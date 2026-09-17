सनी की उम्र 30 साल है और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। लेकिन किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले ही उसके मन में तरह-तरह के नकारात्मक विचार आने लगते हैं। नया टास्क हो या कोई अहम फैसला, सनी को पहले यही लगता है कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा। कई बार काम शुरू करने से पहले ही वह हार मान लेता है। यहां तक कि जो काम सही दिशा में आगे बढ़ रहा होता है, उसमें भी उसे कुछ न कुछ गलत होने की आशंका नजर आने लगती है। “मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा”, “इसे करने से मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसे विचार उसके मन में बार-बार आते हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ नकारात्मक सोच है, ओवरथिंकिंग है या इसे सेल्फ-टॉक कहा जाएगा? और क्या लगातार खुद से ऐसी बातें करना हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है?

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, हर प्रकार की नकारात्मक सेल्फ-टॉक कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जब यह लंबे समय तक उदासी, असहायता और खुद को बेकार समझने के भाव से जुड़ जाए, तो यह डिप्रेशन या पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर (PDD) जैसी स्थितियों का संकेत हो सकती है। केवल जबरदस्ती सकारात्मक बातें बोलने के बजाय इन विचारों के जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों (Bio-Psycho-Social Factors) को समझना और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) जैसे वैज्ञानिक तरीकों पर काम करना जरूरी होता है। आइए साइकोलॉजिस्ट से विस्तार से समझते हैं कि सामान्य ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन में क्या अंतर है और इस पैटर्न को सही समय पर कैसे पहचाना जाए।

ओवरथिंकिंग

मान लीजिए किसी को नया प्रोजेक्ट मिला और वो सोचने लगा, “अगर मुझसे गलती हो गई तो? बॉस क्या सोचेंगे?” कई बार इसी बारे में सोचना, ओवरथिंकिंग है। इसमें इंसान दूसरे कामों और अपनी पसंदीदा गतिविधियों में सामान्य रूप से शामिल रहता है लेकिन फिर भी उसका दिमाग वही सब सोचता रहता है।

डिप्रेशन

अगर कोई शख्स लंबे समय तक उदास या निराश महसूस करे, पहले पसंद आने वाले कामों में मन न लगे, भविष्य लगातार बेकार दिखे, खुद को बेकार या असफल समझने लगे और नींद, भूख या रोजमर्रा की कार्यक्षमता भी प्रभावित होने लगे, तो यह ओवरथिंकिंग से अलग स्थिति हो सकती है। इस स्थिति में इंसान तनाव में दाखिल हो जाता है।

बार-बार नकारात्मक बातें खुद से करना सिर्फ आदत या कुछ और…

फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम में मनोचिकित्सक (Psychiatrist) डॉ. समीर भार्गव से जब जनसत्ता ने सनी की सारे हालात को बयान किया तो उन्होंने बताया, “मुझसे नहीं होगा”, “मैं हमेशा गलत करती हूं” या “लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे?” जैसे विचार अगर कभी-कभार आते हैं तो यह सामान्य मानवीय अनुभव हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति लगातार अपने बारे में नकारात्मक सोचता है, भविष्य को लेकर निराश रहता है या इन विचारों के कारण उसकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगती है, तो इसके पीछे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है। डॉक्टर समीर के मुताबिक ऐसे मामलों में डिप्रेशन जैसी स्थिति की जांच जरूरी हो सकती है।

खुद से बात करना और आवाजें सुनना एक जैसा नहीं

डॉक्टर ने समझाया कि हर तरह की “सेल्फ टॉक” को मानसिक बीमारी नहीं माना जा सकता। अगर व्यक्ति अपने विचारों को मन में दोहरा रहा है, तो यह सोचने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर उसे ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं जो वास्तव में वहां मौजूद नहीं हैं और वे उससे बातें कर रही हैं या उसे कुछ करने के लिए कह रही हैं, तो यह अलग तरह का लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में देखी जा सकती है और इसके लिए मनोचिकित्सक से इलाज कराना जरूरी है।

डिप्रेशन में नकारात्मक सोच क्यों बढ़ सकती है?

डॉक्टर के मुताबिक, डिप्रेशन में व्यक्ति का मूड उदास रहने के साथ-साथ उसकी सोच भी नकारात्मक दिशा में जा सकती है। उसे भविष्य निराशाजनक लग सकता है और उसके मन में निराशा, असहायता या खुद को बेकार समझने जैसे विचार आ सकते हैं। डॉक्टर ने इसे डिप्रेशन से जुड़े कॉग्निटिव बदलावों के संदर्भ में बताया है। इसके साथ व्यक्ति की रोजमर्रा की गतिविधियों में रुचि कम हो सकती है।

क्या बार-बार नकारात्मक सोच एक आदत बन सकती है?

