कि पहले से मौजूद वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर ठोस कदम उठाए जाएं।

वह चाहती हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने पर ही नहीं, बल्कि पूरे साल इस समस्या पर ध्यान दिया जाए। अक्सर सर्दियों में जब आसमान में धुंध छा जाती है, तब लोग प्रदूषण को लेकर चिंतित होते हैं। लेकिन आसमान साफ होने का मतलब यह नहीं है कि हवा पूरी तरह सुरक्षित है।

उर्वशी के मुताबिक, सिर्फ AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े लोगों को यह नहीं समझा पाते कि प्रदूषण उनके स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित कर रहा है। इसके लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। लोगों को यह समझाना भी जरूरी है कि PM2.5 और AQI का बच्चों के फेफड़ों, दिल की सेहत और पहले से बीमार लोगों पर क्या असर पड़ता है।

सरकार से क्या चाहती हैं उर्वशी?

उर्वशी चाहती हैं कि भारत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य अभियान चलाया जाए। उनका मानना है कि जिस तरह तंबाकू के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए लंबे समय तक अभियान चलाए गए, उसी तरह प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर भी लगातार जागरूकता फैलाने की जरूरत है।

वह नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के अगले चरण में स्वास्थ्य को केंद्र में रखने की मांग कर रही हैं। उनके मुताबिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सड़क परिवहन मंत्रालय को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि वायु प्रदूषण को सिर्फ पर्यावरण या शहरों के प्रबंधन से जुड़ी समस्या न समझा जाए।

उनका यह भी कहना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए PM10 के साथ-साथ PM2.5 पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सांस से जुड़ी बीमारियों, अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों और प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के आंकड़ों को भी कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

उर्वशी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भी जवाबदेह बनाने की मांग करती हैं। उनके अनुसार, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए देश में पहले से कई नियम और कानून मौजूद हैं, लेकिन असली समस्या उन्हें सही तरीके से लागू करने में है।

स्कूलों में भी दी जानी चाहिए पर्यावरण और प्रदूषण की जानकारी

उर्वशी का मानना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए सिर्फ तब कदम उठाना काफी नहीं है, जब हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाए। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) जैसे उपाय प्रदूषण बढ़ने के बाद लागू किए जाते हैं, जबकि जरूरत पहले से तैयारी करने की है।

इसके लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़ी जानकारी शामिल की जानी चाहिए। बच्चों को कम उम्र से ही साफ हवा और प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में बताया जाना चाहिए, ताकि वे अपने घर और आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकें। इसके साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को भी पर्यावरण से जुड़े जोखिमों को पहचानने के लिए बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

उर्वशी कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जब किसी स्वास्थ्य खतरे को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ती है, तो उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। कोरोना के दौरान मास्क पहनना आम बात हो गई थी। उसी तरह प्रदूषण को लेकर भी गंभीर और लगातार प्रयास करने होंगे।

बीमारी से लड़ने के साथ साफ हवा के लिए भी लड़ रहीं उर्वशी

उर्वशी प्रसाद की कहानी सिर्फ स्टेज-4 लंग कैंसर से लड़ने की नहीं है। यह उस सोच को भी चुनौती देती है, जिसमें फेफड़ों के कैंसर को सिर्फ धूम्रपान करने वालों की बीमारी माना जाता है।

वह खुद लंबे समय से कैंसर का इलाज करा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी लड़ाई को सिर्फ अपनी बीमारी तक सीमित नहीं रखा। वह चाहती हैं कि देश में प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को गंभीरता से लिया जाए और लोगों को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार मिले।

उनकी मुहिम का मकसद साफ है कि प्रदूषण से बचने की जिम्मेदारी सिर्फ आम लोगों पर न डाली जाए, बल्कि सरकार और संबंधित संस्थान भी इसके लिए जवाबदेह बनें।

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