आलू और चावल को माइक्रोवेव में दोबारा गर्म कर खाना है खतरनाक, नए रिसर्च में चेतावनी

Health News in Hindi: Foods not to Reheat in a Microwave: हेल्दी और फिट रहने के लिए लोगों को सबसे जरूरी अपने खान-पान का ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी लापरवाही करते हैं। कई लोगों को गर्म-गर्म खाना खाना बेहद पसंद होता है और इस वजह से वह माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करना आपके सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जैसे एल्यूमिनयम फॉयल और प्लाटिक में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, वैसे ही माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग चावल और आलू को माइक्रेवेव में गर्म करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। आइए जानते हैं क्यों-

चावल क्यों नहीं गर्म करना चाहिए: फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी के अनुसार, कभी-कभार माइक्रोवेविंग में चावल गर्म करने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ऐसा करने से चावल में बेसिलस सेरेस नामक बैक्टीरिया रेसिस्ट कर जाती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी के निष्कर्षों के अनुसार, हीट इस बैक्टीरिया को मारती है, लेकिन इससे स्पोर्स पैदा हो सकते हैं, जो विषाक्त हैं। कई अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक बार चावल माइक्रोवेव से बाहर आता है और कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाता है, तो इसमें मौजूद स्पोर्स के कारण फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बढ़ जाता है।

आलू: पके हुए आलू को माइक्रोवेव में गर्म करने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया नहीं मरते हैं जिसके कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। एल्युमिनियम फॉयल में आलू पकाने से बैक्टीरिया सी. बोटुलिनम को गर्मी से बचाता है, जिसका अर्थ है कि यह अभी भी पनप सकता है यदि आलू कमरे के तापमान पर रहता है, और संभवतः बोटुलिज़्म का कारण बनता है।

हरी पत्तेदार सब्जियां: धनिया, केल या पालक को माइक्रोवेव में गर्म करने के बजाय, उसे कन्वेन्शनल अवन में गर्म करें। अध्ययन दिखाते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करने से नाइट्रेट्स (जो अपने आप पर आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं) नाइट्रोसैमाइंस में बदल सकता है, जो कि कार्सिनोजेनिक हो सकता है।

चिकन: सबसे जरूरी बात यह है कि माइक्रोवेव में गर्म करने से खाने में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। ऐसे में आप चिकन को माइक्रोवेव में गर्म करने के बजाय गैस पर गर्म कर लें। माइक्रोवेव में चिकन को गर्म करने से साल्मोनेला संदूषण नामक समस्या हो सकती है।