अगर कोई व्यक्ति लगातार और लंबे समय तक हर परिस्थिति को नकारात्मक नजरिए से देखने लगता है, तो यह सोचने का एक habitual pattern बन सकता है। डॉक्टर के अनुसार, डिप्रेशन में यह पैटर्न और ज्यादा स्पष्ट हो सकता है। व्यक्ति अच्छी घटनाओं को भी सकारात्मक तरीके से महसूस नहीं कर पाता और बार-बार नकारात्मक निष्कर्षों की तरफ जा सकता है। इसलिए लंबे समय तक बनी रहने वाली ऐसी सोच को नजरअंदाज करने के बजाय उसके कारण को समझना जरूरी है।

सिर्फ पॉजिटिव बातें दोहराना समाधान नहीं

“मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं”, “सब अच्छा होगा” जैसे सकारात्मक वाक्य बोलना कुछ लोगों को मददगार लग सकता है, लेकिन डॉक्टर के अनुसार हर नकारात्मक विचार को जबरदस्ती सकारात्मक विचार में बदलना जरूरी नहीं है। Positive thinking और realistic thinking अलग चीजें हैं। डर, दुख या चिंता जैसे भाव भी किसी परिस्थिति के बारे में हमें संकेत दे सकते हैं। इसलिए लक्ष्य हर समय खुश या सकारात्मक रहना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और विचारों को समझना और उनके साथ संतुलित तरीके से काम करना है।

डिप्रेशन सिर्फ सोच का मामला नहीं, कई कारण जुड़े हो सकते हैं

डॉक्टर ने डिप्रेशन और एंग्जायटी को समझाने के लिए बायो-साइको-सोशल मॉडल का जिक्र किया। यानी मानसिक स्वास्थ्य पर जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तीनों तरह के कारकों का प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए जीवन में नौकरी जाना या कोई बुरी घटना मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा सकती है, जबकि सामाजिक सहयोग की कमी, आर्थिक परेशानियां या दूसरे तनाव समस्या को और बढ़ा सकते हैं। इसलिए केवल “सकारात्मक सोचो” कहना हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता।

लंबे समय तक उदासी और रुचि कम होना किस ओर इशारा कर सकता है?

डॉक्टर समीर ने बताया कि अगर व्यक्ति लंबे समय तक उदास रहता है और उन गतिविधियों में भी रुचि कम हो जाती है जिन्हें वह पहले पसंद करता था, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है लेकिन व्यक्ति डिप्रेशन के सभी मानदंड पूरे नहीं करता, तो ये डिस्थाइमिया हो सकता है। आमतौर पर इसे Persistent Depressive Disorder (PDD) के रूप में जाना जाता है।

किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए?

लगातार उदासी, पहले पसंद आने वाली चीजों में रुचि कम होना, भविष्य को लेकर लगातार नकारात्मक सोच, नींद में बदलाव और भूख में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें या व्यक्ति के काम, पढ़ाई, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगें, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में देर नहीं करें।

नकारात्मक विचारों को दबाने के बजाय समझना जरूरी

डॉक्टर समीर ने बताया लगातार आने वाले नकारात्मक विचारों को सिर्फ दबाने की कोशिश करने के बजाय यह समझना जरूरी है कि वे क्यों आ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के कॉग्निटिव पैटर्न को समझने में मदद कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के सोचने में बार-बार गलत निष्कर्ष निकालने या नकारात्मक तरीके से स्थिति को देखने जैसे पैटर्न हैं, तो थेरेपी के जरिए उन पर काम किया जा सकता है।

CBT नकारात्मक सोच के पैटर्न पर काम करने में मदद कर सकती है

कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) में व्यक्ति के विचारों और व्यवहार, दोनों पर काम किया जाता है। डॉक्टर के अनुसार, इसमें व्यक्ति को अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यानी सोच में आने वाली ऐसी गलत धारणाओं या पैटर्न को पहचानने और उन्हें अधिक संतुलित तरीके से देखने में मदद की जाती है। हालांकि, कौन-सी थेरेपी किस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, यह एक्सपर्ट के आकलन पर निर्भर करता है।

डॉक्टर ने सुझाव दिया कि अगर व्यक्ति के मन में लगातार अपने बारे में नकारात्मक बातें आती हैं, तो वह अपनी क्षमताओं और कमियों को लिखकर उनका डिसीजन-बैलेंस मैट्रिक्स बना सकता है। इसमें लिखा जा सकता है कि व्यक्ति किन चीजों में अच्छा है, किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है और किन चीजों पर अभी काम किया जा सकता है। इसका उद्देश्य खुद को जबरदस्ती सकारात्मक बताना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को वास्तविक तरीके से पहचानना है।

कब मनोवैज्ञानिक और कब मनोचिकित्सक की मदद लें?

अगर नकारात्मक विचार हल्के हैं और व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी ज्यादा प्रभावित नहीं हो रही है, तो साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट से बात करना मददगार हो सकता है। लेकिन अगर काम करने में परेशानी होने लगे, नींद या भूख में बड़ा बदलाव आए, वजन कम होने लगे या दैनिक जीवन प्रभावित होने लगे, तो डॉक्टर से मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन कराना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जागरूकता और जानकारी के उद्देश्य से है। बार-बार नकारात्मक विचार आना हमेशा डिप्रेशन या किसी मानसिक बीमारी का संकेत नहीं होता। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का सही आकलन व्यक्ति के लक्षण, उनकी अवधि और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर विशेषज्ञ ही कर सकते हैं।