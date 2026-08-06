क्या आप भी हर सुबह गर्दन में जकड़न या कमर के मीठे-मीठे दर्द के साथ सोकर उठते हैं? अक्सर हम इस दर्द का कारण गलत पोस्चर, काम का तनाव या थकान मान लेते हैं और पेनकिलर खाकर काम चला लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस तकिए पर आप हर रात 7-8 घंटे बिताते हैं, वही आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका हो? गलत या पुराना तकिया आपकी गर्दन के नेचुरल अलाइनमेंट को बिगाड़ देता है। ज्यादातर लोग नया गद्दा खरीदते समय काफी सोच-विचार करते हैं, लेकिन तकिए पर उतना ध्यान नहीं जाता। जबकि तकिया हर रात इस्तेमाल होता है और सालों तक बिना धोए या बदले इस्तेमाल किया जाता रहता है। आरामदायक सॉफ्ट तकिया हमारी स्पाइन से लेकर गर्दन तक के लिए जरूरी है। खराब ताकि हमारी गर्दन और कमर में स्टिफनेस का कारण बनता है जिसकी वजह से सुबह बिस्तर से उठना भी भारी पड़ता है।

हाल ही में डॉ. कुनाल सूद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके किया। एक्सपर्ट ने बताया ताकिया सिर्फ सिर को सहारा नहीं देता बल्कि ये हमारी गंदगी को भी ऑब्जर्व करता है। डॉक्टर सूद ने बताया सोते समय हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना, त्वचा का तेल, मृत त्वचा कोशिकाएं और डस्ट माइट्स धीरे-धीरे तकिए में जमा होते रहते हैं। डस्ट माइट्स मृत स्किन कोशिकाओं को खाते हैं और उनका मल एक सामान्य इनडोर एलर्जन है, जो खासकर सुबह उठते समय नाक बंद होना, छींक आना या एलर्जी जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है।

तकिया कैसे कमर और गर्दन के दर्द का बनता है कारण

अगर तकिया बहुत ऊंचा या बहुत नीचा है, तो गर्दन पूरी रात असामान्य स्थिति में रहती है। इससे गर्दन की मांसपेशियों और लिगामेंट्स पर दबाव बढ़ता है और दर्द शुरू हो सकता है। सही तकिया सिर, गर्दन और रीढ़ को एक सीध में रखता है। गलत तकिया इस अलाइनमेंट को बिगाड़ देता है, जिससे गर्दन के साथ-साथ पीठ और कमर पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। अगर तकिया पर्याप्त ऊंचाई का नहीं है, तो कंधे और गर्दन पर लगातार खिंचाव बना रहता है, जिससे दर्द हो सकता है। तकिया सीधे कमर के नीचे नहीं होता, लेकिन अगर सिर और गर्दन का सपोर्ट गलत हो तो पूरी रीढ़ की स्थिति प्रभावित होती है। ऐसे तकिया का इस्तेमाल अगर पहले से कमर दर्द से पीड़ित लोग करें तो दर्द बढ़ सकता है। डॉ. सूद ने बताया समस्या केवल तकिया की सफाई तक सीमित नहीं है। समय के साथ तकिए अपनी बनावट और मजबूती खो देता हैं। कुछ महीनों तक तकिया का इस्तेमाल करने से वो चिपक जाता है और सिर और गर्दन को पर्याप्त सहारा नहीं मिल पाता, जिससे गर्दन में जकड़न और नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

पुराना तकिया सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है?

बेंगलुरु के इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. पल्लेटी शिवा कार्तिक रेड्डी के अनुसार समय के साथ तकिया पर एक तरह का सूक्ष्म जैविक वातावरण (माइक्रो-इकोसिस्टम) बन जाता है। हर रात शरीर से निकलने वाले डेड स्किन सेल्स,पसीना और तेल तकिए में जमा होते रहते हैं, जिससे डस्ट माइट्स के पनपने के लिए आदर्श माहौल मिलता है। ये सूक्ष्म जीव त्वचा के कणों पर जीवित रहते हैं और इनके अपशिष्ट शक्तिशाली एलर्जन का काम करते हैं।

डॉ. रेड्डी के अनुसार, पुराने तकिए एलर्जी और सांस संबंधी समस्याएं जैसे बार-बार छींक आना, नाक बहना, खांसी और आंखों में खुजली पैदा कर सकते हैं। अस्थमा के मरीजों में ये एलर्जी घरघराहट, सीने में जकड़न और रात में अस्थमा के दौरे का कारण बन सकते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से बच्चों में भी अस्थमा का खतरा बढ़ सकता है।

तकिया कैसे स्किन पर करता है असर?

डॉ. पल्लेटी शिवा ने बताया तकिए में फंसा पसीना, त्वचा का तेल और बैक्टीरिया रोमछिद्रों को बंद कर सकते हैं, जिससे मुंहासे बढ़ सकते हैं और एक्जिमा जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। वहीं नाक बंद रहने और श्वास मार्ग में सूजन के कारण रात में बार-बार नींद टूट सकती है, जिससे अगले दिन थकान और सुस्ती महसूस होती है।

तकिया की कैसे करें देखरेख

डॉ. पल्लेटी शिवा ने बताया तकिया आपके आराम का साधन है आप इसका इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें। आप तकिए के कवर को हर सप्ताह बदलें। तकिए को समय-समय पर खुली हवा या हल्की धूप में रखने से उसमें जमा नमी और बदबू कम हो सकती है। अगर तकिया गीला हो जाए तो उसे पूरी तरह सूखने के बाद ही इस्तेमाल करें। नमी रहने पर फफूंद और बैक्टीरिया पनप सकते हैं। आपका तकिया भी मेला होता है इसलिए उसे हर कुछ महीनों में वॉश करें। अगर तकिया को दबाने पर वो अपने मूल शेप में नहीं आता तो समझ जाएं कि इसे बदलने की जरूरत है। अगर आपका ताकि गांठदार (Lumpy) या बहुत पिचक गया है तो उसे तुरंत बदल लें। रोज सुबह उठते ही गर्दन या कंधे में दर्द महसूस होने लगे तो आप अपना तकिया चेंज कर लें।

तकिया कितने समय में बदलना चाहिए?

आपको कितने वक्त में अपना तकिया बदलना चाहिए ये तकिये की क्वालिटी पर निर्भर करता है।

पॉलिएस्टर (Polyester) तकिया का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसे हर 1–2 साल में बदलें।

मेमोरी फोम (Memory Foam) तकिया पर सोते हैं तो इसे लगभग 2–3 साल में बदलें।

लेटेक्स (Latex) तकिया पर सोते हैं तो इसे 2–4 साल में बदल सकते हैं।

डाउन/फेदर (Feather/Down) तकिया का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी देखभाल के साथ 2–3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

अधिकांश तकियों को उनकी गुणवत्ता और सामग्री के अनुसार हर 1 से 2 साल में बदल देना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। तकिए का चुनाव और उसे बदलने का समय व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, सोने की मुद्रा और इस्तेमाल किए जा रहे तकिए के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि आपको गर्दन, कंधे या कमर में लगातार दर्द, सुन्नपन या अन्य गंभीर लक्षण महसूस हों, तो स्वयं इलाज करने के बजाय ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह